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Gustavo Pablo Caorsi Olaso

Maca2

Gustavo Pablo Caorsi Olaso
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
206 (50.73%)
Убыточных трейдов:
200 (49.26%)
Лучший трейд:
23.66 USD
Худший трейд:
-10.17 USD
Общая прибыль:
526.76 USD (68 413 pips)
Общий убыток:
-566.41 USD (71 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (16.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
166.38%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
210 (51.72%)
Коротких трейдов:
196 (48.28%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-35.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (8)
Прирост в месяц:
52.43%
Годовой прогноз:
636.14%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.21 USD
Максимальная:
172.72 USD (132.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.88% (170.44 USD)
По эквити:
47.01% (23.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 21
GBPNZD 21
NZDCAD 20
NZDJPY 17
EURNZD 16
GBPCAD 15
GBPJPY 14
GBPCHF 13
CADCHF 13
EURJPY 13
CHFJPY 13
EURSGD 12
AUDSGD 11
AUDUSD 11
CHFSGD 11
AUDCHF 11
SGDJPY 11
NZDUSD 10
EURCAD 10
USDJPY 10
GBPUSD 10
AUDCAD 9
CADJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
GBPAUD 5
USDSGD 5
USDCHF 5
AUDNZD 4
AUDJPY 4
NOKSAR 4
EURCHF 3
NZDSGD 3
NOKHKD 3
CNHHKD 3
ZARJPY 2
AEDTHB 2
DKKCZK 2
NOKCNH 2
NOKAED 2
RONTHB 2
NZDTHB 2
NOKTHB 1
PLNJPY 1
CNHTHB 1
SARJPY 1
HKDTHB 1
DKKAED 1
NZDAED 1
SEKAED 1
CADSGD 1
CADTHB 1
NZDHKD 1
PLNCZK 1
AUDTHB 1
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB 1
AEDCNH 1
USDCNH 1
PLNAED 1
TRYJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP -7
GBPNZD 9
NZDCAD -2
NZDJPY -10
EURNZD -30
GBPCAD 5
GBPJPY -19
GBPCHF 14
CADCHF -5
EURJPY 26
CHFJPY -6
EURSGD 2
AUDSGD 8
AUDUSD 25
CHFSGD -2
AUDCHF 12
SGDJPY -18
NZDUSD -2
EURCAD -15
USDJPY -18
GBPUSD 8
AUDCAD 20
CADJPY -8
EURAUD 9
EURUSD -15
USDCAD 0
NZDCHF 1
GBPAUD 9
USDSGD -6
USDCHF 1
AUDNZD -8
AUDJPY 3
NOKSAR 0
EURCHF -3
NZDSGD 1
NOKHKD 2
CNHHKD 0
ZARJPY -1
AEDTHB -1
DKKCZK 0
NOKCNH 0
NOKAED 2
RONTHB -1
NZDTHB 1
NOKTHB 0
PLNJPY -4
CNHTHB -1
SARJPY 0
HKDTHB 0
DKKAED -1
NZDAED -2
SEKAED 0
CADSGD 1
CADTHB 3
NZDHKD -9
PLNCZK 0
AUDTHB -7
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB -3
AEDCNH 0
USDCNH 0
PLNAED -1
TRYJPY 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP -395
GBPNZD 2.2K
NZDCAD -91
NZDJPY -1.4K
EURNZD -4.7K
GBPCAD -650
GBPJPY -2.5K
GBPCHF 1.2K
CADCHF -324
EURJPY 4.3K
CHFJPY -673
EURSGD 412
AUDSGD 1.1K
AUDUSD 2.6K
CHFSGD -102
AUDCHF 841
SGDJPY -2.6K
NZDUSD -153
EURCAD -1.9K
USDJPY -2.5K
GBPUSD -748
AUDCAD 2.8K
CADJPY -1.1K
EURAUD 1.3K
EURUSD -1.5K
USDCAD 162
NZDCHF 126
GBPAUD 152
USDSGD -641
USDCHF 28
AUDNZD -1.4K
AUDJPY 458
NOKSAR 141
EURCHF -189
NZDSGD 97
NOKHKD 1.8K
CNHHKD 409
ZARJPY -127
AEDTHB -19
DKKCZK -33
NOKCNH -91
NOKAED 662
RONTHB -44
NZDTHB 60
NOKTHB 0
PLNJPY -530
CNHTHB -32
SARJPY 74
HKDTHB 14
DKKAED -240
NZDAED -845
SEKAED -109
CADSGD 97
CADTHB 114
NZDHKD -69
PLNCZK -40
AUDTHB -245
NOKDKK 557
NOKCZK 142
SARTHB -89
AEDCNH 197
USDCNH 762
PLNAED -224
TRYJPY -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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Лучший трейд: +23.66 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +16.26 USD
Макс. убыток в серии: -35.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 162
Exness-MT5Real11
0.86 × 7
Coinexx-Live
1.10 × 40
Forex.com-Live 536
6.38 × 8
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Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 22:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.09 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.03 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 08:29
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 10:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.14 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Баланс
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Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maca2
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
160
USD
28
23%
406
50%
100%
0.92
-0.10
USD
91%
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