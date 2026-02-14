- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
206 (50.73%)
Убыточных трейдов:
200 (49.26%)
Лучший трейд:
23.66 USD
Худший трейд:
-10.17 USD
Общая прибыль:
526.76 USD (68 413 pips)
Общий убыток:
-566.41 USD (71 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (16.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
166.38%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
210 (51.72%)
Коротких трейдов:
196 (48.28%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
2.56 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-35.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (8)
Прирост в месяц:
52.43%
Годовой прогноз:
636.14%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.21 USD
Максимальная:
172.72 USD (132.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.88% (170.44 USD)
По эквити:
47.01% (23.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|21
|GBPNZD
|21
|NZDCAD
|20
|NZDJPY
|17
|EURNZD
|16
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|14
|GBPCHF
|13
|CADCHF
|13
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|13
|EURSGD
|12
|AUDSGD
|11
|AUDUSD
|11
|CHFSGD
|11
|AUDCHF
|11
|SGDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|EURCAD
|10
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|9
|EURAUD
|8
|EURUSD
|8
|USDCAD
|8
|NZDCHF
|8
|GBPAUD
|5
|USDSGD
|5
|USDCHF
|5
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NOKSAR
|4
|EURCHF
|3
|NZDSGD
|3
|NOKHKD
|3
|CNHHKD
|3
|ZARJPY
|2
|AEDTHB
|2
|DKKCZK
|2
|NOKCNH
|2
|NOKAED
|2
|RONTHB
|2
|NZDTHB
|2
|NOKTHB
|1
|PLNJPY
|1
|CNHTHB
|1
|SARJPY
|1
|HKDTHB
|1
|DKKAED
|1
|NZDAED
|1
|SEKAED
|1
|CADSGD
|1
|CADTHB
|1
|NZDHKD
|1
|PLNCZK
|1
|AUDTHB
|1
|NOKDKK
|1
|NOKCZK
|1
|SARTHB
|1
|AEDCNH
|1
|USDCNH
|1
|PLNAED
|1
|TRYJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|-7
|GBPNZD
|9
|NZDCAD
|-2
|NZDJPY
|-10
|EURNZD
|-30
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|-19
|GBPCHF
|14
|CADCHF
|-5
|EURJPY
|26
|CHFJPY
|-6
|EURSGD
|2
|AUDSGD
|8
|AUDUSD
|25
|CHFSGD
|-2
|AUDCHF
|12
|SGDJPY
|-18
|NZDUSD
|-2
|EURCAD
|-15
|USDJPY
|-18
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|20
|CADJPY
|-8
|EURAUD
|9
|EURUSD
|-15
|USDCAD
|0
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|9
|USDSGD
|-6
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-8
|AUDJPY
|3
|NOKSAR
|0
|EURCHF
|-3
|NZDSGD
|1
|NOKHKD
|2
|CNHHKD
|0
|ZARJPY
|-1
|AEDTHB
|-1
|DKKCZK
|0
|NOKCNH
|0
|NOKAED
|2
|RONTHB
|-1
|NZDTHB
|1
|NOKTHB
|0
|PLNJPY
|-4
|CNHTHB
|-1
|SARJPY
|0
|HKDTHB
|0
|DKKAED
|-1
|NZDAED
|-2
|SEKAED
|0
|CADSGD
|1
|CADTHB
|3
|NZDHKD
|-9
|PLNCZK
|0
|AUDTHB
|-7
|NOKDKK
|1
|NOKCZK
|1
|SARTHB
|-3
|AEDCNH
|0
|USDCNH
|0
|PLNAED
|-1
|TRYJPY
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|-395
|GBPNZD
|2.2K
|NZDCAD
|-91
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|-4.7K
|GBPCAD
|-650
|GBPJPY
|-2.5K
|GBPCHF
|1.2K
|CADCHF
|-324
|EURJPY
|4.3K
|CHFJPY
|-673
|EURSGD
|412
|AUDSGD
|1.1K
|AUDUSD
|2.6K
|CHFSGD
|-102
|AUDCHF
|841
|SGDJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-153
|EURCAD
|-1.9K
|USDJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-748
|AUDCAD
|2.8K
|CADJPY
|-1.1K
|EURAUD
|1.3K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|162
|NZDCHF
|126
|GBPAUD
|152
|USDSGD
|-641
|USDCHF
|28
|AUDNZD
|-1.4K
|AUDJPY
|458
|NOKSAR
|141
|EURCHF
|-189
|NZDSGD
|97
|NOKHKD
|1.8K
|CNHHKD
|409
|ZARJPY
|-127
|AEDTHB
|-19
|DKKCZK
|-33
|NOKCNH
|-91
|NOKAED
|662
|RONTHB
|-44
|NZDTHB
|60
|NOKTHB
|0
|PLNJPY
|-530
|CNHTHB
|-32
|SARJPY
|74
|HKDTHB
|14
|DKKAED
|-240
|NZDAED
|-845
|SEKAED
|-109
|CADSGD
|97
|CADTHB
|114
|NZDHKD
|-69
|PLNCZK
|-40
|AUDTHB
|-245
|NOKDKK
|557
|NOKCZK
|142
|SARTHB
|-89
|AEDCNH
|197
|USDCNH
|762
|PLNAED
|-224
|TRYJPY
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.66 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +16.26 USD
Макс. убыток в серии: -35.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 162
|
Exness-MT5Real11
|0.86 × 7
|
Coinexx-Live
|1.10 × 40
|
Forex.com-Live 536
|6.38 × 8
This signal uses daily trends and monitors different hourly changes within each currency's trend.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
28
23%
406
50%
100%
0.92
-0.10
USD
USD
91%
1:100