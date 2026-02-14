- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
417
盈利交易:
214 (51.31%)
亏损交易:
203 (48.68%)
最好交易:
23.66 USD
最差交易:
-10.17 USD
毛利:
533.05 USD (69 430 pips)
毛利亏损:
-578.04 USD (73 520 pips)
最大连续赢利:
12 (16.26 USD)
最大连续盈利:
62.01 USD (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
166.38%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.26
长期交易:
215 (51.56%)
短期交易:
202 (48.44%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.11 USD
平均利润:
2.49 USD
平均损失:
-2.85 USD
最大连续失误:
13 (-35.36 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (8)
每月增长:
51.73%
年度预测:
627.72%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
142.21 USD
最大值:
172.72 USD (132.34%)
相对跌幅:
结余:
90.88% (170.44 USD)
净值:
47.01% (23.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|22
|EURGBP
|22
|GBPNZD
|21
|NZDJPY
|17
|EURNZD
|16
|GBPCAD
|15
|EURJPY
|14
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|14
|GBPCHF
|13
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|EURSGD
|12
|SGDJPY
|12
|AUDSGD
|11
|CHFSGD
|11
|AUDCHF
|11
|EURCAD
|11
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|9
|EURAUD
|8
|EURUSD
|8
|USDCAD
|8
|NZDCHF
|8
|GBPAUD
|5
|USDSGD
|5
|USDCHF
|5
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|NOKSAR
|4
|EURCHF
|3
|NZDSGD
|3
|NOKHKD
|3
|CNHHKD
|3
|PLNJPY
|2
|ZARJPY
|2
|AEDTHB
|2
|DKKCZK
|2
|NOKCNH
|2
|NOKAED
|2
|RONTHB
|2
|NZDTHB
|2
|NOKTHB
|1
|CNHTHB
|1
|SARJPY
|1
|HKDTHB
|1
|DKKAED
|1
|NZDAED
|1
|SEKAED
|1
|CADSGD
|1
|CADTHB
|1
|NZDHKD
|1
|PLNCZK
|1
|AUDTHB
|1
|NOKDKK
|1
|NOKCZK
|1
|SARTHB
|1
|AEDCNH
|1
|USDCNH
|1
|PLNAED
|1
|TRYJPY
|1
|CNHJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|-7
|EURGBP
|-7
|GBPNZD
|9
|NZDJPY
|-10
|EURNZD
|-30
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|26
|GBPJPY
|-19
|CHFJPY
|-1
|GBPCHF
|14
|CADCHF
|-5
|AUDUSD
|25
|EURSGD
|2
|SGDJPY
|-18
|AUDSGD
|8
|CHFSGD
|-2
|AUDCHF
|12
|EURCAD
|-21
|USDJPY
|-17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|20
|CADJPY
|-8
|EURAUD
|9
|EURUSD
|-15
|USDCAD
|0
|NZDCHF
|1
|GBPAUD
|9
|USDSGD
|-6
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-8
|AUDJPY
|3
|NOKSAR
|0
|EURCHF
|-3
|NZDSGD
|1
|NOKHKD
|2
|CNHHKD
|0
|PLNJPY
|-4
|ZARJPY
|-1
|AEDTHB
|-1
|DKKCZK
|0
|NOKCNH
|0
|NOKAED
|2
|RONTHB
|-1
|NZDTHB
|1
|NOKTHB
|0
|CNHTHB
|-1
|SARJPY
|0
|HKDTHB
|0
|DKKAED
|-1
|NZDAED
|-2
|SEKAED
|0
|CADSGD
|1
|CADTHB
|3
|NZDHKD
|-9
|PLNCZK
|0
|AUDTHB
|-7
|NOKDKK
|1
|NOKCZK
|1
|SARTHB
|-3
|AEDCNH
|0
|USDCNH
|0
|PLNAED
|-1
|TRYJPY
|0
|CNHJPY
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|-783
|EURGBP
|-381
|GBPNZD
|2.2K
|NZDJPY
|-1.4K
|EURNZD
|-4.7K
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|-650
|EURJPY
|4.4K
|GBPJPY
|-2.5K
|CHFJPY
|58
|GBPCHF
|1.2K
|CADCHF
|-324
|AUDUSD
|2.6K
|EURSGD
|412
|SGDJPY
|-2.6K
|AUDSGD
|1.1K
|CHFSGD
|-102
|AUDCHF
|841
|EURCAD
|-2.7K
|USDJPY
|-2.4K
|NZDUSD
|-153
|GBPUSD
|-748
|AUDCAD
|2.8K
|CADJPY
|-1.1K
|EURAUD
|1.3K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|162
|NZDCHF
|126
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|152
|USDSGD
|-641
|USDCHF
|28
|AUDNZD
|-1.4K
|AUDJPY
|458
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|141
|EURCHF
|-189
|NZDSGD
|97
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|1.8K
|CNHHKD
|409
|PLNJPY
|-545
|ZARJPY
|-127
|AEDTHB
|-19
|DKKCZK
|-33
|NOKCNH
|-91
|NOKAED
|662
|RONTHB
|-44
|NZDTHB
|60
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|0
|CNHTHB
|-32
|SARJPY
|74
|HKDTHB
|14
|DKKAED
|-240
|NZDAED
|-845
|SEKAED
|-109
|CADSGD
|97
|CADTHB
|114
|NZDHKD
|-69
|PLNCZK
|-40
|AUDTHB
|-245
|NOKDKK
|557
|NOKCZK
|142
|SARTHB
|-89
|AEDCNH
|197
|USDCNH
|762
|PLNAED
|-224
|TRYJPY
|-17
|CNHJPY
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.66 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +16.26 USD
最大连续亏损: -35.36 USD
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
29
23%
417
51%
100%
0.92
-0.11
USD
USD
91%
1:100