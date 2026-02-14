信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Maca2
Gustavo Pablo Caorsi Olaso

Maca2

Gustavo Pablo Caorsi Olaso
Gustavo Pablo Caorsi Olaso

Gustavo Pablo Caorsi Olaso

0条评论
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -69%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
417
盈利交易:
214 (51.31%)
亏损交易:
203 (48.68%)
最好交易:
23.66 USD
最差交易:
-10.17 USD
毛利:
533.05 USD (69 430 pips)
毛利亏损:
-578.04 USD (73 520 pips)
最大连续赢利:
12 (16.26 USD)
最大连续盈利:
62.01 USD (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
166.38%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.26
长期交易:
215 (51.56%)
短期交易:
202 (48.44%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.11 USD
平均利润:
2.49 USD
平均损失:
-2.85 USD
最大连续失误:
13 (-35.36 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (8)
每月增长:
51.73%
年度预测:
627.72%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
142.21 USD
最大值:
172.72 USD (132.34%)
相对跌幅:
结余:
90.88% (170.44 USD)
净值:
47.01% (23.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 22
EURGBP 22
GBPNZD 21
NZDJPY 17
EURNZD 16
GBPCAD 15
EURJPY 14
GBPJPY 14
CHFJPY 14
GBPCHF 13
CADCHF 13
AUDUSD 12
EURSGD 12
SGDJPY 12
AUDSGD 11
CHFSGD 11
AUDCHF 11
EURCAD 11
USDJPY 11
NZDUSD 10
GBPUSD 10
AUDCAD 9
CADJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
GBPAUD 5
USDSGD 5
USDCHF 5
AUDNZD 4
AUDJPY 4
NOKSAR 4
EURCHF 3
NZDSGD 3
NOKHKD 3
CNHHKD 3
PLNJPY 2
ZARJPY 2
AEDTHB 2
DKKCZK 2
NOKCNH 2
NOKAED 2
RONTHB 2
NZDTHB 2
NOKTHB 1
CNHTHB 1
SARJPY 1
HKDTHB 1
DKKAED 1
NZDAED 1
SEKAED 1
CADSGD 1
CADTHB 1
NZDHKD 1
PLNCZK 1
AUDTHB 1
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB 1
AEDCNH 1
USDCNH 1
PLNAED 1
TRYJPY 1
CNHJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD -7
EURGBP -7
GBPNZD 9
NZDJPY -10
EURNZD -30
GBPCAD 5
EURJPY 26
GBPJPY -19
CHFJPY -1
GBPCHF 14
CADCHF -5
AUDUSD 25
EURSGD 2
SGDJPY -18
AUDSGD 8
CHFSGD -2
AUDCHF 12
EURCAD -21
USDJPY -17
NZDUSD -2
GBPUSD 8
AUDCAD 20
CADJPY -8
EURAUD 9
EURUSD -15
USDCAD 0
NZDCHF 1
GBPAUD 9
USDSGD -6
USDCHF 1
AUDNZD -8
AUDJPY 3
NOKSAR 0
EURCHF -3
NZDSGD 1
NOKHKD 2
CNHHKD 0
PLNJPY -4
ZARJPY -1
AEDTHB -1
DKKCZK 0
NOKCNH 0
NOKAED 2
RONTHB -1
NZDTHB 1
NOKTHB 0
CNHTHB -1
SARJPY 0
HKDTHB 0
DKKAED -1
NZDAED -2
SEKAED 0
CADSGD 1
CADTHB 3
NZDHKD -9
PLNCZK 0
AUDTHB -7
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB -3
AEDCNH 0
USDCNH 0
PLNAED -1
TRYJPY 0
CNHJPY 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD -783
EURGBP -381
GBPNZD 2.2K
NZDJPY -1.4K
EURNZD -4.7K
GBPCAD -650
EURJPY 4.4K
GBPJPY -2.5K
CHFJPY 58
GBPCHF 1.2K
CADCHF -324
AUDUSD 2.6K
EURSGD 412
SGDJPY -2.6K
AUDSGD 1.1K
CHFSGD -102
AUDCHF 841
EURCAD -2.7K
USDJPY -2.4K
NZDUSD -153
GBPUSD -748
AUDCAD 2.8K
CADJPY -1.1K
EURAUD 1.3K
EURUSD -1.5K
USDCAD 162
NZDCHF 126
GBPAUD 152
USDSGD -641
USDCHF 28
AUDNZD -1.4K
AUDJPY 458
NOKSAR 141
EURCHF -189
NZDSGD 97
NOKHKD 1.8K
CNHHKD 409
PLNJPY -545
ZARJPY -127
AEDTHB -19
DKKCZK -33
NOKCNH -91
NOKAED 662
RONTHB -44
NZDTHB 60
NOKTHB 0
CNHTHB -32
SARJPY 74
HKDTHB 14
DKKAED -240
NZDAED -845
SEKAED -109
CADSGD 97
CADTHB 114
NZDHKD -69
PLNCZK -40
AUDTHB -245
NOKDKK 557
NOKCZK 142
SARTHB -89
AEDCNH 197
USDCNH 762
PLNAED -224
TRYJPY -17
CNHJPY 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.66 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +16.26 USD
最大连续亏损: -35.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 162
Exness-MT5Real11
0.86 × 7
Coinexx-Live
1.10 × 40
Forex.com-Live 536
6.38 × 8
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This signal uses daily trends and monitors different hourly changes within each currency's trend.
没有评论
2026.08.12 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 22:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.09 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.03 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 08:29
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 10:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.14 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Maca2
每月30 USD
-69%
0
0
USD
155
USD
29
23%
417
51%
100%
0.92
-0.11
USD
91%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载