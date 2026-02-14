SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / MACA1
Gustavo Pablo Caorsi Olaso

MACA1

Gustavo Pablo Caorsi Olaso
Gustavo Pablo Caorsi Olaso

Gustavo Pablo Caorsi Olaso

0 reviews
28 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -68%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
401
Profit Trades:
204 (50.87%)
Loss Trades:
197 (49.13%)
Best trade:
23.66 USD
Worst trade:
-10.17 USD
Gross Profit:
526.24 USD (68 114 pips)
Gross Loss:
-565.42 USD (71 740 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (16.26 USD)
Maximal consecutive profit:
62.01 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
80.43%
Max deposit load:
166.38%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.23
Long Trades:
206 (51.37%)
Short Trades:
195 (48.63%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-0.10 USD
Average Profit:
2.58 USD
Average Loss:
-2.87 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-35.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-43.56 USD (8)
Monthly growth:
48.80%
Annual Forecast:
592.14%
Algo trading:
23%
Drawdown by balance:
Absolute:
142.21 USD
Maximal:
172.72 USD (132.34%)
Relative drawdown:
By Balance:
90.88% (170.44 USD)
By Equity:
47.01% (23.06 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURGBP 21
GBPNZD 21
NZDCAD 20
NZDJPY 17
EURNZD 16
GBPCAD 15
GBPJPY 14
GBPCHF 13
CADCHF 13
EURJPY 13
CHFJPY 13
EURSGD 12
AUDSGD 11
AUDUSD 11
CHFSGD 11
AUDCHF 11
SGDJPY 11
NZDUSD 10
EURCAD 10
USDJPY 10
GBPUSD 10
AUDCAD 9
CADJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
GBPAUD 5
USDSGD 5
USDCHF 5
AUDNZD 4
AUDJPY 4
EURCHF 3
NOKSAR 3
NZDSGD 3
NOKHKD 3
ZARJPY 2
AEDTHB 2
DKKCZK 2
NOKAED 2
RONTHB 2
NZDTHB 2
CNHHKD 2
NOKTHB 1
PLNJPY 1
CNHTHB 1
SARJPY 1
HKDTHB 1
DKKAED 1
NZDAED 1
NOKCNH 1
SEKAED 1
CADSGD 1
CADTHB 1
NZDHKD 1
PLNCZK 1
AUDTHB 1
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB 1
AEDCNH 1
USDCNH 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP -7
GBPNZD 9
NZDCAD -2
NZDJPY -10
EURNZD -30
GBPCAD 5
GBPJPY -19
GBPCHF 14
CADCHF -5
EURJPY 26
CHFJPY -6
EURSGD 2
AUDSGD 8
AUDUSD 25
CHFSGD -2
AUDCHF 12
SGDJPY -18
NZDUSD -2
EURCAD -15
USDJPY -18
GBPUSD 8
AUDCAD 20
CADJPY -8
EURAUD 9
EURUSD -15
USDCAD 0
NZDCHF 1
GBPAUD 9
USDSGD -6
USDCHF 1
AUDNZD -8
AUDJPY 3
EURCHF -3
NOKSAR 0
NZDSGD 1
NOKHKD 2
ZARJPY -1
AEDTHB -1
DKKCZK 0
NOKAED 2
RONTHB -1
NZDTHB 1
CNHHKD 0
NOKTHB 0
PLNJPY -4
CNHTHB -1
SARJPY 0
HKDTHB 0
DKKAED -1
NZDAED -2
NOKCNH 0
SEKAED 0
CADSGD 1
CADTHB 3
NZDHKD -9
PLNCZK 0
AUDTHB -7
NOKDKK 1
NOKCZK 1
SARTHB -3
AEDCNH 0
USDCNH 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP -395
GBPNZD 2.2K
NZDCAD -91
NZDJPY -1.4K
EURNZD -4.7K
GBPCAD -650
GBPJPY -2.5K
GBPCHF 1.2K
CADCHF -324
EURJPY 4.3K
CHFJPY -673
EURSGD 412
AUDSGD 1.1K
AUDUSD 2.6K
CHFSGD -102
AUDCHF 841
SGDJPY -2.6K
NZDUSD -153
EURCAD -1.9K
USDJPY -2.5K
GBPUSD -748
AUDCAD 2.8K
CADJPY -1.1K
EURAUD 1.3K
EURUSD -1.5K
USDCAD 162
NZDCHF 126
GBPAUD 152
USDSGD -641
USDCHF 28
AUDNZD -1.4K
AUDJPY 458
EURCHF -189
NOKSAR 38
NZDSGD 97
NOKHKD 1.8K
ZARJPY -127
AEDTHB -19
DKKCZK -33
NOKAED 662
RONTHB -44
NZDTHB 60
CNHHKD 404
NOKTHB 0
PLNJPY -530
CNHTHB -32
SARJPY 74
HKDTHB 14
DKKAED -240
NZDAED -845
NOKCNH -282
SEKAED -109
CADSGD 97
CADTHB 114
NZDHKD -69
PLNCZK -40
AUDTHB -245
NOKDKK 557
NOKCZK 142
SARTHB -89
AEDCNH 197
USDCNH 762
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +23.66 USD
Worst trade: -10 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +16.26 USD
Maximal consecutive loss: -35.36 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Dukascopy-live-mt5-1" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 162
Exness-MT5Real11
0.86 × 7
Coinexx-Live
1.10 × 40
Forex.com-Live 536
6.38 × 8
To see trades in realtime, please log in or register
My First signal
No reviews
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 22:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.09 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.03 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.03 08:29
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 10:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.14 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
MACA1
30 USD per month
-68%
0
0
USD
161
USD
28
23%
401
50%
80%
0.93
-0.10
USD
91%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.