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Всего трейдов:
1 374
Прибыльных трейдов:
639 (46.50%)
Убыточных трейдов:
735 (53.49%)
Лучший трейд:
15.72 USD
Худший трейд:
-9.20 USD
Общая прибыль:
1 190.21 USD (272 032 pips)
Общий убыток:
-1 255.06 USD (331 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (83.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.02 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
50.18%
Макс. загрузка депозита:
108.10%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
694 (50.51%)
Коротких трейдов:
680 (49.49%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-39.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.24 USD (7)
Прирост в месяц:
-14.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.49 USD
Максимальная:
211.07 USD (56.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.54% (166.22 USD)
По эквити:
10.96% (29.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US2000.a
|127
|DELL.US.a
|110
|SOXX.US.a
|103
|NVDA.US.a
|89
|EURJPY.a
|81
|USDJPY.a
|65
|AMZN.US.a
|57
|TSLA.US.a
|55
|AUDUSD.a
|52
|US500.a
|44
|SKYY.US.a
|43
|MRVL.US.a
|42
|EURUSD.a
|40
|USDCAD.a
|36
|EURGBP.a
|36
|CHINAH.a
|34
|COIN.US.a
|32
|EURCAD.a
|32
|AUDJPY.a
|31
|GM.US.a
|31
|AFRM.US.a
|27
|AUDCHF.a
|23
|MSFT.US.a
|22
|CHFJPY.a
|22
|NET.US.a
|19
|AAPL.US.a
|19
|IUSG.US.a
|17
|CADJPY.a
|14
|QQQ.US.a
|13
|NZDUSD.a
|11
|GBPUSD.a
|8
|SpotBrent.a
|7
|GBPNZD.a
|7
|UPST.US.a
|6
|URI.US.a
|5
|SpotCrude.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|JPN225.a
|2
|CA60.a
|2
|GBPAUD.a
|1
|AUDCAD.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US2000.a
|-67
|DELL.US.a
|10
|SOXX.US.a
|51
|NVDA.US.a
|-32
|EURJPY.a
|27
|USDJPY.a
|10
|AMZN.US.a
|11
|TSLA.US.a
|-26
|AUDUSD.a
|-44
|US500.a
|-5
|SKYY.US.a
|-53
|MRVL.US.a
|1
|EURUSD.a
|-23
|USDCAD.a
|10
|EURGBP.a
|-2
|CHINAH.a
|-11
|COIN.US.a
|13
|EURCAD.a
|-17
|AUDJPY.a
|-18
|GM.US.a
|-10
|AFRM.US.a
|-8
|AUDCHF.a
|5
|MSFT.US.a
|0
|CHFJPY.a
|76
|NET.US.a
|-7
|AAPL.US.a
|4
|IUSG.US.a
|4
|CADJPY.a
|14
|QQQ.US.a
|-7
|NZDUSD.a
|6
|GBPUSD.a
|6
|SpotBrent.a
|2
|GBPNZD.a
|-2
|UPST.US.a
|4
|URI.US.a
|-1
|SpotCrude.a
|1
|GBPCAD.a
|9
|JPN225.a
|-2
|CA60.a
|1
|GBPAUD.a
|3
|AUDCAD.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US2000.a
|-6.7K
|DELL.US.a
|5.7K
|SOXX.US.a
|19K
|NVDA.US.a
|-3.3K
|EURJPY.a
|4.6K
|USDJPY.a
|3K
|AMZN.US.a
|-4.8K
|TSLA.US.a
|-1K
|AUDUSD.a
|-3.7K
|US500.a
|-474
|SKYY.US.a
|-5.2K
|MRVL.US.a
|2.3K
|EURUSD.a
|-2K
|USDCAD.a
|2K
|EURGBP.a
|628
|CHINAH.a
|-87K
|COIN.US.a
|5.9K
|EURCAD.a
|-1.2K
|AUDJPY.a
|-2.1K
|GM.US.a
|-1.9K
|AFRM.US.a
|-248
|AUDCHF.a
|685
|MSFT.US.a
|1.9K
|CHFJPY.a
|11K
|NET.US.a
|-6.7K
|AAPL.US.a
|3.6K
|IUSG.US.a
|491
|CADJPY.a
|2.3K
|QQQ.US.a
|-3.5K
|NZDUSD.a
|705
|GBPUSD.a
|694
|SpotBrent.a
|2.3K
|GBPNZD.a
|-176
|UPST.US.a
|297
|URI.US.a
|-926
|SpotCrude.a
|1.4K
|GBPCAD.a
|1.4K
|JPN225.a
|-153
|CA60.a
|1.6K
|GBPAUD.a
|533
|AUDCAD.a
|92
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.72 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +83.02 USD
Макс. убыток в серии: -39.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
254
USD
USD
139
100%
1 374
46%
50%
0.94
-0.05
USD
USD
54%
1:30