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Сигналы / MetaTrader 5 / Vini Intraday MT5 v2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Intraday MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
0 отзывов
139 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 -18%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 374
Прибыльных трейдов:
639 (46.50%)
Убыточных трейдов:
735 (53.49%)
Лучший трейд:
15.72 USD
Худший трейд:
-9.20 USD
Общая прибыль:
1 190.21 USD (272 032 pips)
Общий убыток:
-1 255.06 USD (331 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (83.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.02 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
50.18%
Макс. загрузка депозита:
108.10%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
694 (50.51%)
Коротких трейдов:
680 (49.49%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-39.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.24 USD (7)
Прирост в месяц:
-14.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.49 USD
Максимальная:
211.07 USD (56.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.54% (166.22 USD)
По эквити:
10.96% (29.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US2000.a 127
DELL.US.a 110
SOXX.US.a 103
NVDA.US.a 89
EURJPY.a 81
USDJPY.a 65
AMZN.US.a 57
TSLA.US.a 55
AUDUSD.a 52
US500.a 44
SKYY.US.a 43
MRVL.US.a 42
EURUSD.a 40
USDCAD.a 36
EURGBP.a 36
CHINAH.a 34
COIN.US.a 32
EURCAD.a 32
AUDJPY.a 31
GM.US.a 31
AFRM.US.a 27
AUDCHF.a 23
MSFT.US.a 22
CHFJPY.a 22
NET.US.a 19
AAPL.US.a 19
IUSG.US.a 17
CADJPY.a 14
QQQ.US.a 13
NZDUSD.a 11
GBPUSD.a 8
SpotBrent.a 7
GBPNZD.a 7
UPST.US.a 6
URI.US.a 5
SpotCrude.a 4
GBPCAD.a 4
JPN225.a 2
CA60.a 2
GBPAUD.a 1
AUDCAD.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US2000.a -67
DELL.US.a 10
SOXX.US.a 51
NVDA.US.a -32
EURJPY.a 27
USDJPY.a 10
AMZN.US.a 11
TSLA.US.a -26
AUDUSD.a -44
US500.a -5
SKYY.US.a -53
MRVL.US.a 1
EURUSD.a -23
USDCAD.a 10
EURGBP.a -2
CHINAH.a -11
COIN.US.a 13
EURCAD.a -17
AUDJPY.a -18
GM.US.a -10
AFRM.US.a -8
AUDCHF.a 5
MSFT.US.a 0
CHFJPY.a 76
NET.US.a -7
AAPL.US.a 4
IUSG.US.a 4
CADJPY.a 14
QQQ.US.a -7
NZDUSD.a 6
GBPUSD.a 6
SpotBrent.a 2
GBPNZD.a -2
UPST.US.a 4
URI.US.a -1
SpotCrude.a 1
GBPCAD.a 9
JPN225.a -2
CA60.a 1
GBPAUD.a 3
AUDCAD.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US2000.a -6.7K
DELL.US.a 5.7K
SOXX.US.a 19K
NVDA.US.a -3.3K
EURJPY.a 4.6K
USDJPY.a 3K
AMZN.US.a -4.8K
TSLA.US.a -1K
AUDUSD.a -3.7K
US500.a -474
SKYY.US.a -5.2K
MRVL.US.a 2.3K
EURUSD.a -2K
USDCAD.a 2K
EURGBP.a 628
CHINAH.a -87K
COIN.US.a 5.9K
EURCAD.a -1.2K
AUDJPY.a -2.1K
GM.US.a -1.9K
AFRM.US.a -248
AUDCHF.a 685
MSFT.US.a 1.9K
CHFJPY.a 11K
NET.US.a -6.7K
AAPL.US.a 3.6K
IUSG.US.a 491
CADJPY.a 2.3K
QQQ.US.a -3.5K
NZDUSD.a 705
GBPUSD.a 694
SpotBrent.a 2.3K
GBPNZD.a -176
UPST.US.a 297
URI.US.a -926
SpotCrude.a 1.4K
GBPCAD.a 1.4K
JPN225.a -153
CA60.a 1.6K
GBPAUD.a 533
AUDCAD.a 92
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.72 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +83.02 USD
Макс. убыток в серии: -39.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
2026.07.09 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.31 22:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 16:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 14:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.20 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 14:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.08 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.13 19:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.04 15:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.11 22:26
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 3.94% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vini Intraday MT5 v2
999 USD в месяц
-18%
0
0
USD
254
USD
139
100%
1 374
46%
50%
0.94
-0.05
USD
54%
1:30
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