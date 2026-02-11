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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Intraday MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 产品 5 信号 6 代码 11 主题 1898 评论
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交易:
1 379
盈利交易:
639 (46.33%)
亏损交易:
740 (53.66%)
最好交易:
15.72 USD
最差交易:
-9.20 USD
毛利:
1 190.21 USD (272 032 pips)
毛利亏损:
-1 266.44 USD (332 614 pips)
最大连续赢利:
24 (83.02 USD)
最大连续盈利:
83.02 USD (24)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
49.10%
最大入金加载:
108.10%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
699 (50.69%)
短期交易:
680 (49.31%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.86 USD
平均损失:
-1.71 USD
最大连续失误:
18 (-39.81 USD)
最大连续亏损:
-44.24 USD (7)
每月增长:
-18.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
143.49 USD
最大值:
211.07 USD (56.47%)
相对跌幅:
结余:
53.54% (166.22 USD)
净值:
10.96% (29.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US2000.a 127
DELL.US.a 110
SOXX.US.a 103
NVDA.US.a 89
EURJPY.a 81
USDJPY.a 65
AMZN.US.a 57
TSLA.US.a 55
AUDUSD.a 53
US500.a 44
SKYY.US.a 43
MRVL.US.a 42
EURUSD.a 40
USDCAD.a 36
EURGBP.a 36
CHINAH.a 34
COIN.US.a 32
EURCAD.a 32
AUDJPY.a 31
GM.US.a 31
AFRM.US.a 27
AUDCHF.a 23
MSFT.US.a 22
CHFJPY.a 22
NET.US.a 19
AAPL.US.a 19
IUSG.US.a 17
NZDUSD.a 15
CADJPY.a 14
QQQ.US.a 13
GBPUSD.a 8
SpotBrent.a 7
GBPNZD.a 7
UPST.US.a 6
URI.US.a 5
SpotCrude.a 4
GBPCAD.a 4
JPN225.a 2
CA60.a 2
GBPAUD.a 1
AUDCAD.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US2000.a -67
DELL.US.a 10
SOXX.US.a 51
NVDA.US.a -32
EURJPY.a 27
USDJPY.a 10
AMZN.US.a 11
TSLA.US.a -26
AUDUSD.a -46
US500.a -5
SKYY.US.a -53
MRVL.US.a 1
EURUSD.a -23
USDCAD.a 10
EURGBP.a -2
CHINAH.a -11
COIN.US.a 13
EURCAD.a -17
AUDJPY.a -18
GM.US.a -10
AFRM.US.a -8
AUDCHF.a 5
MSFT.US.a 0
CHFJPY.a 76
NET.US.a -7
AAPL.US.a 4
IUSG.US.a 4
NZDUSD.a -3
CADJPY.a 14
QQQ.US.a -7
GBPUSD.a 6
SpotBrent.a 2
GBPNZD.a -2
UPST.US.a 4
URI.US.a -1
SpotCrude.a 1
GBPCAD.a 9
JPN225.a -2
CA60.a 1
GBPAUD.a 3
AUDCAD.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US2000.a -6.7K
DELL.US.a 5.7K
SOXX.US.a 19K
NVDA.US.a -3.3K
EURJPY.a 4.6K
USDJPY.a 3K
AMZN.US.a -4.8K
TSLA.US.a -1K
AUDUSD.a -3.9K
US500.a -474
SKYY.US.a -5.2K
MRVL.US.a 2.3K
EURUSD.a -2K
USDCAD.a 2K
EURGBP.a 628
CHINAH.a -87K
COIN.US.a 5.9K
EURCAD.a -1.2K
AUDJPY.a -2.1K
GM.US.a -1.9K
AFRM.US.a -248
AUDCHF.a 685
MSFT.US.a 1.9K
CHFJPY.a 11K
NET.US.a -6.7K
AAPL.US.a 3.6K
IUSG.US.a 491
NZDUSD.a -171
CADJPY.a 2.3K
QQQ.US.a -3.5K
GBPUSD.a 694
SpotBrent.a 2.3K
GBPNZD.a -176
UPST.US.a 297
URI.US.a -926
SpotCrude.a 1.4K
GBPCAD.a 1.4K
JPN225.a -153
CA60.a 1.6K
GBPAUD.a 533
AUDCAD.a 92
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +15.72 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +83.02 USD
最大连续亏损: -39.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Expert Advisor Monitoring.
没有评论
2026.07.09 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.31 22:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.28 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 16:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 14:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.20 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.18 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 14:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.08 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 20:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.13 19:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.04 15:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.11 22:26
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 3.94% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
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243
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139
100%
1 379
46%
49%
0.93
-0.06
USD
54%
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