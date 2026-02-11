- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 379
盈利交易:
639 (46.33%)
亏损交易:
740 (53.66%)
最好交易:
15.72 USD
最差交易:
-9.20 USD
毛利:
1 190.21 USD (272 032 pips)
毛利亏损:
-1 266.44 USD (332 614 pips)
最大连续赢利:
24 (83.02 USD)
最大连续盈利:
83.02 USD (24)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
49.10%
最大入金加载:
108.10%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
699 (50.69%)
短期交易:
680 (49.31%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.86 USD
平均损失:
-1.71 USD
最大连续失误:
18 (-39.81 USD)
最大连续亏损:
-44.24 USD (7)
每月增长:
-18.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
143.49 USD
最大值:
211.07 USD (56.47%)
相对跌幅:
结余:
53.54% (166.22 USD)
净值:
10.96% (29.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US2000.a
|127
|DELL.US.a
|110
|SOXX.US.a
|103
|NVDA.US.a
|89
|EURJPY.a
|81
|USDJPY.a
|65
|AMZN.US.a
|57
|TSLA.US.a
|55
|AUDUSD.a
|53
|US500.a
|44
|SKYY.US.a
|43
|MRVL.US.a
|42
|EURUSD.a
|40
|USDCAD.a
|36
|EURGBP.a
|36
|CHINAH.a
|34
|COIN.US.a
|32
|EURCAD.a
|32
|AUDJPY.a
|31
|GM.US.a
|31
|AFRM.US.a
|27
|AUDCHF.a
|23
|MSFT.US.a
|22
|CHFJPY.a
|22
|NET.US.a
|19
|AAPL.US.a
|19
|IUSG.US.a
|17
|NZDUSD.a
|15
|CADJPY.a
|14
|QQQ.US.a
|13
|GBPUSD.a
|8
|SpotBrent.a
|7
|GBPNZD.a
|7
|UPST.US.a
|6
|URI.US.a
|5
|SpotCrude.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|JPN225.a
|2
|CA60.a
|2
|GBPAUD.a
|1
|AUDCAD.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US2000.a
|-67
|DELL.US.a
|10
|SOXX.US.a
|51
|NVDA.US.a
|-32
|EURJPY.a
|27
|USDJPY.a
|10
|AMZN.US.a
|11
|TSLA.US.a
|-26
|AUDUSD.a
|-46
|US500.a
|-5
|SKYY.US.a
|-53
|MRVL.US.a
|1
|EURUSD.a
|-23
|USDCAD.a
|10
|EURGBP.a
|-2
|CHINAH.a
|-11
|COIN.US.a
|13
|EURCAD.a
|-17
|AUDJPY.a
|-18
|GM.US.a
|-10
|AFRM.US.a
|-8
|AUDCHF.a
|5
|MSFT.US.a
|0
|CHFJPY.a
|76
|NET.US.a
|-7
|AAPL.US.a
|4
|IUSG.US.a
|4
|NZDUSD.a
|-3
|CADJPY.a
|14
|QQQ.US.a
|-7
|GBPUSD.a
|6
|SpotBrent.a
|2
|GBPNZD.a
|-2
|UPST.US.a
|4
|URI.US.a
|-1
|SpotCrude.a
|1
|GBPCAD.a
|9
|JPN225.a
|-2
|CA60.a
|1
|GBPAUD.a
|3
|AUDCAD.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US2000.a
|-6.7K
|DELL.US.a
|5.7K
|SOXX.US.a
|19K
|NVDA.US.a
|-3.3K
|EURJPY.a
|4.6K
|USDJPY.a
|3K
|AMZN.US.a
|-4.8K
|TSLA.US.a
|-1K
|AUDUSD.a
|-3.9K
|US500.a
|-474
|SKYY.US.a
|-5.2K
|MRVL.US.a
|2.3K
|EURUSD.a
|-2K
|USDCAD.a
|2K
|EURGBP.a
|628
|CHINAH.a
|-87K
|COIN.US.a
|5.9K
|EURCAD.a
|-1.2K
|AUDJPY.a
|-2.1K
|GM.US.a
|-1.9K
|AFRM.US.a
|-248
|AUDCHF.a
|685
|MSFT.US.a
|1.9K
|CHFJPY.a
|11K
|NET.US.a
|-6.7K
|AAPL.US.a
|3.6K
|IUSG.US.a
|491
|NZDUSD.a
|-171
|CADJPY.a
|2.3K
|QQQ.US.a
|-3.5K
|GBPUSD.a
|694
|SpotBrent.a
|2.3K
|GBPNZD.a
|-176
|UPST.US.a
|297
|URI.US.a
|-926
|SpotCrude.a
|1.4K
|GBPCAD.a
|1.4K
|JPN225.a
|-153
|CA60.a
|1.6K
|GBPAUD.a
|533
|AUDCAD.a
|92
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.72 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +83.02 USD
最大连续亏损: -39.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-21%
0
0
USD
USD
243
USD
USD
139
100%
1 379
46%
49%
0.93
-0.06
USD
USD
54%
1:30