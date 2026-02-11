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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Swing Trading MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 019
Прибыльных трейдов:
2 589 (51.58%)
Убыточных трейдов:
2 430 (48.42%)
Лучший трейд:
308.66 USD
Худший трейд:
-212.73 USD
Общая прибыль:
22 979.91 USD (2 550 121 pips)
Общий убыток:
-19 399.26 USD (1 929 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (3 490.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 490.89 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.89%
Макс. загрузка депозита:
12.47%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
114
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
2 812 (56.03%)
Коротких трейдов:
2 207 (43.97%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
8.88 USD
Средний убыток:
-7.98 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-556.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-556.98 USD (46)
Прирост в месяц:
-0.02%
Годовой прогноз:
-0.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
392.36 USD
Максимальная:
1 578.27 USD (19.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.49% (1 578.17 USD)
По эквити:
1.58% (235.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 475
EURJPY 412
AMZN 374
CADJPY 357
NVDA 346
.USTECHCash 314
.US500Cash 302
USDJPY 283
AAPL 259
MSFT 254
.DE40Cash 249
GM 214
AUDJPY 185
NZDUSD 176
TSLA 172
.JP225Cash 119
USDCAD 100
.US30Cash 93
NZDJPY 85
EURUSD 71
ORCL 34
BRENT 31
XAUUSD 20
PFE 13
XAGUSD 11
GBPJPY 10
WTI 10
GBPCAD 9
AUDCAD 9
USDCHF 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
NZDCAD 4
META 3
GBPCHF 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
XOM 1
NEM 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 156
EURJPY 149
AMZN -168
CADJPY -407
NVDA 645
.USTECHCash 379
.US500Cash -186
USDJPY -24
AAPL 374
MSFT 296
.DE40Cash -191
GM -868
AUDJPY 357
NZDUSD -210
TSLA -93
.JP225Cash 102
USDCAD -248
.US30Cash 120
NZDJPY 197
EURUSD 230
ORCL -59
BRENT -82
XAUUSD 979
PFE -30
XAGUSD 2K
GBPJPY 32
WTI -25
GBPCAD -13
AUDCAD 153
USDCHF 22
GBPAUD -140
GBPNZD 113
NZDCAD -158
META -28
GBPCHF 101
GBPUSD 3
EURAUD 66
XOM -9
NEM 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 1.6K
EURJPY 19K
AMZN -13K
CADJPY -11K
NVDA 42K
.USTECHCash 132K
.US500Cash -5K
USDJPY 9.7K
AAPL 28K
MSFT 32K
.DE40Cash -30K
GM -10K
AUDJPY 29K
NZDUSD -3.2K
TSLA -5.9K
.JP225Cash 201K
USDCAD -13K
.US30Cash 69K
NZDJPY 7.5K
EURUSD 4.7K
ORCL -5.5K
BRENT -776
XAUUSD 98K
PFE -218
XAGUSD 41K
GBPJPY 5K
WTI -245
GBPCAD -161
AUDCAD 2.1K
USDCHF 873
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 2K
NZDCAD -2.2K
META -2.6K
GBPCHF 806
GBPUSD 35
EURAUD 964
XOM -109
NEM 193
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +308.66 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +3 490.89 USD
Макс. убыток в серии: -556.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TriveEurope-Live2
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
GrandMarkets-MT5 Live1
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
Exness-MT5Real7
0.56 × 520
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
VantageMarkets-Live 21
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
еще 159...
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Нет отзывов
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.05.26 15:54
No swaps are charged on the signal account
2026.02.11 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
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Трейды
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PF
Мат. ожидание
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Плечо
Vini Swing Trading MT5 v2
999 USD в месяц
19%
0
0
USD
15K
USD
44
100%
5 019
51%
97%
1.18
0.71
USD
9%
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