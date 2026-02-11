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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Swing Trading MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 产品 5 信号 6 代码 11 主题 1898 评论
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交易:
5 030
盈利交易:
2 589 (51.47%)
亏损交易:
2 441 (48.53%)
最好交易:
308.66 USD
最差交易:
-212.73 USD
毛利:
22 979.91 USD (2 550 121 pips)
毛利亏损:
-19 525.31 USD (1 933 167 pips)
最大连续赢利:
56 (3 490.89 USD)
最大连续盈利:
3 490.89 USD (56)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.89%
最大入金加载:
12.47%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
135
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.19
长期交易:
2 819 (56.04%)
短期交易:
2 211 (43.96%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
8.88 USD
平均损失:
-8.00 USD
最大连续失误:
46 (-556.98 USD)
最大连续亏损:
-556.98 USD (46)
每月增长:
-0.10%
年度预测:
-1.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
392.36 USD
最大值:
1 578.27 USD (19.07%)
相对跌幅:
结余:
9.49% (1 578.17 USD)
净值:
1.58% (235.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 475
EURJPY 412
AMZN 374
CADJPY 357
NVDA 350
.USTECHCash 314
.US500Cash 302
USDJPY 283
AAPL 259
MSFT 254
.DE40Cash 250
GM 214
AUDJPY 185
NZDUSD 182
TSLA 172
.JP225Cash 119
USDCAD 100
.US30Cash 93
NZDJPY 85
EURUSD 71
ORCL 34
BRENT 31
XAUUSD 20
PFE 13
XAGUSD 11
GBPJPY 10
WTI 10
GBPCAD 9
AUDCAD 9
USDCHF 6
GBPAUD 5
GBPNZD 5
NZDCAD 4
META 3
GBPCHF 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
XOM 1
NEM 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 156
EURJPY 149
AMZN -168
CADJPY -407
NVDA 610
.USTECHCash 379
.US500Cash -186
USDJPY -24
AAPL 374
MSFT 296
.DE40Cash -194
GM -868
AUDJPY 357
NZDUSD -297
TSLA -93
.JP225Cash 102
USDCAD -248
.US30Cash 120
NZDJPY 197
EURUSD 230
ORCL -59
BRENT -82
XAUUSD 979
PFE -30
XAGUSD 2K
GBPJPY 32
WTI -25
GBPCAD -13
AUDCAD 153
USDCHF 22
GBPAUD -140
GBPNZD 113
NZDCAD -158
META -28
GBPCHF 101
GBPUSD 3
EURAUD 66
XOM -9
NEM 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 1.6K
EURJPY 19K
AMZN -13K
CADJPY -11K
NVDA 40K
.USTECHCash 132K
.US500Cash -5K
USDJPY 9.7K
AAPL 28K
MSFT 32K
.DE40Cash -31K
GM -10K
AUDJPY 29K
NZDUSD -4.9K
TSLA -5.9K
.JP225Cash 201K
USDCAD -13K
.US30Cash 69K
NZDJPY 7.5K
EURUSD 4.7K
ORCL -5.5K
BRENT -776
XAUUSD 98K
PFE -218
XAGUSD 41K
GBPJPY 5K
WTI -245
GBPCAD -161
AUDCAD 2.1K
USDCHF 873
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 2K
NZDCAD -2.2K
META -2.6K
GBPCHF 806
GBPUSD 35
EURAUD 964
XOM -109
NEM 193
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +308.66 USD
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GrandMarkets-MT5 Live1
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WingoGroupLtdTestOnly-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
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VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
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VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageInternational-Live 21
0.38 × 21
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 90
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
Exness-MT5Real7
0.56 × 520
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageMarkets-Live 10
0.92 × 127
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageMarkets-Live 21
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FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
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2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.05.26 15:54
No swaps are charged on the signal account
2026.02.11 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
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51%
97%
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