- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 030
盈利交易:
2 589 (51.47%)
亏损交易:
2 441 (48.53%)
最好交易:
308.66 USD
最差交易:
-212.73 USD
毛利:
22 979.91 USD (2 550 121 pips)
毛利亏损:
-19 525.31 USD (1 933 167 pips)
最大连续赢利:
56 (3 490.89 USD)
最大连续盈利:
3 490.89 USD (56)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.89%
最大入金加载:
12.47%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
135
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.19
长期交易:
2 819 (56.04%)
短期交易:
2 211 (43.96%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
8.88 USD
平均损失:
-8.00 USD
最大连续失误:
46 (-556.98 USD)
最大连续亏损:
-556.98 USD (46)
每月增长:
-0.10%
年度预测:
-1.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
392.36 USD
最大值:
1 578.27 USD (19.07%)
相对跌幅:
结余:
9.49% (1 578.17 USD)
净值:
1.58% (235.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|475
|EURJPY
|412
|AMZN
|374
|CADJPY
|357
|NVDA
|350
|.USTECHCash
|314
|.US500Cash
|302
|USDJPY
|283
|AAPL
|259
|MSFT
|254
|.DE40Cash
|250
|GM
|214
|AUDJPY
|185
|NZDUSD
|182
|TSLA
|172
|.JP225Cash
|119
|USDCAD
|100
|.US30Cash
|93
|NZDJPY
|85
|EURUSD
|71
|ORCL
|34
|BRENT
|31
|XAUUSD
|20
|PFE
|13
|XAGUSD
|11
|GBPJPY
|10
|WTI
|10
|GBPCAD
|9
|AUDCAD
|9
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|4
|META
|3
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|XOM
|1
|NEM
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|156
|EURJPY
|149
|AMZN
|-168
|CADJPY
|-407
|NVDA
|610
|.USTECHCash
|379
|.US500Cash
|-186
|USDJPY
|-24
|AAPL
|374
|MSFT
|296
|.DE40Cash
|-194
|GM
|-868
|AUDJPY
|357
|NZDUSD
|-297
|TSLA
|-93
|.JP225Cash
|102
|USDCAD
|-248
|.US30Cash
|120
|NZDJPY
|197
|EURUSD
|230
|ORCL
|-59
|BRENT
|-82
|XAUUSD
|979
|PFE
|-30
|XAGUSD
|2K
|GBPJPY
|32
|WTI
|-25
|GBPCAD
|-13
|AUDCAD
|153
|USDCHF
|22
|GBPAUD
|-140
|GBPNZD
|113
|NZDCAD
|-158
|META
|-28
|GBPCHF
|101
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|66
|XOM
|-9
|NEM
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|1.6K
|EURJPY
|19K
|AMZN
|-13K
|CADJPY
|-11K
|NVDA
|40K
|.USTECHCash
|132K
|.US500Cash
|-5K
|USDJPY
|9.7K
|AAPL
|28K
|MSFT
|32K
|.DE40Cash
|-31K
|GM
|-10K
|AUDJPY
|29K
|NZDUSD
|-4.9K
|TSLA
|-5.9K
|.JP225Cash
|201K
|USDCAD
|-13K
|.US30Cash
|69K
|NZDJPY
|7.5K
|EURUSD
|4.7K
|ORCL
|-5.5K
|BRENT
|-776
|XAUUSD
|98K
|PFE
|-218
|XAGUSD
|41K
|GBPJPY
|5K
|WTI
|-245
|GBPCAD
|-161
|AUDCAD
|2.1K
|USDCHF
|873
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|2K
|NZDCAD
|-2.2K
|META
|-2.6K
|GBPCHF
|806
|GBPUSD
|35
|EURAUD
|964
|XOM
|-109
|NEM
|193
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +308.66 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +3 490.89 USD
最大连续亏损: -556.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageInternational-Live 21
|0.38 × 21
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 90
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.56 × 520
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageMarkets-Live 10
|0.92 × 127
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageMarkets-Live 21
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
Expert Advisor Monitoring.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
18%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
44
100%
5 030
51%
97%
1.17
0.69
USD
USD
9%
1:300