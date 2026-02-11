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Amin Ghanbari Mardasi

Automatic System

Amin Ghanbari Mardasi
Amin Ghanbari Mardasi

Amin Ghanbari Mardasi

0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 35%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
81 (42.63%)
Убыточных трейдов:
109 (57.37%)
Лучший трейд:
59.05 USD
Худший трейд:
-39.89 USD
Общая прибыль:
1 979.46 USD (63 250 pips)
Общий убыток:
-1 631.77 USD (53 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (129.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
76.63%
Макс. загрузка депозита:
7.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
98 (51.58%)
Коротких трейдов:
92 (48.42%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
24.44 USD
Средний убыток:
-14.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-91.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.58 USD (6)
Прирост в месяц:
8.00%
Годовой прогноз:
97.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.70 USD
Максимальная:
313.99 USD (23.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.11% (313.99 USD)
По эквити:
4.92% (60.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 21
AUDJPY 18
USDCHF 15
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPCAD 12
GBPAUD 10
USDJPY 10
GBPJPY 10
EURJPY 10
GBPUSD 10
AUDUSD 10
EURUSD 8
CHFJPY 6
USDCAD 6
EURCAD 5
EURGBP 4
NZDJPY 3
GBPCHF 2
EURCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 120
AUDJPY -17
USDCHF 58
CADJPY -26
EURAUD -28
GBPCAD 101
GBPAUD -70
USDJPY -36
GBPJPY -28
EURJPY 34
GBPUSD 270
AUDUSD -1
EURUSD -45
CHFJPY -29
USDCAD -46
EURCAD 29
EURGBP 37
NZDJPY 10
GBPCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 1.1K
AUDJPY 530
USDCHF 1.3K
CADJPY 178
EURAUD 366
GBPCAD 3.6K
GBPAUD -1.2K
USDJPY -1.4K
GBPJPY -389
EURJPY 1.4K
GBPUSD 6.7K
AUDUSD 325
EURUSD -1.1K
CHFJPY -1K
USDCAD -1.8K
EURCAD 456
EURGBP 1K
NZDJPY -129
GBPCHF -74
EURCHF 121
CADCHF 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.05 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +129.83 USD
Макс. убыток в серии: -91.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
EGlobal-Cent6
0.50 × 12
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
RoboForex-ECN-3
0.53 × 336
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.83 × 23
RoboForex-Prime
0.84 × 5438
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 43
Exness-Real26
1.09 × 22
еще 55...
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Our automated Expert Advisor (EA) delivers a disciplined, rule-based forex strategy designed for long-term consistency and strict capital protection.

• Timeframe: 1-hour (H1)
• Trading frequency: 20–30 positions per month
• Risk-to-Reward: Fixed 1:2.4 (TP is 2.4x the SL distance)
• Trade management: Single predefined Stop-Loss and Take-Profit; no partial closes, no trailing stops, no manual intervention
• Execution: Fully systematic algorithm with strict rule enforcement

Across rolling three-month periods, the strategy has delivered an average net performance of approximately 400–600 pips, based on execution from live trading environments.

Through regulated and transparent copy-trading platform, subscribers receive real-time replication of master-account trades. Once connected, every entry, Stop-Loss, Take-Profit, and exit is mirrored instantly and exactly onto the client’s account — with zero discretion or override.

This solution is specifically designed for traders and investors who prioritize transparency, measurable risk parameters, and emotion-free execution in their portfolios.
Нет отзывов
2026.02.11 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Automatic System
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.3K
USD
37
100%
190
42%
77%
1.21
1.83
USD
23%
1:300
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