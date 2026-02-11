- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
81 (42.63%)
Убыточных трейдов:
109 (57.37%)
Лучший трейд:
59.05 USD
Худший трейд:
-39.89 USD
Общая прибыль:
1 979.46 USD (63 250 pips)
Общий убыток:
-1 631.77 USD (53 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (129.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
76.63%
Макс. загрузка депозита:
7.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
98 (51.58%)
Коротких трейдов:
92 (48.42%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
24.44 USD
Средний убыток:
-14.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-91.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.58 USD (6)
Прирост в месяц:
8.00%
Годовой прогноз:
97.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.70 USD
Максимальная:
313.99 USD (23.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.11% (313.99 USD)
По эквити:
4.92% (60.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|21
|AUDJPY
|18
|USDCHF
|15
|CADJPY
|14
|EURAUD
|14
|GBPCAD
|12
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|8
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|6
|EURCAD
|5
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|120
|AUDJPY
|-17
|USDCHF
|58
|CADJPY
|-26
|EURAUD
|-28
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|-70
|USDJPY
|-36
|GBPJPY
|-28
|EURJPY
|34
|GBPUSD
|270
|AUDUSD
|-1
|EURUSD
|-45
|CHFJPY
|-29
|USDCAD
|-46
|EURCAD
|29
|EURGBP
|37
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|1.1K
|AUDJPY
|530
|USDCHF
|1.3K
|CADJPY
|178
|EURAUD
|366
|GBPCAD
|3.6K
|GBPAUD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-389
|EURJPY
|1.4K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDUSD
|325
|EURUSD
|-1.1K
|CHFJPY
|-1K
|USDCAD
|-1.8K
|EURCAD
|456
|EURGBP
|1K
|NZDJPY
|-129
|GBPCHF
|-74
|EURCHF
|121
|CADCHF
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.05 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +129.83 USD
Макс. убыток в серии: -91.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
RoboForex-ECN-3
|0.53 × 336
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarkets-Live16
|0.83 × 23
|
RoboForex-Prime
|0.84 × 5438
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 43
|
Exness-Real26
|1.09 × 22
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Our automated Expert Advisor (EA) delivers a disciplined, rule-based forex strategy designed for long-term consistency and strict capital protection.
• Timeframe: 1-hour (H1)
• Trading frequency: 20–30 positions per month
• Risk-to-Reward: Fixed 1:2.4 (TP is 2.4x the SL distance)
• Trade management: Single predefined Stop-Loss and Take-Profit; no partial closes, no trailing stops, no manual intervention
• Execution: Fully systematic algorithm with strict rule enforcement
Across rolling three-month periods, the strategy has delivered an average net performance of approximately 400–600 pips, based on execution from live trading environments.
Through regulated and transparent copy-trading platform, subscribers receive real-time replication of master-account trades. Once connected, every entry, Stop-Loss, Take-Profit, and exit is mirrored instantly and exactly onto the client’s account — with zero discretion or override.
This solution is specifically designed for traders and investors who prioritize transparency, measurable risk parameters, and emotion-free execution in their portfolios.
• Timeframe: 1-hour (H1)
• Trading frequency: 20–30 positions per month
• Risk-to-Reward: Fixed 1:2.4 (TP is 2.4x the SL distance)
• Trade management: Single predefined Stop-Loss and Take-Profit; no partial closes, no trailing stops, no manual intervention
• Execution: Fully systematic algorithm with strict rule enforcement
Across rolling three-month periods, the strategy has delivered an average net performance of approximately 400–600 pips, based on execution from live trading environments.
Through regulated and transparent copy-trading platform, subscribers receive real-time replication of master-account trades. Once connected, every entry, Stop-Loss, Take-Profit, and exit is mirrored instantly and exactly onto the client’s account — with zero discretion or override.
This solution is specifically designed for traders and investors who prioritize transparency, measurable risk parameters, and emotion-free execution in their portfolios.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
37
100%
190
42%
77%
1.21
1.83
USD
USD
23%
1:300