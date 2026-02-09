- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
318
Прибыльных трейдов:
125 (39.30%)
Убыточных трейдов:
193 (60.69%)
Лучший трейд:
72.00 USD
Худший трейд:
-125.34 USD
Общая прибыль:
4 095.28 USD (411 928 pips)
Общий убыток:
-4 335.39 USD (429 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (162.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
35.29%
Макс. загрузка депозита:
139.08%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
240 (75.47%)
Коротких трейдов:
78 (24.53%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.76 USD
Средняя прибыль:
32.76 USD
Средний убыток:
-22.46 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-207.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.29 USD (10)
Прирост в месяц:
98.92%
Годовой прогноз:
1 200.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
486.94 USD
Максимальная:
535.12 USD (50.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.71% (287.06 USD)
По эквити:
49.03% (29.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|318
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-240
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-18K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.00 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +162.52 USD
Макс. убыток в серии: -207.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
27
0%
318
39%
35%
0.94
-0.76
USD
USD
92%
1:200