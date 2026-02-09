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Сигналы / MetaTrader 4 / DJXAU NAR
Dwi Puji Salomon

DJXAU NAR

Dwi Puji Salomon
Dwi Puji Salomon

Dwi Puji Salomon

0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
318
Прибыльных трейдов:
125 (39.30%)
Убыточных трейдов:
193 (60.69%)
Лучший трейд:
72.00 USD
Худший трейд:
-125.34 USD
Общая прибыль:
4 095.28 USD (411 928 pips)
Общий убыток:
-4 335.39 USD (429 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (162.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
35.29%
Макс. загрузка депозита:
139.08%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
240 (75.47%)
Коротких трейдов:
78 (24.53%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.76 USD
Средняя прибыль:
32.76 USD
Средний убыток:
-22.46 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-207.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.29 USD (10)
Прирост в месяц:
98.92%
Годовой прогноз:
1 200.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
486.94 USD
Максимальная:
535.12 USD (50.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.71% (287.06 USD)
По эквити:
49.03% (29.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -240
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -18K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.00 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +162.52 USD
Макс. убыток в серии: -207.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Нет отзывов
2026.08.10 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 03:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 20:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 15:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 14:07
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 01:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.07 18:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.20 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DJXAU NAR
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
273
USD
27
0%
318
39%
35%
0.94
-0.76
USD
92%
1:200
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