- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
321
盈利交易:
126 (39.25%)
亏损交易:
195 (60.75%)
最好交易:
72.00 USD
最差交易:
-125.34 USD
毛利:
4 145.18 USD (416 928 pips)
毛利亏损:
-4 405.59 USD (436 667 pips)
最大连续赢利:
4 (162.52 USD)
最大连续盈利:
162.52 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
35.29%
最大入金加载:
139.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.49
长期交易:
243 (75.70%)
短期交易:
78 (24.30%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
32.90 USD
平均损失:
-22.59 USD
最大连续失误:
10 (-207.29 USD)
最大连续亏损:
-207.29 USD (10)
每月增长:
84.12%
年度预测:
1 020.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
486.94 USD
最大值:
535.12 USD (50.67%)
相对跌幅:
结余:
91.71% (287.06 USD)
净值:
49.03% (29.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-260
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.00 USD
最差交易: -125 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +162.52 USD
最大连续亏损: -207.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-15%
0
0
USD
USD
252
USD
USD
27
0%
321
39%
35%
0.94
-0.81
USD
USD
92%
1:200