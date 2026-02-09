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Dwi Puji Salomon

DJXAU NAR

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交易:
321
盈利交易:
126 (39.25%)
亏损交易:
195 (60.75%)
最好交易:
72.00 USD
最差交易:
-125.34 USD
毛利:
4 145.18 USD (416 928 pips)
毛利亏损:
-4 405.59 USD (436 667 pips)
最大连续赢利:
4 (162.52 USD)
最大连续盈利:
162.52 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
35.29%
最大入金加载:
139.08%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.49
长期交易:
243 (75.70%)
短期交易:
78 (24.30%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
32.90 USD
平均损失:
-22.59 USD
最大连续失误:
10 (-207.29 USD)
最大连续亏损:
-207.29 USD (10)
每月增长:
84.12%
年度预测:
1 020.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
486.94 USD
最大值:
535.12 USD (50.67%)
相对跌幅:
结余:
91.71% (287.06 USD)
净值:
49.03% (29.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -260
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.00 USD
最差交易: -125 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +162.52 USD
最大连续亏损: -207.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-Live29
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AGMGroupLtd-Real
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Darwinex-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
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GO4X-Live
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CoreLiquidity-Real 1
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SVSFX-Live
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Deltastock-Live
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Hadwins-Global Trader
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MTrading-Live
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FXOpen-Real1
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FXOpenAU-ECN Live Server
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ADSS-Demo
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ICMarketsSC-Live25
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SFM-Demo
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Exness-Real33
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AIGroup-Live
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Pepperstone-Demo01
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ICMarketsSC-Live09
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MGK-MAIN
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Exness-Real29
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VantageMarkets-Live 22
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2026.08.12 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 03:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 20:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 15:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 14:07
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 01:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.07 18:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 16:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
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DJXAU NAR
每月30 USD
-15%
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USD
252
USD
27
0%
321
39%
35%
0.94
-0.81
USD
92%
1:200
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