Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real11 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 Exness-Real17 0.24 × 380 ICMarketsSC-Live11 0.25 × 114 Tickmill-Live02 0.25 × 4 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ThreeTrader-Live 0.39 × 161 RoboForex-ECN 0.42 × 607 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 GoMarkets-Real 10 0.47 × 34 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 Tickmill-Live10 0.67 × 9 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 ICMarketsSC-Live22 0.76 × 25 Alpari-Pro.ECN2 0.78 × 114 ICMarketsSC-Live33 0.80 × 10 ICMarketsSC-Live23 0.83 × 53 ICMarketsSC-Live19 1.00 × 14 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 еще 50... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика