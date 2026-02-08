- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
143 (71.50%)
Убыточных трейдов:
57 (28.50%)
Лучший трейд:
74.07 USD
Худший трейд:
-31.64 USD
Общая прибыль:
1 315.31 USD (114 208 pips)
Общий убыток:
-289.34 USD (26 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (255.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.12 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
98.83%
Макс. загрузка депозита:
18.38%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
32.43
Длинных трейдов:
92 (46.00%)
Коротких трейдов:
108 (54.00%)
Профит фактор:
4.55
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
9.20 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.64 USD (1)
Прирост в месяц:
37.92%
Годовой прогноз:
460.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.64 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (20.27 USD)
По эквити:
34.08% (172.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|127
|GBPUSD
|68
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|585
|GBPUSD
|430
|USDCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|47K
|GBPUSD
|41K
|USDCHF
|970
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.07 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +255.12 USD
Макс. убыток в серии: -14.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.24 × 380
|
ICMarketsSC-Live11
|0.25 × 114
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 161
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 607
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
ICMarketsSC-Live22
|0.76 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live33
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|1.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
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Ручная торговля. Технический анализ. Используется стоп-лосс. Риск низкий.
Для копирования лучше использовать ECN-счет или аналогичный с минимальными спредами.
Частота совершения сделок зависит от рынка, если нет сделок, значит не было достойной точки входа.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
350%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
28
0%
200
71%
99%
4.54
5.13
USD
USD
34%
1:500