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Сигналы / MetaTrader 4 / OVER HORIZON MT4 1
Sergey Troitskiy

OVER HORIZON MT4 1

Sergey Troitskiy
Sergey Troitskiy

Sergey Troitskiy

5 комментариев
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 350%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
143 (71.50%)
Убыточных трейдов:
57 (28.50%)
Лучший трейд:
74.07 USD
Худший трейд:
-31.64 USD
Общая прибыль:
1 315.31 USD (114 208 pips)
Общий убыток:
-289.34 USD (26 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (255.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.12 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
98.83%
Макс. загрузка депозита:
18.38%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
32.43
Длинных трейдов:
92 (46.00%)
Коротких трейдов:
108 (54.00%)
Профит фактор:
4.55
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
9.20 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.64 USD (1)
Прирост в месяц:
37.92%
Годовой прогноз:
460.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.64 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (20.27 USD)
По эквити:
34.08% (172.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 127
GBPUSD 68
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 585
GBPUSD 430
USDCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 47K
GBPUSD 41K
USDCHF 970
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.07 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +255.12 USD
Макс. убыток в серии: -14.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
Exness-Real17
0.24 × 380
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 114
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 161
RoboForex-ECN
0.42 × 607
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
Tickmill-Live10
0.67 × 9
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live22
0.76 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live33
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 53
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 14
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
еще 50...
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Ручная торговля. Технический анализ. Используется стоп-лосс. Риск низкий.

Для копирования лучше использовать ECN-счет или аналогичный с минимальными спредами.

Частота совершения сделок зависит от рынка, если нет сделок, значит не было достойной точки входа.


Нет отзывов
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 14:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 13:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.13 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.08 11:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.02.08 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.08 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OVER HORIZON MT4 1
500 USD в месяц
350%
0
0
USD
1.3K
USD
28
0%
200
71%
99%
4.54
5.13
USD
34%
1:500
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