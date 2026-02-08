- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
204
盈利交易:
146 (71.56%)
亏损交易:
58 (28.43%)
最好交易:
74.07 USD
最差交易:
-31.64 USD
毛利:
1 377.66 USD (120 843 pips)
毛利亏损:
-319.07 USD (29 316 pips)
最大连续赢利:
22 (255.12 USD)
最大连续盈利:
255.12 USD (22)
夏普比率:
0.42
交易活动:
98.83%
最大入金加载:
18.38%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
13 天
采收率:
33.46
长期交易:
94 (46.08%)
短期交易:
110 (53.92%)
利润因子:
4.32
预期回报:
5.19 USD
平均利润:
9.44 USD
平均损失:
-5.50 USD
最大连续失误:
10 (-14.62 USD)
最大连续亏损:
-31.64 USD (1)
每月增长:
38.77%
年度预测:
470.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31.64 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (20.27 USD)
净值:
34.08% (172.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|70
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|432
|USDCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|51K
|GBPUSD
|41K
|USDCHF
|970
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.07 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +255.12 USD
最大连续亏损: -14.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.24 × 380
|
ICMarketsSC-Live11
|0.25 × 114
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 161
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 607
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live33
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.84 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|1.00 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
Manual trading. Technical analysis. Stop Loss is used. The risk is low.
For copying, it is better to use an ECN account or a similar one with minimal spreads.
The frequency of trades depends on the market, if there are no trades, then there was no decent entry point.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
361%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
29
0%
204
71%
99%
4.31
5.19
USD
USD
34%
1:500