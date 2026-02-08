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信号 / MetaTrader 4 / OVER HORIZON MT4 1
Sergey Troitskiy

OVER HORIZON MT4 1

Sergey Troitskiy
Sergey Troitskiy

Sergey Troitskiy

5 评论
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2026 361%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
204
盈利交易:
146 (71.56%)
亏损交易:
58 (28.43%)
最好交易:
74.07 USD
最差交易:
-31.64 USD
毛利:
1 377.66 USD (120 843 pips)
毛利亏损:
-319.07 USD (29 316 pips)
最大连续赢利:
22 (255.12 USD)
最大连续盈利:
255.12 USD (22)
夏普比率:
0.42
交易活动:
98.83%
最大入金加载:
18.38%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
13 天
采收率:
33.46
长期交易:
94 (46.08%)
短期交易:
110 (53.92%)
利润因子:
4.32
预期回报:
5.19 USD
平均利润:
9.44 USD
平均损失:
-5.50 USD
最大连续失误:
10 (-14.62 USD)
最大连续亏损:
-31.64 USD (1)
每月增长:
38.77%
年度预测:
470.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31.64 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (20.27 USD)
净值:
34.08% (172.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 129
GBPUSD 70
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 615
GBPUSD 432
USDCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 51K
GBPUSD 41K
USDCHF 970
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.07 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +255.12 USD
最大连续亏损: -14.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
Exness-Real17
0.24 × 380
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 114
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 161
RoboForex-ECN
0.42 × 607
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
Tickmill-Live10
0.67 × 9
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live33
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.84 × 25
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 14
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
50 更多...
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Manual trading. Technical analysis. Stop Loss is used. The risk is low. 

For copying, it is better to use an ECN account or a similar one with minimal spreads.

The frequency of trades depends on the market, if there are no trades, then there was no decent entry point.


没有评论
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 14:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 13:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.10 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 11:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.13 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.08 11:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.02.08 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.08 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
OVER HORIZON MT4 1
每月500 USD
361%
0
0
USD
1.4K
USD
29
0%
204
71%
99%
4.31
5.19
USD
34%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

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