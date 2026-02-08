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Сигналы / MetaTrader 5 / KSM PM
Florian Kasischke

KSM PM

Florian Kasischke
Florian Kasischke

Florian Kasischke

0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 9%
GBEbrokers-LIVE
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
88 (77.19%)
Убыточных трейдов:
26 (22.81%)
Лучший трейд:
53.84 EUR
Худший трейд:
-85.46 EUR
Общая прибыль:
589.63 EUR (645 614 pips)
Общий убыток:
-364.68 EUR (335 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (55.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
55.34 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
37.58%
Макс. загрузка депозита:
14.80%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
80 (70.18%)
Коротких трейдов:
34 (29.82%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.97 EUR
Средняя прибыль:
6.70 EUR
Средний убыток:
-14.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-65.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.46 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.53%
Годовой прогноз:
-6.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
85.46 EUR (3.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.00% (82.32 EUR)
По эквити:
8.39% (231.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40n.c 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40n.c 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40n.c 310K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.84 EUR
Худший трейд: -85 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.34 EUR
Макс. убыток в серии: -65.34 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Tracking der KSM PM-Strategie im DAX CFD.
Нет отзывов
2026.07.31 16:44
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.88% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 07:12
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.19 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.26 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.08 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.08 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KSM PM
1000 USD в месяц
9%
0
0
USD
2.7K
EUR
31
0%
114
77%
38%
1.61
1.97
EUR
8%
1:30
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