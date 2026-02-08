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Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
88 (77.19%)
Убыточных трейдов:
26 (22.81%)
Лучший трейд:
53.84 EUR
Худший трейд:
-85.46 EUR
Общая прибыль:
589.63 EUR (645 614 pips)
Общий убыток:
-364.68 EUR (335 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (55.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
55.34 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
37.58%
Макс. загрузка депозита:
14.80%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
80 (70.18%)
Коротких трейдов:
34 (29.82%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.97 EUR
Средняя прибыль:
6.70 EUR
Средний убыток:
-14.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-65.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.46 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.53%
Годовой прогноз:
-6.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
85.46 EUR (3.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.00% (82.32 EUR)
По эквити:
8.39% (231.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40n.c
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40n.c
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40n.c
|310K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.84 EUR
Худший трейд: -85 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.34 EUR
Макс. убыток в серии: -65.34 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Tracking der KSM PM-Strategie im DAX CFD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
31
0%
114
77%
38%
1.61
1.97
EUR
EUR
8%
1:30