- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
90 (77.58%)
亏损交易:
26 (22.41%)
最好交易:
53.84 EUR
最差交易:
-85.46 EUR
毛利:
609.66 EUR (665 644 pips)
毛利亏损:
-364.68 EUR (335 403 pips)
最大连续赢利:
9 (55.34 EUR)
最大连续盈利:
73.93 EUR (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
37.58%
最大入金加载:
14.80%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.87
长期交易:
82 (70.69%)
短期交易:
34 (29.31%)
利润因子:
1.67
预期回报:
2.11 EUR
平均利润:
6.77 EUR
平均损失:
-14.03 EUR
最大连续失误:
2 (-65.34 EUR)
最大连续亏损:
-85.46 EUR (1)
每月增长:
0.21%
年度预测:
2.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
85.46 EUR (3.10%)
相对跌幅:
结余:
3.00% (82.32 EUR)
净值:
8.39% (231.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40n.c
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40n.c
|279
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40n.c
|330K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.84 EUR
最差交易: -85 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +55.34 EUR
最大连续亏损: -65.34 EUR
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
10%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
31
0%
116
77%
38%
1.67
2.11
EUR
EUR
8%
1:30