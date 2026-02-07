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Nhut Anh Phan

FX 4 in 1

Nhut Anh Phan
Nhut Anh Phan

Nhut Anh Phan

0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 278%
Exness-MT5Real31
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 493
Прибыльных трейдов:
1 318 (52.86%)
Убыточных трейдов:
1 175 (47.13%)
Лучший трейд:
1 374.79 USD
Худший трейд:
-1 464.94 USD
Общая прибыль:
115 864.51 USD (12 724 935 pips)
Общий убыток:
-102 564.33 USD (10 374 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (676.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 909.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.87%
Макс. загрузка депозита:
47.16%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
1 509 (60.53%)
Коротких трейдов:
984 (39.47%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
87.91 USD
Средний убыток:
-87.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 044.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 224.72 USD (15)
Прирост в месяц:
7.40%
Годовой прогноз:
89.78%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
722.82 USD
Максимальная:
7 276.75 USD (42.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.91% (5 136.56 USD)
По эквити:
16.85% (1 377.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1749
USDJPY 267
EURUSD 127
GBPJPY 116
EURJPY 82
BTCUSD 40
GBPUSD 28
CHFJPY 17
NZDCAD 14
AUDCAD 13
USDCAD 9
CADCHF 8
UKOIL 6
EURNZD 3
AUDNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
AUDUSD 2
EURCAD 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.7K
USDJPY -284
EURUSD 2.9K
GBPJPY 72
EURJPY -518
BTCUSD 173
GBPUSD -573
CHFJPY -34
NZDCAD -53
AUDCAD 650
USDCAD -300
CADCHF 7
UKOIL 1.5K
EURNZD -21
AUDNZD 8
CADJPY 0
GBPCAD -1
AUDUSD 19
EURCAD 0
AUDCHF -1
GBPAUD -2
NZDCHF -6
NZDJPY -3
NZDUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2M
USDJPY 5.9K
EURUSD 143
GBPJPY -4K
EURJPY -6.3K
BTCUSD 74K
GBPUSD -1.1K
CHFJPY 1.2K
NZDCAD -550
AUDCAD 3.2K
USDCAD -4.6K
CADCHF 93
UKOIL 82K
EURNZD -1.3K
AUDNZD 146
CADJPY 33
GBPCAD -37
AUDUSD 209
EURCAD 5
AUDCHF -8
GBPAUD -15
NZDCHF -39
NZDJPY -49
NZDUSD -48
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 374.79 USD
Худший трейд: -1 465 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +676.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 044.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 33
Exness-MT5Real36
0.06 × 18
VantageInternational-Live 8
0.32 × 56
UltimaMarkets-Live 2
0.50 × 2
Exness-MT5Real20
0.58 × 40
FXCC1-Trade
0.58 × 141
Exness-MT5Real6
0.71 × 211
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 132
Exness-MT5Real31
2.66 × 158
VTMarkets-Live 6
3.47 × 178
VantageInternational-Live 14
3.67 × 3
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-6
10.50 × 6
Weltrade-Real
10.67 × 160
Coinexx-Live
12.14 × 789
еще 4...
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Нет отзывов
2026.08.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 02:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:30
No swaps are charged
2026.07.06 08:30
No swaps are charged
2026.07.06 01:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.05 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 13:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 18:34
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 23:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX 4 in 1
3000 USD в месяц
278%
0
0
USD
4.8K
USD
34
86%
2 493
52%
85%
1.12
5.34
USD
51%
1:200
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