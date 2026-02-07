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Всего трейдов:
2 493
Прибыльных трейдов:
1 318 (52.86%)
Убыточных трейдов:
1 175 (47.13%)
Лучший трейд:
1 374.79 USD
Худший трейд:
-1 464.94 USD
Общая прибыль:
115 864.51 USD (12 724 935 pips)
Общий убыток:
-102 564.33 USD (10 374 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (676.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 909.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.87%
Макс. загрузка депозита:
47.16%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
1 509 (60.53%)
Коротких трейдов:
984 (39.47%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
87.91 USD
Средний убыток:
-87.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 044.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 224.72 USD (15)
Прирост в месяц:
7.40%
Годовой прогноз:
89.78%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
722.82 USD
Максимальная:
7 276.75 USD (42.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.91% (5 136.56 USD)
По эквити:
16.85% (1 377.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1749
|USDJPY
|267
|EURUSD
|127
|GBPJPY
|116
|EURJPY
|82
|BTCUSD
|40
|GBPUSD
|28
|CHFJPY
|17
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|13
|USDCAD
|9
|CADCHF
|8
|UKOIL
|6
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.7K
|USDJPY
|-284
|EURUSD
|2.9K
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|-518
|BTCUSD
|173
|GBPUSD
|-573
|CHFJPY
|-34
|NZDCAD
|-53
|AUDCAD
|650
|USDCAD
|-300
|CADCHF
|7
|UKOIL
|1.5K
|EURNZD
|-21
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|0
|GBPCAD
|-1
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|0
|AUDCHF
|-1
|GBPAUD
|-2
|NZDCHF
|-6
|NZDJPY
|-3
|NZDUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.2M
|USDJPY
|5.9K
|EURUSD
|143
|GBPJPY
|-4K
|EURJPY
|-6.3K
|BTCUSD
|74K
|GBPUSD
|-1.1K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDCAD
|-550
|AUDCAD
|3.2K
|USDCAD
|-4.6K
|CADCHF
|93
|UKOIL
|82K
|EURNZD
|-1.3K
|AUDNZD
|146
|CADJPY
|33
|GBPCAD
|-37
|AUDUSD
|209
|EURCAD
|5
|AUDCHF
|-8
|GBPAUD
|-15
|NZDCHF
|-39
|NZDJPY
|-49
|NZDUSD
|-48
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
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- Просадка
Лучший трейд: +1 374.79 USD
Худший трейд: -1 465 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +676.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 044.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real36
|0.06 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|0.32 × 56
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.58 × 40
|
FXCC1-Trade
|0.58 × 141
|
Exness-MT5Real6
|0.71 × 211
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.22 × 132
|
Exness-MT5Real31
|2.66 × 158
|
VTMarkets-Live 6
|3.47 × 178
|
VantageInternational-Live 14
|3.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-6
|10.50 × 6
|
Weltrade-Real
|10.67 × 160
|
Coinexx-Live
|12.14 × 789
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
278%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
34
86%
2 493
52%
85%
1.12
5.34
USD
USD
51%
1:200