- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 536
盈利交易:
1 335 (52.64%)
亏损交易:
1 201 (47.36%)
最好交易:
1 374.79 USD
最差交易:
-1 464.94 USD
毛利:
117 395.51 USD (12 852 392 pips)
毛利亏损:
-105 450.41 USD (10 608 165 pips)
最大连续赢利:
24 (676.11 USD)
最大连续盈利:
2 909.69 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.85%
最大入金加载:
47.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.64
长期交易:
1 537 (60.61%)
短期交易:
999 (39.39%)
利润因子:
1.11
预期回报:
4.71 USD
平均利润:
87.94 USD
平均损失:
-87.80 USD
最大连续失误:
16 (-2 044.04 USD)
最大连续亏损:
-3 224.72 USD (15)
每月增长:
-26.18%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
722.82 USD
最大值:
7 276.75 USD (42.33%)
相对跌幅:
结余:
55.28% (5 475.61 USD)
净值:
16.85% (1 377.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1792
|USDJPY
|267
|EURUSD
|127
|GBPJPY
|116
|EURJPY
|82
|BTCUSD
|40
|GBPUSD
|28
|CHFJPY
|17
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|13
|USDCAD
|9
|CADCHF
|8
|UKOIL
|6
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.4K
|USDJPY
|-284
|EURUSD
|2.9K
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|-518
|BTCUSD
|173
|GBPUSD
|-573
|CHFJPY
|-34
|NZDCAD
|-53
|AUDCAD
|650
|USDCAD
|-300
|CADCHF
|7
|UKOIL
|1.5K
|EURNZD
|-21
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|0
|GBPCAD
|-1
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|0
|AUDCHF
|-1
|GBPAUD
|-2
|NZDCHF
|-6
|NZDJPY
|-3
|NZDUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.1M
|USDJPY
|5.9K
|EURUSD
|143
|GBPJPY
|-4K
|EURJPY
|-6.3K
|BTCUSD
|74K
|GBPUSD
|-1.1K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDCAD
|-550
|AUDCAD
|3.2K
|USDCAD
|-4.6K
|CADCHF
|93
|UKOIL
|82K
|EURNZD
|-1.3K
|AUDNZD
|146
|CADJPY
|33
|GBPCAD
|-37
|AUDUSD
|209
|EURCAD
|5
|AUDCHF
|-8
|GBPAUD
|-15
|NZDCHF
|-39
|NZDJPY
|-49
|NZDUSD
|-48
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 374.79 USD
最差交易: -1 465 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +676.11 USD
最大连续亏损: -2 044.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real19
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real36
|0.06 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|0.32 × 56
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.58 × 40
|
FXCC1-Trade
|0.58 × 141
|
Exness-MT5Real6
|0.71 × 211
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.22 × 132
|
Exness-MT5Real31
|2.66 × 158
|
VTMarkets-Live 6
|3.47 × 178
|
VantageInternational-Live 14
|3.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-6
|10.50 × 6
|
Weltrade-Real
|10.67 × 160
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
172%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
35
86%
2 536
52%
84%
1.11
4.71
USD
USD
55%
1:200