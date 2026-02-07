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Nhut Anh Phan

FX 4 in 1

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交易:
2 536
盈利交易:
1 335 (52.64%)
亏损交易:
1 201 (47.36%)
最好交易:
1 374.79 USD
最差交易:
-1 464.94 USD
毛利:
117 395.51 USD (12 852 392 pips)
毛利亏损:
-105 450.41 USD (10 608 165 pips)
最大连续赢利:
24 (676.11 USD)
最大连续盈利:
2 909.69 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.85%
最大入金加载:
47.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.64
长期交易:
1 537 (60.61%)
短期交易:
999 (39.39%)
利润因子:
1.11
预期回报:
4.71 USD
平均利润:
87.94 USD
平均损失:
-87.80 USD
最大连续失误:
16 (-2 044.04 USD)
最大连续亏损:
-3 224.72 USD (15)
每月增长:
-26.18%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
722.82 USD
最大值:
7 276.75 USD (42.33%)
相对跌幅:
结余:
55.28% (5 475.61 USD)
净值:
16.85% (1 377.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1792
USDJPY 267
EURUSD 127
GBPJPY 116
EURJPY 82
BTCUSD 40
GBPUSD 28
CHFJPY 17
NZDCAD 14
AUDCAD 13
USDCAD 9
CADCHF 8
UKOIL 6
EURNZD 3
AUDNZD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
AUDUSD 2
EURCAD 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.4K
USDJPY -284
EURUSD 2.9K
GBPJPY 72
EURJPY -518
BTCUSD 173
GBPUSD -573
CHFJPY -34
NZDCAD -53
AUDCAD 650
USDCAD -300
CADCHF 7
UKOIL 1.5K
EURNZD -21
AUDNZD 8
CADJPY 0
GBPCAD -1
AUDUSD 19
EURCAD 0
AUDCHF -1
GBPAUD -2
NZDCHF -6
NZDJPY -3
NZDUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.1M
USDJPY 5.9K
EURUSD 143
GBPJPY -4K
EURJPY -6.3K
BTCUSD 74K
GBPUSD -1.1K
CHFJPY 1.2K
NZDCAD -550
AUDCAD 3.2K
USDCAD -4.6K
CADCHF 93
UKOIL 82K
EURNZD -1.3K
AUDNZD 146
CADJPY 33
GBPCAD -37
AUDUSD 209
EURCAD 5
AUDCHF -8
GBPAUD -15
NZDCHF -39
NZDJPY -49
NZDUSD -48
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
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最好交易: +1 374.79 USD
最差交易: -1 465 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +676.11 USD
最大连续亏损: -2 044.04 USD

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FBS-Real
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Exness-MT5Real38
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real19
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
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Exness-MT5Real36
0.06 × 18
VantageInternational-Live 8
0.32 × 56
UltimaMarkets-Live 2
0.50 × 2
Exness-MT5Real20
0.58 × 40
FXCC1-Trade
0.58 × 141
Exness-MT5Real6
0.71 × 211
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 132
Exness-MT5Real31
2.66 × 158
VTMarkets-Live 6
3.47 × 178
VantageInternational-Live 14
3.67 × 3
OxSecurities-Live
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FusionMarkets-Live
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10.43 × 14
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10.50 × 6
Weltrade-Real
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2026.08.11 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 02:03
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2026.07.31 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 02:39
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2026.07.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 15:08
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2026.07.16 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:30
No swaps are charged
2026.07.06 08:30
No swaps are charged
2026.07.06 01:03
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2026.07.06 00:03
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2026.07.05 23:03
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2026.07.03 08:07
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2026.07.02 13:46
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2026.07.01 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 18:34
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 02:16
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2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 23:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.38% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
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2 536
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