- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 659
Прибыльных трейдов:
2 105 (79.16%)
Убыточных трейдов:
554 (20.83%)
Лучший трейд:
22.94 USD
Худший трейд:
-54.84 USD
Общая прибыль:
1 145.99 USD (314 704 pips)
Общий убыток:
-1 103.08 USD (220 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (18.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
79.89%
Макс. загрузка депозита:
114.69%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
1 790 (67.32%)
Коротких трейдов:
869 (32.68%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-1.99 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-201.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.89 USD (19)
Прирост в месяц:
-0.93%
Годовой прогноз:
-11.32%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.66 USD
Максимальная:
243.72 USD (21.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.34% (242.02 USD)
По эквити:
24.17% (246.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|188
|NZDCAD
|151
|WS30
|126
|AUDUSD
|118
|SP500
|114
|USDJPY
|78
|EURUSD
|77
|NZDCHF
|77
|AUDNZD
|77
|NZDJPY
|76
|AUS200
|74
|EURGBP
|70
|STOXX50E
|69
|CHFJPY
|65
|EURJPY
|64
|CADJPY
|63
|NZDUSD
|62
|AUDCHF
|55
|CADCHF
|53
|EURCHF
|52
|GBPAUD
|52
|GBPJPY
|51
|GBPCAD
|51
|USDSEK
|50
|GBPUSD
|49
|GBPSEK
|48
|AUDJPY
|47
|EURAUD
|46
|USDNOK
|45
|FCHI40
|44
|EURSEK
|39
|GBPCHF
|37
|USDMXN
|36
|USDSGD
|35
|EURNZD
|35
|GBPNZD
|33
|EURCAD
|28
|GBPNOK
|27
|USDCHF
|25
|USDCAD
|25
|EURMXN
|24
|NDX
|24
|UK100
|22
|EURNOK
|20
|NI225
|17
|GDAXI
|12
|XTIUSD
|11
|XAUUSD
|11
|GBPMXN
|3
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-16
|NZDCAD
|12
|WS30
|36
|AUDUSD
|17
|SP500
|27
|USDJPY
|28
|EURUSD
|-31
|NZDCHF
|-18
|AUDNZD
|-58
|NZDJPY
|-9
|AUS200
|-119
|EURGBP
|8
|STOXX50E
|24
|CHFJPY
|-97
|EURJPY
|13
|CADJPY
|-16
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|19
|CADCHF
|17
|EURCHF
|16
|GBPAUD
|-53
|GBPJPY
|29
|GBPCAD
|11
|USDSEK
|25
|GBPUSD
|16
|GBPSEK
|8
|AUDJPY
|9
|EURAUD
|-28
|USDNOK
|19
|FCHI40
|21
|EURSEK
|-51
|GBPCHF
|11
|USDMXN
|14
|USDSGD
|-12
|EURNZD
|9
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|12
|GBPNOK
|-36
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|5
|EURMXN
|-5
|NDX
|88
|UK100
|-8
|EURNOK
|5
|NI225
|41
|GDAXI
|34
|XTIUSD
|2
|XAUUSD
|18
|GBPMXN
|5
|XAGUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-374
|NZDCAD
|1.7K
|WS30
|3.4K
|AUDUSD
|2K
|SP500
|2.6K
|USDJPY
|4.3K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCHF
|-1K
|AUDNZD
|-6.4K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUS200
|-9.1K
|EURGBP
|907
|STOXX50E
|2.2K
|CHFJPY
|-14K
|EURJPY
|2.7K
|CADJPY
|4
|NZDUSD
|1K
|AUDCHF
|1.2K
|CADCHF
|1.3K
|EURCHF
|1.5K
|GBPAUD
|-4K
|GBPJPY
|3.8K
|GBPCAD
|2K
|USDSEK
|29K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPSEK
|11K
|AUDJPY
|1.3K
|EURAUD
|-3.2K
|USDNOK
|21K
|FCHI40
|1.7K
|EURSEK
|-38K
|GBPCHF
|967
|USDMXN
|25K
|USDSGD
|-1.6K
|EURNZD
|1.6K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|1.7K
|GBPNOK
|-31K
|USDCHF
|-99
|USDCAD
|934
|EURMXN
|-1.9K
|NDX
|9K
|UK100
|-398
|EURNOK
|4.9K
|NI225
|669
|GDAXI
|3K
|XTIUSD
|18
|XAUUSD
|2.1K
|GBPMXN
|7.6K
|XAGUSD
|79
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.94 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +18.42 USD
Макс. убыток в серии: -201.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 231
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
27
97%
2 659
79%
80%
1.03
0.02
USD
USD
24%
1:200