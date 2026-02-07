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Сигналы / MetaTrader 5 / DarwinexLive4000073889
Kit Leung Johnson Luk

DarwinexLive4000073889

Kit Leung Johnson Luk
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Darwinex-Live
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Всего трейдов:
2 659
Прибыльных трейдов:
2 105 (79.16%)
Убыточных трейдов:
554 (20.83%)
Лучший трейд:
22.94 USD
Худший трейд:
-54.84 USD
Общая прибыль:
1 145.99 USD (314 704 pips)
Общий убыток:
-1 103.08 USD (220 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (18.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
79.89%
Макс. загрузка депозита:
114.69%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
1 790 (67.32%)
Коротких трейдов:
869 (32.68%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-1.99 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-201.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.89 USD (19)
Прирост в месяц:
-0.93%
Годовой прогноз:
-11.32%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.66 USD
Максимальная:
243.72 USD (21.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.34% (242.02 USD)
По эквити:
24.17% (246.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 188
NZDCAD 151
WS30 126
AUDUSD 118
SP500 114
USDJPY 78
EURUSD 77
NZDCHF 77
AUDNZD 77
NZDJPY 76
AUS200 74
EURGBP 70
STOXX50E 69
CHFJPY 65
EURJPY 64
CADJPY 63
NZDUSD 62
AUDCHF 55
CADCHF 53
EURCHF 52
GBPAUD 52
GBPJPY 51
GBPCAD 51
USDSEK 50
GBPUSD 49
GBPSEK 48
AUDJPY 47
EURAUD 46
USDNOK 45
FCHI40 44
EURSEK 39
GBPCHF 37
USDMXN 36
USDSGD 35
EURNZD 35
GBPNZD 33
EURCAD 28
GBPNOK 27
USDCHF 25
USDCAD 25
EURMXN 24
NDX 24
UK100 22
EURNOK 20
NI225 17
GDAXI 12
XTIUSD 11
XAUUSD 11
GBPMXN 3
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -16
NZDCAD 12
WS30 36
AUDUSD 17
SP500 27
USDJPY 28
EURUSD -31
NZDCHF -18
AUDNZD -58
NZDJPY -9
AUS200 -119
EURGBP 8
STOXX50E 24
CHFJPY -97
EURJPY 13
CADJPY -16
NZDUSD 10
AUDCHF 19
CADCHF 17
EURCHF 16
GBPAUD -53
GBPJPY 29
GBPCAD 11
USDSEK 25
GBPUSD 16
GBPSEK 8
AUDJPY 9
EURAUD -28
USDNOK 19
FCHI40 21
EURSEK -51
GBPCHF 11
USDMXN 14
USDSGD -12
EURNZD 9
GBPNZD 8
EURCAD 12
GBPNOK -36
USDCHF -15
USDCAD 5
EURMXN -5
NDX 88
UK100 -8
EURNOK 5
NI225 41
GDAXI 34
XTIUSD 2
XAUUSD 18
GBPMXN 5
XAGUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -374
NZDCAD 1.7K
WS30 3.4K
AUDUSD 2K
SP500 2.6K
USDJPY 4.3K
EURUSD -2.8K
NZDCHF -1K
AUDNZD -6.4K
NZDJPY -1.2K
AUS200 -9.1K
EURGBP 907
STOXX50E 2.2K
CHFJPY -14K
EURJPY 2.7K
CADJPY 4
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.2K
CADCHF 1.3K
EURCHF 1.5K
GBPAUD -4K
GBPJPY 3.8K
GBPCAD 2K
USDSEK 29K
GBPUSD 1.8K
GBPSEK 11K
AUDJPY 1.3K
EURAUD -3.2K
USDNOK 21K
FCHI40 1.7K
EURSEK -38K
GBPCHF 967
USDMXN 25K
USDSGD -1.6K
EURNZD 1.6K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 1.7K
GBPNOK -31K
USDCHF -99
USDCAD 934
EURMXN -1.9K
NDX 9K
UK100 -398
EURNOK 4.9K
NI225 669
GDAXI 3K
XTIUSD 18
XAUUSD 2.1K
GBPMXN 7.6K
XAGUSD 79
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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Лучший трейд: +22.94 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +18.42 USD
Макс. убыток в серии: -201.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
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OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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2026.08.06 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 23:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.21 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.09 06:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.05 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.01 22:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.08 23:21
Share of trading days is too low
2026.02.08 23:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.08 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Трейды
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Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DarwinexLive4000073889
100 USD в месяц
4%
0
0
USD
1K
USD
27
97%
2 659
79%
80%
1.03
0.02
USD
24%
1:200
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