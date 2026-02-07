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信号 / MetaTrader 5 / DarwinexLive4000073889
Kit Leung Johnson Luk

DarwinexLive4000073889

Kit Leung Johnson Luk
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交易:
2 659
盈利交易:
2 105 (79.16%)
亏损交易:
554 (20.83%)
最好交易:
22.94 USD
最差交易:
-54.84 USD
毛利:
1 145.99 USD (314 704 pips)
毛利亏损:
-1 103.08 USD (220 157 pips)
最大连续赢利:
42 (18.42 USD)
最大连续盈利:
54.23 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
78.07%
最大入金加载:
114.69%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.18
长期交易:
1 790 (67.32%)
短期交易:
869 (32.68%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.54 USD
平均损失:
-1.99 USD
最大连续失误:
19 (-201.89 USD)
最大连续亏损:
-201.89 USD (19)
每月增长:
-1.34%
年度预测:
-16.31%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
101.66 USD
最大值:
243.72 USD (21.47%)
相对跌幅:
结余:
21.34% (242.02 USD)
净值:
24.17% (246.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 188
NZDCAD 151
WS30 126
AUDUSD 118
SP500 114
USDJPY 78
EURUSD 77
NZDCHF 77
AUDNZD 77
NZDJPY 76
AUS200 74
EURGBP 70
STOXX50E 69
CHFJPY 65
EURJPY 64
CADJPY 63
NZDUSD 62
AUDCHF 55
CADCHF 53
EURCHF 52
GBPAUD 52
GBPJPY 51
GBPCAD 51
USDSEK 50
GBPUSD 49
GBPSEK 48
AUDJPY 47
EURAUD 46
USDNOK 45
FCHI40 44
EURSEK 39
GBPCHF 37
USDMXN 36
USDSGD 35
EURNZD 35
GBPNZD 33
EURCAD 28
GBPNOK 27
USDCHF 25
USDCAD 25
EURMXN 24
NDX 24
UK100 22
EURNOK 20
NI225 17
GDAXI 12
XTIUSD 11
XAUUSD 11
GBPMXN 3
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -16
NZDCAD 12
WS30 36
AUDUSD 17
SP500 27
USDJPY 28
EURUSD -31
NZDCHF -18
AUDNZD -58
NZDJPY -9
AUS200 -119
EURGBP 8
STOXX50E 24
CHFJPY -97
EURJPY 13
CADJPY -16
NZDUSD 10
AUDCHF 19
CADCHF 17
EURCHF 16
GBPAUD -53
GBPJPY 29
GBPCAD 11
USDSEK 25
GBPUSD 16
GBPSEK 8
AUDJPY 9
EURAUD -28
USDNOK 19
FCHI40 21
EURSEK -51
GBPCHF 11
USDMXN 14
USDSGD -12
EURNZD 9
GBPNZD 8
EURCAD 12
GBPNOK -36
USDCHF -15
USDCAD 5
EURMXN -5
NDX 88
UK100 -8
EURNOK 5
NI225 41
GDAXI 34
XTIUSD 2
XAUUSD 18
GBPMXN 5
XAGUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -374
NZDCAD 1.7K
WS30 3.4K
AUDUSD 2K
SP500 2.6K
USDJPY 4.3K
EURUSD -2.8K
NZDCHF -1K
AUDNZD -6.4K
NZDJPY -1.2K
AUS200 -9.1K
EURGBP 907
STOXX50E 2.2K
CHFJPY -14K
EURJPY 2.7K
CADJPY 4
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.2K
CADCHF 1.3K
EURCHF 1.5K
GBPAUD -4K
GBPJPY 3.8K
GBPCAD 2K
USDSEK 29K
GBPUSD 1.8K
GBPSEK 11K
AUDJPY 1.3K
EURAUD -3.2K
USDNOK 21K
FCHI40 1.7K
EURSEK -38K
GBPCHF 967
USDMXN 25K
USDSGD -1.6K
EURNZD 1.6K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 1.7K
GBPNOK -31K
USDCHF -99
USDCAD 934
EURMXN -1.9K
NDX 9K
UK100 -398
EURNOK 4.9K
NI225 669
GDAXI 3K
XTIUSD 18
XAUUSD 2.1K
GBPMXN 7.6K
XAGUSD 79
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +22.94 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 13
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最大连续盈利: +18.42 USD
最大连续亏损: -201.89 USD

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ICMarketsEU-MT5
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OxSecurities-Live
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AdmiralsGroup-Live
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real
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VTMarkets-Live
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ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
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0.23 × 13
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SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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2026.08.11 11:32
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 23:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.21 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.09 06:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.05 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.01 22:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.08 23:21
Share of trading days is too low
2026.02.08 23:21
Share of days for 80% of trades is too low
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USD
1K
USD
27
97%
2 659
79%
78%
1.03
0.02
USD
24%
1:200
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