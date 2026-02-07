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Signals / MetaTrader 5 / DarwinexLive4000073889
Kit Leung Johnson Luk

DarwinexLive4000073889

Kit Leung Johnson Luk
Kit Leung Johnson Luk

Kit Leung Johnson Luk

0 reviews
Reliability
27 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2026 4%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 659
Profit Trades:
2 105 (79.16%)
Loss Trades:
554 (20.83%)
Best trade:
22.94 USD
Worst trade:
-54.84 USD
Gross Profit:
1 145.99 USD (314 704 pips)
Gross Loss:
-1 103.08 USD (220 157 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (18.42 USD)
Maximal consecutive profit:
54.23 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
79.89%
Max deposit load:
114.69%
Latest trade:
8 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
0.18
Long Trades:
1 790 (67.32%)
Short Trades:
869 (32.68%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.02 USD
Average Profit:
0.54 USD
Average Loss:
-1.99 USD
Maximum consecutive losses:
19 (-201.89 USD)
Maximal consecutive loss:
-201.89 USD (19)
Monthly growth:
-0.93%
Annual Forecast:
-11.32%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
101.66 USD
Maximal:
243.72 USD (21.47%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.34% (242.02 USD)
By Equity:
24.17% (246.50 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 188
NZDCAD 151
WS30 126
AUDUSD 118
SP500 114
USDJPY 78
EURUSD 77
NZDCHF 77
AUDNZD 77
NZDJPY 76
AUS200 74
EURGBP 70
STOXX50E 69
CHFJPY 65
EURJPY 64
CADJPY 63
NZDUSD 62
AUDCHF 55
CADCHF 53
EURCHF 52
GBPAUD 52
GBPJPY 51
GBPCAD 51
USDSEK 50
GBPUSD 49
GBPSEK 48
AUDJPY 47
EURAUD 46
USDNOK 45
FCHI40 44
EURSEK 39
GBPCHF 37
USDMXN 36
USDSGD 35
EURNZD 35
GBPNZD 33
EURCAD 28
GBPNOK 27
USDCHF 25
USDCAD 25
EURMXN 24
NDX 24
UK100 22
EURNOK 20
NI225 17
GDAXI 12
XTIUSD 11
XAUUSD 11
GBPMXN 3
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -16
NZDCAD 12
WS30 36
AUDUSD 17
SP500 27
USDJPY 28
EURUSD -31
NZDCHF -18
AUDNZD -58
NZDJPY -9
AUS200 -119
EURGBP 8
STOXX50E 24
CHFJPY -97
EURJPY 13
CADJPY -16
NZDUSD 10
AUDCHF 19
CADCHF 17
EURCHF 16
GBPAUD -53
GBPJPY 29
GBPCAD 11
USDSEK 25
GBPUSD 16
GBPSEK 8
AUDJPY 9
EURAUD -28
USDNOK 19
FCHI40 21
EURSEK -51
GBPCHF 11
USDMXN 14
USDSGD -12
EURNZD 9
GBPNZD 8
EURCAD 12
GBPNOK -36
USDCHF -15
USDCAD 5
EURMXN -5
NDX 88
UK100 -8
EURNOK 5
NI225 41
GDAXI 34
XTIUSD 2
XAUUSD 18
GBPMXN 5
XAGUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -374
NZDCAD 1.7K
WS30 3.4K
AUDUSD 2K
SP500 2.6K
USDJPY 4.3K
EURUSD -2.8K
NZDCHF -1K
AUDNZD -6.4K
NZDJPY -1.2K
AUS200 -9.1K
EURGBP 907
STOXX50E 2.2K
CHFJPY -14K
EURJPY 2.7K
CADJPY 4
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.2K
CADCHF 1.3K
EURCHF 1.5K
GBPAUD -4K
GBPJPY 3.8K
GBPCAD 2K
USDSEK 29K
GBPUSD 1.8K
GBPSEK 11K
AUDJPY 1.3K
EURAUD -3.2K
USDNOK 21K
FCHI40 1.7K
EURSEK -38K
GBPCHF 967
USDMXN 25K
USDSGD -1.6K
EURNZD 1.6K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 1.7K
GBPNOK -31K
USDCHF -99
USDCAD 934
EURMXN -1.9K
NDX 9K
UK100 -398
EURNOK 4.9K
NI225 669
GDAXI 3K
XTIUSD 18
XAUUSD 2.1K
GBPMXN 7.6K
XAGUSD 79
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +22.94 USD
Worst trade: -55 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 19
Maximal consecutive profit: +18.42 USD
Maximal consecutive loss: -201.89 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 231
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
27 more...
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No reviews
2026.08.06 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 23:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.21 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.25 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.09 06:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.05 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.01 22:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.08 23:21
Share of trading days is too low
2026.02.08 23:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.08 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DarwinexLive4000073889
100 USD per month
4%
0
0
USD
1K
USD
27
97%
2 659
79%
80%
1.03
0.02
USD
24%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.