- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 503
Прибыльных трейдов:
2 129 (85.05%)
Убыточных трейдов:
374 (14.94%)
Лучший трейд:
177.06 USD
Худший трейд:
-793.40 USD
Общая прибыль:
23 137.29 USD (362 805 pips)
Общий убыток:
-14 517.20 USD (181 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
102 (1 104.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 240.71 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
1 188 (47.46%)
Коротких трейдов:
1 315 (52.54%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
3.44 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-38.82 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-793.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.01%
Годовой прогноз:
36.52%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.00 USD
Максимальная:
915.50 USD (5.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.00% (923.00 USD)
По эквити:
19.78% (2 430.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|1498
|AUDCADxx
|983
|AUDNZDxx
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|2K
|AUDCADxx
|6.3K
|AUDNZDxx
|265
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|54K
|AUDCADxx
|124K
|AUDNZDxx
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +177.06 USD
Худший трейд: -793 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 104.22 USD
Макс. убыток в серии: -125.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал с контролируемым риском, он автоматически активирует блокировку (Equity Protector) при достижении просадки в -15%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
113%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
70
88%
2 503
85%
100%
1.59
3.44
USD
USD
20%
1:500