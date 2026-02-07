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Сигналы / MetaTrader 5 / Managed Risk 4XC TR
Amauri De Souza Porto Junior

Managed Risk 4XC TR

Amauri De Souza Porto Junior
Amauri De Souza Porto Junior

Amauri De Souza Porto Junior

Sócio fundador da ÍNDICO LTDA.
Economista (CORECON-SC)
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 113%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 503
Прибыльных трейдов:
2 129 (85.05%)
Убыточных трейдов:
374 (14.94%)
Лучший трейд:
177.06 USD
Худший трейд:
-793.40 USD
Общая прибыль:
23 137.29 USD (362 805 pips)
Общий убыток:
-14 517.20 USD (181 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
102 (1 104.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 240.71 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
1 188 (47.46%)
Коротких трейдов:
1 315 (52.54%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
3.44 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-38.82 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-793.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.01%
Годовой прогноз:
36.52%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.00 USD
Максимальная:
915.50 USD (5.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.00% (923.00 USD)
По эквити:
19.78% (2 430.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 1498
AUDCADxx 983
AUDNZDxx 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 2K
AUDCADxx 6.3K
AUDNZDxx 265
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 54K
AUDCADxx 124K
AUDNZDxx 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +177.06 USD
Худший трейд: -793 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 104.22 USD
Макс. убыток в серии: -125.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Сигнал с контролируемым риском, он автоматически активирует блокировку (Equity Protector) при достижении просадки в -15%


Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.22 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.04 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.23 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.03 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.02 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Managed Risk 4XC TR
30 USD в месяц
113%
0
0
USD
13K
USD
70
88%
2 503
85%
100%
1.59
3.44
USD
20%
1:500
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