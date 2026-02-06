- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
116 (63.38%)
Убыточных трейдов:
67 (36.61%)
Лучший трейд:
35.50 USD
Худший трейд:
-52.40 USD
Общая прибыль:
780.04 USD (46 022 pips)
Общий убыток:
-960.18 USD (69 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (157.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.53 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
28.94%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
81 (44.26%)
Коротких трейдов:
102 (55.74%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
6.72 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-127.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-242.87 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.23%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
244.59 USD
Максимальная:
438.95 USD (36.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.74% (438.95 USD)
По эквити:
21.26% (212.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|133
|SILVER.i#
|17
|USDJPY#
|14
|EURUSD#
|13
|AUDUSD#
|4
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.i#
|-271
|SILVER.i#
|115
|USDJPY#
|-50
|EURUSD#
|97
|AUDUSD#
|-86
|EURNZD#
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.i#
|-28K
|SILVER.i#
|2.3K
|USDJPY#
|-1.6K
|EURUSD#
|3.5K
|AUDUSD#
|-2.9K
|EURNZD#
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.50 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.53 USD
Макс. убыток в серии: -127.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
820
USD
USD
27
0%
183
63%
29%
0.81
-0.98
USD
USD
37%
1:500