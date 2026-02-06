СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Rush Pilot
Jeremy Lloyd Dancer

Gold Rush Pilot

Jeremy Lloyd Dancer
Jeremy Lloyd Dancer

Jeremy Lloyd Dancer

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 -18%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
116 (63.38%)
Убыточных трейдов:
67 (36.61%)
Лучший трейд:
35.50 USD
Худший трейд:
-52.40 USD
Общая прибыль:
780.04 USD (46 022 pips)
Общий убыток:
-960.18 USD (69 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (157.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.53 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
28.94%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
81 (44.26%)
Коротких трейдов:
102 (55.74%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
6.72 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-127.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-242.87 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.23%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
244.59 USD
Максимальная:
438.95 USD (36.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.74% (438.95 USD)
По эквити:
21.26% (212.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.i# 133
SILVER.i# 17
USDJPY# 14
EURUSD# 13
AUDUSD# 4
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.i# -271
SILVER.i# 115
USDJPY# -50
EURUSD# 97
AUDUSD# -86
EURNZD# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.i# -28K
SILVER.i# 2.3K
USDJPY# -1.6K
EURUSD# 3.5K
AUDUSD# -2.9K
EURNZD# 2.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.50 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.53 USD
Макс. убыток в серии: -127.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a link to my private group on Facebook, and the best way to contact me: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

This is my website where you can join me and contact me if you want the best deal for Galileo Pro: https://www.strive2b1fx.com/packages

Follow me on YouTube and learn about my Forex Program:

https://youtu.be/dC9r8O0rpno
Нет отзывов
2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.18 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 16:09
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 21:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.20 19:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.13 09:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 18:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.23 15:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.09 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rush Pilot
49 USD в месяц
-18%
0
0
USD
820
USD
27
0%
183
63%
29%
0.81
-0.98
USD
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.