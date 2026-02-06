- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
183
盈利交易:
116 (63.38%)
亏损交易:
67 (36.61%)
最好交易:
35.50 USD
最差交易:
-52.40 USD
毛利:
780.04 USD (46 022 pips)
毛利亏损:
-960.18 USD (69 625 pips)
最大连续赢利:
24 (157.53 USD)
最大连续盈利:
157.53 USD (24)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
28.94%
最大入金加载:
10.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
81 (44.26%)
短期交易:
102 (55.74%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
6.72 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
9 (-127.00 USD)
最大连续亏损:
-242.87 USD (6)
每月增长:
-18.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
244.59 USD
最大值:
438.95 USD (36.74%)
相对跌幅:
结余:
36.74% (438.95 USD)
净值:
21.26% (212.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|133
|SILVER.i#
|17
|USDJPY#
|14
|EURUSD#
|13
|AUDUSD#
|4
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.i#
|-271
|SILVER.i#
|115
|USDJPY#
|-50
|EURUSD#
|97
|AUDUSD#
|-86
|EURNZD#
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.i#
|-28K
|SILVER.i#
|2.3K
|USDJPY#
|-1.6K
|EURUSD#
|3.5K
|AUDUSD#
|-2.9K
|EURNZD#
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.50 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +157.53 USD
最大连续亏损: -127.00 USD
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无数据
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-18%
0
0
USD
USD
820
USD
USD
27
0%
183
63%
29%
0.81
-0.98
USD
USD
37%
1:500