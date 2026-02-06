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Jeremy Lloyd Dancer

Gold Rush Pilot

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116 (63.38%)
亏损交易:
67 (36.61%)
最好交易:
35.50 USD
最差交易:
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毛利:
780.04 USD (46 022 pips)
毛利亏损:
-960.18 USD (69 625 pips)
最大连续赢利:
24 (157.53 USD)
最大连续盈利:
157.53 USD (24)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
28.94%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
19
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
81 (44.26%)
短期交易:
102 (55.74%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
6.72 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
9 (-127.00 USD)
最大连续亏损:
-242.87 USD (6)
每月增长:
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年度预测:
-100.00%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
36.74% (438.95 USD)
净值:
21.26% (212.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD.i# 133
SILVER.i# 17
USDJPY# 14
EURUSD# 13
AUDUSD# 4
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD.i# -271
SILVER.i# 115
USDJPY# -50
EURUSD# 97
AUDUSD# -86
EURNZD# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD.i# -28K
SILVER.i# 2.3K
USDJPY# -1.6K
EURUSD# 3.5K
AUDUSD# -2.9K
EURNZD# 2.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +35.50 USD
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2026.08.04 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.10 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.18 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 16:09
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 21:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.20 19:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.13 09:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 18:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.23 15:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.22 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.09 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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