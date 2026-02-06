Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
342 (68.95%)
Убыточных трейдов:
154 (31.05%)
Лучший трейд:
627.33 USD
Худший трейд:
-844.94 USD
Общая прибыль:
9 712.74 USD (4 985 069 pips)
Общий убыток:
-10 865.25 USD (5 120 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (185.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
676.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
34.81%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
423 (85.28%)
Коротких трейдов:
73 (14.72%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-2.32 USD
Средняя прибыль:
28.40 USD
Средний убыток:
-70.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 765.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 883.18 USD (7)
Прирост в месяц:
11.36%
Годовой прогноз:
137.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 823.17 USD
Максимальная:
3 852.98 USD (54.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (3 852.98 USD)
По эквити:
40.25% (2 215.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|496
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-135K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +627.33 USD
Худший трейд: -845 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +185.97 USD
Макс. убыток в серии: -1 765.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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