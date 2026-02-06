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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldFX by Roman Zif
Roman Meskhidze

GoldFX by Roman Zif

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Блог о Форекс - www.profxportal.com
3 продукта 5 сигналов 13 тем 59 комментариев
0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 -25%
Weltrade-Live
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
342 (68.95%)
Убыточных трейдов:
154 (31.05%)
Лучший трейд:
627.33 USD
Худший трейд:
-844.94 USD
Общая прибыль:
9 712.74 USD (4 985 069 pips)
Общий убыток:
-10 865.25 USD (5 120 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (185.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
676.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
34.81%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
423 (85.28%)
Коротких трейдов:
73 (14.72%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-2.32 USD
Средняя прибыль:
28.40 USD
Средний убыток:
-70.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 765.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 883.18 USD (7)
Прирост в месяц:
11.36%
Годовой прогноз:
137.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 823.17 USD
Максимальная:
3 852.98 USD (54.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.29% (3 852.98 USD)
По эквити:
40.25% (2 215.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 496
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -135K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +627.33 USD
Худший трейд: -845 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +185.97 USD
Макс. убыток в серии: -1 765.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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Trading by GoldFX EA 
Нет отзывов
2026.08.11 00:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 07:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.10 03:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.19 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.19 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 20:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.06 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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