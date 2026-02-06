- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
499
盈利交易:
345 (69.13%)
亏损交易:
154 (30.86%)
最好交易:
627.33 USD
最差交易:
-844.94 USD
毛利:
9 742.14 USD (5 015 069 pips)
毛利亏损:
-10 865.25 USD (5 120 542 pips)
最大连续赢利:
16 (185.97 USD)
最大连续盈利:
676.68 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
35.83%
最大入金加载:
6.42%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
426 (85.37%)
短期交易:
73 (14.63%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-2.25 USD
平均利润:
28.24 USD
平均损失:
-70.55 USD
最大连续失误:
10 (-1 765.16 USD)
最大连续亏损:
-1 883.18 USD (7)
每月增长:
11.67%
年度预测:
141.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 823.17 USD
最大值:
3 852.98 USD (54.81%)
相对跌幅:
结余:
53.29% (3 852.98 USD)
净值:
40.25% (2 215.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-105K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +627.33 USD
最差交易: -845 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +185.97 USD
最大连续亏损: -1 765.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
Trading by GoldFX EA
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-25%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
28
100%
499
69%
36%
0.89
-2.25
USD
USD
53%
1:500