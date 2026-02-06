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Всего трейдов:
2 241
Прибыльных трейдов:
1 493 (66.62%)
Убыточных трейдов:
748 (33.38%)
Лучший трейд:
2 479.54 USD
Худший трейд:
-692.87 USD
Общая прибыль:
111 578.66 USD (277 776 pips)
Общий убыток:
-60 074.83 USD (199 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (796.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 479.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
105.91%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.33
Длинных трейдов:
1 117 (49.84%)
Коротких трейдов:
1 124 (50.16%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
22.98 USD
Средняя прибыль:
74.73 USD
Средний убыток:
-80.31 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 817.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 997.39 USD (3)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.21 USD
Максимальная:
2 971.70 USD (2.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.18% (2 991.71 USD)
По эквити:
13.34% (15 710.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|250
|EURUSD
|209
|EURCHF
|162
|EURJPY
|155
|GBPCAD
|129
|EURCAD
|129
|GBPUSD
|122
|AUDNZD
|119
|EURGBP
|100
|CADCHF
|97
|AUDCAD
|96
|USDCHF
|94
|USDCAD
|86
|EURNZD
|86
|NZDCHF
|72
|GBPAUD
|71
|AUDCHF
|65
|GBPNZD
|54
|AUDUSD
|49
|EURAUD
|42
|GBPCHF
|34
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|4.2K
|EURUSD
|5.1K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|3.9K
|GBPCAD
|5.1K
|EURCAD
|3K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDNZD
|2.2K
|EURGBP
|2.2K
|CADCHF
|2.7K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCHF
|2.9K
|USDCAD
|1.4K
|EURNZD
|1.9K
|NZDCHF
|1.4K
|GBPAUD
|2.9K
|AUDCHF
|2.2K
|GBPNZD
|1.4K
|AUDUSD
|882
|EURAUD
|127
|GBPCHF
|883
|GBPJPY
|371
|NZDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|-112
|EURUSD
|9.5K
|EURCHF
|3.3K
|EURJPY
|3.3K
|GBPCAD
|21K
|EURCAD
|-2.3K
|GBPUSD
|4K
|AUDNZD
|-3.8K
|EURGBP
|1.5K
|CADCHF
|2.2K
|AUDCAD
|-4.6K
|USDCHF
|5.8K
|USDCAD
|5K
|EURNZD
|8.2K
|NZDCHF
|1.7K
|GBPAUD
|15K
|AUDCHF
|5.4K
|GBPNZD
|-577
|AUDUSD
|862
|EURAUD
|-490
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|-28
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 479.54 USD
Худший трейд: -693 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +796.37 USD
Макс. убыток в серии: -1 817.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5126
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 222
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.13 × 39
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|3.29 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.43 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|3.48 × 254
|
Exness-MT5Real31
|3.70 × 27
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
152K
USD
USD
35
99%
2 241
66%
98%
1.85
22.98
USD
USD
13%
1:200