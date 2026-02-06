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Yohan Guillaume Mahistre

Safe M15 Forex

Yohan Guillaume Mahistre
Yohan Guillaume Mahistre

Yohan Guillaume Mahistre

0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 52%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 241
Прибыльных трейдов:
1 493 (66.62%)
Убыточных трейдов:
748 (33.38%)
Лучший трейд:
2 479.54 USD
Худший трейд:
-692.87 USD
Общая прибыль:
111 578.66 USD (277 776 pips)
Общий убыток:
-60 074.83 USD (199 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (796.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 479.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
105.91%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.33
Длинных трейдов:
1 117 (49.84%)
Коротких трейдов:
1 124 (50.16%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
22.98 USD
Средняя прибыль:
74.73 USD
Средний убыток:
-80.31 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 817.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 997.39 USD (3)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.21 USD
Максимальная:
2 971.70 USD (2.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.18% (2 991.71 USD)
По эквити:
13.34% (15 710.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 250
EURUSD 209
EURCHF 162
EURJPY 155
GBPCAD 129
EURCAD 129
GBPUSD 122
AUDNZD 119
EURGBP 100
CADCHF 97
AUDCAD 96
USDCHF 94
USDCAD 86
EURNZD 86
NZDCHF 72
GBPAUD 71
AUDCHF 65
GBPNZD 54
AUDUSD 49
EURAUD 42
GBPCHF 34
GBPJPY 14
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 4.2K
EURUSD 5.1K
EURCHF 2.3K
EURJPY 3.9K
GBPCAD 5.1K
EURCAD 3K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 2.2K
EURGBP 2.2K
CADCHF 2.7K
AUDCAD 1.4K
USDCHF 2.9K
USDCAD 1.4K
EURNZD 1.9K
NZDCHF 1.4K
GBPAUD 2.9K
AUDCHF 2.2K
GBPNZD 1.4K
AUDUSD 882
EURAUD 127
GBPCHF 883
GBPJPY 371
NZDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD -112
EURUSD 9.5K
EURCHF 3.3K
EURJPY 3.3K
GBPCAD 21K
EURCAD -2.3K
GBPUSD 4K
AUDNZD -3.8K
EURGBP 1.5K
CADCHF 2.2K
AUDCAD -4.6K
USDCHF 5.8K
USDCAD 5K
EURNZD 8.2K
NZDCHF 1.7K
GBPAUD 15K
AUDCHF 5.4K
GBPNZD -577
AUDUSD 862
EURAUD -490
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD -28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 479.54 USD
Худший трейд: -693 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +796.37 USD
Макс. убыток в серии: -1 817.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
VantageFXInternational-Live
0.23 × 22
Darwinex-Live
0.26 × 5126
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 222
PrimeCodex-MT5
0.99 × 438
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.13 × 39
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.18 × 11
TickmillUK-Live
3.29 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
AdmiralMarkets-Live
3.48 × 254
Exness-MT5Real31
3.70 × 27
еще 17...
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Нет отзывов
2026.02.19 18:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.06 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Safe M15 Forex
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
152K
USD
35
99%
2 241
66%
98%
1.85
22.98
USD
13%
1:200
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