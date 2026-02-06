Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 23 OneRoyal-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 VantageFXInternational-Live 0.23 × 22 Darwinex-Live 0.26 × 5126 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FPMarketsLLC-Live 0.75 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 0.95 × 222 PrimeCodex-MT5 0.99 × 438 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 2.55 × 53 Ava-Real 1-MT5 2.86 × 7 KuberaCapitalMarkets-Server 2.92 × 24 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.13 × 39 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.18 × 11 TickmillUK-Live 3.29 × 7 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.43 × 7 AdmiralMarkets-Live 3.48 × 254 Exness-MT5Real31 3.70 × 27 еще 17... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика