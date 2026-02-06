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Yohan Guillaume Mahistre

Safe M15 Forex

Yohan Guillaume Mahistre
Yohan Guillaume Mahistre

Yohan Guillaume Mahistre

0 reviews
Reliability
35 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 51%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 234
Profit Trades:
1 486 (66.51%)
Loss Trades:
748 (33.48%)
Best trade:
2 479.54 USD
Worst trade:
-692.87 USD
Gross Profit:
111 361.24 USD (277 042 pips)
Gross Loss:
-60 064.24 USD (199 441 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (796.37 USD)
Maximal consecutive profit:
2 479.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
97.98%
Max deposit load:
105.91%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
54
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
17.26
Long Trades:
1 112 (49.78%)
Short Trades:
1 122 (50.22%)
Profit Factor:
1.85
Expected Payoff:
22.96 USD
Average Profit:
74.94 USD
Average Loss:
-80.30 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-1 817.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 997.39 USD (3)
Monthly growth:
4.86%
Annual Forecast:
58.93%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.21 USD
Maximal:
2 971.70 USD (2.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.18% (2 991.71 USD)
By Equity:
13.34% (15 710.05 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 250
EURUSD 209
EURCHF 162
EURJPY 154
GBPCAD 129
EURCAD 129
GBPUSD 122
AUDNZD 119
EURGBP 99
CADCHF 97
AUDCAD 96
USDCHF 94
EURNZD 86
USDCAD 85
NZDCHF 72
GBPAUD 71
AUDCHF 65
GBPNZD 54
AUDUSD 49
EURAUD 42
GBPCHF 33
GBPJPY 11
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 4.2K
EURUSD 5.1K
EURCHF 2.3K
EURJPY 3.9K
GBPCAD 5.1K
EURCAD 3K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 2.2K
EURGBP 2.2K
CADCHF 2.7K
AUDCAD 1.4K
USDCHF 2.9K
EURNZD 1.9K
USDCAD 1.3K
NZDCHF 1.4K
GBPAUD 2.9K
AUDCHF 2.2K
GBPNZD 1.4K
AUDUSD 882
EURAUD 127
GBPCHF 858
GBPJPY 290
NZDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD -112
EURUSD 9.5K
EURCHF 3.3K
EURJPY 3.1K
GBPCAD 21K
EURCAD -2.3K
GBPUSD 4K
AUDNZD -3.8K
EURGBP 1.4K
CADCHF 2.2K
AUDCAD -4.6K
USDCHF 5.8K
EURNZD 8.2K
USDCAD 4.8K
NZDCHF 1.7K
GBPAUD 15K
AUDCHF 5.4K
GBPNZD -577
AUDUSD 862
EURAUD -490
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 938
NZDUSD -28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 479.54 USD
Worst trade: -693 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +796.37 USD
Maximal consecutive loss: -1 817.36 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
VantageFXInternational-Live
0.23 × 22
Darwinex-Live
0.26 × 5126
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 222
PrimeCodex-MT5
0.99 × 438
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.13 × 39
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.18 × 11
TickmillUK-Live
3.29 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.43 × 7
AdmiralMarkets-Live
3.48 × 254
Exness-MT5Real31
3.70 × 27
17 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.02.19 18:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.06 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Safe M15 Forex
30 USD per month
51%
0
0
USD
151K
USD
35
99%
2 234
66%
98%
1.85
22.96
USD
13%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.