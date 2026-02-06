- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 234
Profit Trades:
1 486 (66.51%)
Loss Trades:
748 (33.48%)
Best trade:
2 479.54 USD
Worst trade:
-692.87 USD
Gross Profit:
111 361.24 USD (277 042 pips)
Gross Loss:
-60 064.24 USD (199 441 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (796.37 USD)
Maximal consecutive profit:
2 479.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
97.98%
Max deposit load:
105.91%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
54
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
17.26
Long Trades:
1 112 (49.78%)
Short Trades:
1 122 (50.22%)
Profit Factor:
1.85
Expected Payoff:
22.96 USD
Average Profit:
74.94 USD
Average Loss:
-80.30 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-1 817.36 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 997.39 USD (3)
Monthly growth:
4.86%
Annual Forecast:
58.93%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.21 USD
Maximal:
2 971.70 USD (2.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.18% (2 991.71 USD)
By Equity:
13.34% (15 710.05 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|250
|EURUSD
|209
|EURCHF
|162
|EURJPY
|154
|GBPCAD
|129
|EURCAD
|129
|GBPUSD
|122
|AUDNZD
|119
|EURGBP
|99
|CADCHF
|97
|AUDCAD
|96
|USDCHF
|94
|EURNZD
|86
|USDCAD
|85
|NZDCHF
|72
|GBPAUD
|71
|AUDCHF
|65
|GBPNZD
|54
|AUDUSD
|49
|EURAUD
|42
|GBPCHF
|33
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|4.2K
|EURUSD
|5.1K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|3.9K
|GBPCAD
|5.1K
|EURCAD
|3K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDNZD
|2.2K
|EURGBP
|2.2K
|CADCHF
|2.7K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCHF
|2.9K
|EURNZD
|1.9K
|USDCAD
|1.3K
|NZDCHF
|1.4K
|GBPAUD
|2.9K
|AUDCHF
|2.2K
|GBPNZD
|1.4K
|AUDUSD
|882
|EURAUD
|127
|GBPCHF
|858
|GBPJPY
|290
|NZDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|-112
|EURUSD
|9.5K
|EURCHF
|3.3K
|EURJPY
|3.1K
|GBPCAD
|21K
|EURCAD
|-2.3K
|GBPUSD
|4K
|AUDNZD
|-3.8K
|EURGBP
|1.4K
|CADCHF
|2.2K
|AUDCAD
|-4.6K
|USDCHF
|5.8K
|EURNZD
|8.2K
|USDCAD
|4.8K
|NZDCHF
|1.7K
|GBPAUD
|15K
|AUDCHF
|5.4K
|GBPNZD
|-577
|AUDUSD
|862
|EURAUD
|-490
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|938
|NZDUSD
|-28
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 479.54 USD
Worst trade: -693 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +796.37 USD
Maximal consecutive loss: -1 817.36 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5126
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 222
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.13 × 39
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|3.29 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.43 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|3.48 × 254
|
Exness-MT5Real31
|3.70 × 27
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
51%
0
0
USD
USD
151K
USD
USD
35
99%
2 234
66%
98%
1.85
22.96
USD
USD
13%
1:200