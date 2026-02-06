- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 259
盈利交易:
1 510 (66.84%)
亏损交易:
749 (33.16%)
最好交易:
2 479.54 USD
最差交易:
-692.87 USD
毛利:
112 062.14 USD (279 491 pips)
毛利亏损:
-60 103.10 USD (199 450 pips)
最大连续赢利:
21 (796.37 USD)
最大连续盈利:
2 479.54 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
105.91%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
49
平均持有时间:
1 一天
采收率:
17.48
长期交易:
1 127 (49.89%)
短期交易:
1 132 (50.11%)
利润因子:
1.86
预期回报:
23.00 USD
平均利润:
74.21 USD
平均损失:
-80.24 USD
最大连续失误:
9 (-1 817.36 USD)
最大连续亏损:
-1 997.39 USD (3)
每月增长:
5.26%
年度预测:
64.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.21 USD
最大值:
2 971.70 USD (2.17%)
相对跌幅:
结余:
2.18% (2 991.71 USD)
净值:
13.34% (15 710.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|253
|EURUSD
|209
|EURCHF
|165
|EURJPY
|157
|GBPCAD
|129
|EURCAD
|129
|GBPUSD
|122
|AUDNZD
|119
|EURGBP
|100
|CADCHF
|97
|AUDCAD
|96
|USDCHF
|94
|USDCAD
|87
|EURNZD
|87
|NZDCHF
|72
|GBPAUD
|71
|AUDCHF
|68
|GBPNZD
|56
|AUDUSD
|49
|EURAUD
|44
|GBPCHF
|35
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|4.3K
|EURUSD
|5.1K
|EURCHF
|2.3K
|EURJPY
|4K
|GBPCAD
|5.1K
|EURCAD
|3K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDNZD
|2.2K
|EURGBP
|2.2K
|CADCHF
|2.7K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCHF
|2.9K
|USDCAD
|1.4K
|EURNZD
|2K
|NZDCHF
|1.4K
|GBPAUD
|2.9K
|AUDCHF
|2.2K
|GBPNZD
|1.6K
|AUDUSD
|882
|EURAUD
|138
|GBPCHF
|905
|GBPJPY
|371
|NZDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|152
|EURUSD
|9.5K
|EURCHF
|3.3K
|EURJPY
|3.5K
|GBPCAD
|21K
|EURCAD
|-2.3K
|GBPUSD
|4K
|AUDNZD
|-3.8K
|EURGBP
|1.5K
|CADCHF
|2.2K
|AUDCAD
|-4.6K
|USDCHF
|5.8K
|USDCAD
|5.1K
|EURNZD
|8.4K
|NZDCHF
|1.7K
|GBPAUD
|15K
|AUDCHF
|5.5K
|GBPNZD
|42
|AUDUSD
|862
|EURAUD
|-369
|GBPCHF
|2.6K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDUSD
|-28
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 479.54 USD
最差交易: -693 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +796.37 USD
最大连续亏损: -1 817.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5126
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 222
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.13 × 39
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|3.29 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.43 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|3.48 × 254
|
Exness-MT5Real31
|3.70 × 27
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
52%
0
0
USD
USD
152K
USD
USD
35
99%
2 259
66%
98%
1.86
23.00
USD
USD
13%
1:200