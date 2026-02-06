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Yohan Guillaume Mahistre

Safe M15 Forex

Yohan Guillaume Mahistre
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交易:
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盈利交易:
1 510 (66.84%)
亏损交易:
749 (33.16%)
最好交易:
2 479.54 USD
最差交易:
-692.87 USD
毛利:
112 062.14 USD (279 491 pips)
毛利亏损:
-60 103.10 USD (199 450 pips)
最大连续赢利:
21 (796.37 USD)
最大连续盈利:
2 479.54 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
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最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
49
平均持有时间:
1 一天
采收率:
17.48
长期交易:
1 127 (49.89%)
短期交易:
1 132 (50.11%)
利润因子:
1.86
预期回报:
23.00 USD
平均利润:
74.21 USD
平均损失:
-80.24 USD
最大连续失误:
9 (-1 817.36 USD)
最大连续亏损:
-1 997.39 USD (3)
每月增长:
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年度预测:
64.09%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 253
EURUSD 209
EURCHF 165
EURJPY 157
GBPCAD 129
EURCAD 129
GBPUSD 122
AUDNZD 119
EURGBP 100
CADCHF 97
AUDCAD 96
USDCHF 94
USDCAD 87
EURNZD 87
NZDCHF 72
GBPAUD 71
AUDCHF 68
GBPNZD 56
AUDUSD 49
EURAUD 44
GBPCHF 35
GBPJPY 14
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 4.3K
EURUSD 5.1K
EURCHF 2.3K
EURJPY 4K
GBPCAD 5.1K
EURCAD 3K
GBPUSD 3.1K
AUDNZD 2.2K
EURGBP 2.2K
CADCHF 2.7K
AUDCAD 1.4K
USDCHF 2.9K
USDCAD 1.4K
EURNZD 2K
NZDCHF 1.4K
GBPAUD 2.9K
AUDCHF 2.2K
GBPNZD 1.6K
AUDUSD 882
EURAUD 138
GBPCHF 905
GBPJPY 371
NZDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 152
EURUSD 9.5K
EURCHF 3.3K
EURJPY 3.5K
GBPCAD 21K
EURCAD -2.3K
GBPUSD 4K
AUDNZD -3.8K
EURGBP 1.5K
CADCHF 2.2K
AUDCAD -4.6K
USDCHF 5.8K
USDCAD 5.1K
EURNZD 8.4K
NZDCHF 1.7K
GBPAUD 15K
AUDCHF 5.5K
GBPNZD 42
AUDUSD 862
EURAUD -369
GBPCHF 2.6K
GBPJPY 1.3K
NZDUSD -28
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +2 479.54 USD
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SMCapitalMarkets-Live2
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FOREX.comCA-Live 532
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BlackBullMarkets-Live
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3.18 × 11
TickmillUK-Live
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2026.02.19 18:23
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2026.02.06 10:40
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66%
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