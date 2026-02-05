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Mohammed El Ouamari

BlackHole micro MT4

Mohammed El Ouamari
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 635
Прибыльных трейдов:
2 529 (69.57%)
Убыточных трейдов:
1 106 (30.43%)
Лучший трейд:
4.04 EUR
Худший трейд:
-7.33 EUR
Общая прибыль:
290.65 EUR (146 072 pips)
Общий убыток:
-288.63 EUR (174 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
8.00 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
98.53%
Макс. загрузка депозита:
104.37%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
287
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
1 766 (48.58%)
Коротких трейдов:
1 869 (51.42%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.00 EUR
Средняя прибыль:
0.11 EUR
Средний убыток:
-0.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
23 (-20.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-32.70 EUR (7)
Прирост в месяц:
1.27%
Годовой прогноз:
15.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.90 EUR
Максимальная:
54.95 EUR (15.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.75% (54.78 EUR)
По эквити:
10.79% (34.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDm# 1387
USDCADm# 869
USDCHFm# 836
EURGBPm# 543
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDm# -17
USDCADm# -16
USDCHFm# 46
EURGBPm# -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDm# -13K
USDCADm# -11K
USDCHFm# 5.8K
EURGBPm# -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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  • Просадка
Лучший трейд: +4.04 EUR
Худший трейд: -7 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1.45 EUR
Макс. убыток в серии: -20.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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Note:

It’s important to understand that profits are never guaranteed. Losses are a natural part of the financial markets. If you're not prepared to accept the possibility of losses, please do not copy my signals.

Advice:

For the best experience in receiving my signals, I recommend using a VPS to avoid any potential issues.

Good luck to everyone! 😊


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2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 00:52
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2026.08.06 17:49
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2026.08.06 13:48
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2026.07.31 14:43
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2026.07.21 10:50
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2026.07.21 07:18
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2026.07.21 01:14
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2026.07.20 08:12
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2026.07.15 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
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2026.07.15 10:55
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2026.07.14 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 21:31
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2026.07.09 12:39
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2026.07.07 04:41
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2026.07.02 07:42
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