- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 648
盈利交易:
2 535 (69.49%)
亏损交易:
1 113 (30.51%)
最好交易:
4.04 EUR
最差交易:
-7.33 EUR
毛利:
292.25 EUR (146 836 pips)
毛利亏损:
-289.58 EUR (175 250 pips)
最大连续赢利:
29 (1.45 EUR)
最大连续盈利:
8.00 EUR (12)
夏普比率:
0.00
交易活动:
98.53%
最大入金加载:
104.37%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
124
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.05
长期交易:
1 766 (48.41%)
短期交易:
1 882 (51.59%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.00 EUR
平均利润:
0.12 EUR
平均损失:
-0.26 EUR
最大连续失误:
23 (-20.42 EUR)
最大连续亏损:
-32.70 EUR (7)
每月增长:
1.12%
年度预测:
13.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.90 EUR
最大值:
54.95 EUR (15.79%)
相对跌幅:
结余:
15.75% (54.78 EUR)
净值:
10.79% (34.95 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDm#
|1400
|USDCADm#
|869
|USDCHFm#
|836
|EURGBPm#
|543
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDm#
|-16
|USDCADm#
|-16
|USDCHFm#
|46
|EURGBPm#
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDm#
|-13K
|USDCADm#
|-11K
|USDCHFm#
|5.8K
|EURGBPm#
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.04 EUR
最差交易: -7 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1.45 EUR
最大连续亏损: -20.42 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hello everyone,
If you're looking for a low-risk, relatively high-profit trading method, you're in the right place. This method has the potential to generate significant profits within a year while maintaining low risk.
To copy my signals, a minimum of $300 is required for micro accounts.
Note:
It’s important to understand that profits are never guaranteed. Losses are a natural part of the financial markets. If you're not prepared to accept the possibility of losses, please do not copy my signals.
Advice:
For the best experience in receiving my signals, I recommend using a VPS to avoid any potential issues.
Good luck to everyone! 😊
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
341
EUR
EUR
27
100%
3 648
69%
99%
1.00
0.00
EUR
EUR
16%
1:30