- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
139 (72.77%)
Убыточных трейдов:
52 (27.23%)
Лучший трейд:
128.41 EUR
Худший трейд:
-45.32 EUR
Общая прибыль:
794.02 EUR (26 500 pips)
Общий убыток:
-333.84 EUR (16 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
198.61 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
94.89%
Макс. загрузка депозита:
11.03%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
87 (45.55%)
Коротких трейдов:
104 (54.45%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
2.41 EUR
Средняя прибыль:
5.71 EUR
Средний убыток:
-6.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-12.47 EUR)
Макс. убыток в серии:
-141.94 EUR (5)
Прирост в месяц:
7.12%
Годовой прогноз:
86.42%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.37 EUR
Максимальная:
159.44 EUR (11.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.05% (158.56 EUR)
По эквити:
25.53% (264.07 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|173
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|546
|EURUSD
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|10K
|EURUSD
|-230
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.41 EUR
Худший трейд: -45 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.60 EUR
Макс. убыток в серии: -12.47 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 102
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 27
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
Exness-Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 5
|
TitanFX-01
|0.00 × 24
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
28
96%
191
72%
95%
2.37
2.41
EUR
EUR
26%
1:500