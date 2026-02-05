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Сигналы / MetaTrader 4 / Taranto26
sandro chirivi

Taranto26

sandro chirivi
sandro chirivi

sandro chirivi

0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 46%
RoboForex-Pro-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
139 (72.77%)
Убыточных трейдов:
52 (27.23%)
Лучший трейд:
128.41 EUR
Худший трейд:
-45.32 EUR
Общая прибыль:
794.02 EUR (26 500 pips)
Общий убыток:
-333.84 EUR (16 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
198.61 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
94.89%
Макс. загрузка депозита:
11.03%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
87 (45.55%)
Коротких трейдов:
104 (54.45%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
2.41 EUR
Средняя прибыль:
5.71 EUR
Средний убыток:
-6.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-12.47 EUR)
Макс. убыток в серии:
-141.94 EUR (5)
Прирост в месяц:
7.12%
Годовой прогноз:
86.42%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.37 EUR
Максимальная:
159.44 EUR (11.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.05% (158.56 EUR)
По эквити:
25.53% (264.07 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 173
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 546
EURUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 10K
EURUSD -230
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.41 EUR
Худший трейд: -45 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +26.60 EUR
Макс. убыток в серии: -12.47 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 102
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 27
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
Exness-Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 12
GoMarkets-Real 1
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 5
TitanFX-01
0.00 × 24
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
еще 78...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.02 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 05:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.21 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.03 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.03 10:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.03 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.20 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.17 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.05 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.05 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Taranto26
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.5K
EUR
28
96%
191
72%
95%
2.37
2.41
EUR
26%
1:500
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