Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 30 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 OctaFX-Real2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 102 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 27 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 12 Swissquote-Live1 0.00 × 8 Alpari-ECN1 0.00 × 20 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 RoyalPlatforms-Real 0.00 × 11 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 30 Exness-Real7 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 TitanFX-02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 12 GoMarkets-Real 1 0.00 × 7 LiteForex-ECN.com 0.00 × 1 WSXLLC-Live 0.00 × 13 Tickmill-Live02 0.00 × 42 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 20 InfinoxCapital-Live05 0.00 × 5 TitanFX-01 0.00 × 24 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 еще 78... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика