- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
193
盈利交易:
141 (73.05%)
亏损交易:
52 (26.94%)
最好交易:
128.41 EUR
最差交易:
-45.32 EUR
毛利:
807.33 EUR (26 736 pips)
毛利亏损:
-333.84 EUR (16 409 pips)
最大连续赢利:
18 (26.60 EUR)
最大连续盈利:
198.61 EUR (9)
夏普比率:
0.17
交易活动:
94.89%
最大入金加载:
11.03%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.97
长期交易:
89 (46.11%)
短期交易:
104 (53.89%)
利润因子:
2.42
预期回报:
2.45 EUR
平均利润:
5.73 EUR
平均损失:
-6.42 EUR
最大连续失误:
7 (-12.47 EUR)
最大连续亏损:
-141.94 EUR (5)
每月增长:
8.09%
年度预测:
98.19%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
5.37 EUR
最大值:
159.44 EUR (11.14%)
相对跌幅:
结余:
11.05% (158.56 EUR)
净值:
25.53% (264.07 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|175
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|561
|EURUSD
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|-230
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.41 EUR
最差交易: -45 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +26.60 EUR
最大连续亏损: -12.47 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 102
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 27
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
Exness-Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 5
|
TitanFX-01
|0.00 × 24
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
28
96%
193
73%
95%
2.41
2.45
EUR
EUR
26%
1:500