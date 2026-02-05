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Nice Trader

Techno SteadyFlow

Nice Trader
Nice Trader

Nice Trader

3.5 (2)
🚀 Systematic & Algorithmic Trader | 6 Live Signals | MT5 Tools | Since 2011
Running a multi-strategy EA portfolio with disciplined risk management.
Trading since 2011 · Professional algorithmic trading since 2018 · Live signals on MQL5 since 2024
8 продуктов 6 сигналов
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
982
Прибыльных трейдов:
763 (77.69%)
Убыточных трейдов:
219 (22.30%)
Лучший трейд:
5 568.39 USD
Худший трейд:
-2 033.86 USD
Общая прибыль:
128 954.98 USD (513 980 pips)
Общий убыток:
-105 794.06 USD (387 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 861.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 670.83 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
57.50%
Макс. загрузка депозита:
75.12%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.52
Длинных трейдов:
469 (47.76%)
Коротких трейдов:
513 (52.24%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
23.59 USD
Средняя прибыль:
169.01 USD
Средний убыток:
-483.08 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 705.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 839.40 USD (7)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 624.07 USD
Максимальная:
15 207.26 USD (12.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (15 199.94 USD)
По эквити:
3.19% (3 357.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 806
EURUSD 105
AUDCAD 14
AUDUSD 9
GBPCAD 8
EURJPY 8
GBPAUD 8
GBPNZD 6
EURAUD 4
AUDJPY 3
GBPUSD 3
CADJPY 2
NZDCAD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 25K
EURUSD -474
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 691
GBPCAD -2.5K
EURJPY -1.3K
GBPAUD -1K
GBPNZD 310
EURAUD 765
AUDJPY -1.1K
GBPUSD -149
CADJPY 327
NZDCAD 561
USDCAD 157
GBPCHF 2
EURCAD 107
EURGBP 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 125K
EURUSD -688
AUDCAD 3.4K
AUDUSD 949
GBPCAD -3.2K
EURJPY -1.6K
GBPAUD -1.2K
GBPNZD 1.3K
EURAUD 1.4K
AUDJPY -928
GBPUSD -412
CADJPY 604
NZDCAD 909
USDCAD 219
GBPCHF 141
EURCAD 163
EURGBP 168
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 568.39 USD
Худший трейд: -2 034 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 861.57 USD
Макс. убыток в серии: -3 705.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5278
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.69 × 208
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
TickmillUK-Live
1.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 26...
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📊 Techno SteadyFlow — LIVE Signal

Fully automated trading signal running live on Darwinex, focused on risk-controlled growth with active drawdown management.

All trades are executed by Expert Advisors. No manual intervention, no emotional decisions.

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🔹 Primary Instruments

- Gold (XAUUSD) — core strategy, ~75% of all activity
- EURUSD — secondary breakout strategy
- Selected forex majors and crosses — trend-following component
❌ Indices are not traded

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🔹 Trading Style

- Intraday execution with automated entries and exits
- Average holding time: ~4 hours
- Strategy operates across H1–H4 timeframes
- ATR-based Stop Loss and Take Profit on every trade
- Positions may extend overnight when structure supports it

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🔹 Risk Management

✔ No Martingale
✔ No Grid
✔ No Hedging
✔ Hard stop-loss on every position
✔ Risk sized per trade, adjusted for volatility
✔ Maximum drawdown kept under control (historical max: ~6.5%)
✔ Capital preservation prioritised over aggressive returns

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🔹 Strategy Philosophy

The goal is a steady, risk-normalised equity curve — not short-term spikes.

✔ Higher win-rate entries on XAUUSD breakouts
✔ Losing trades cut through fixed stops
✔ Drawdown actively managed through position sizing

This is a consistency-focused signal, not a high-frequency grower. Expected monthly performance is modest and stable rather than explosive.

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💰 Recommended Capital

Minimum suggested: 3000+ USD / EUR

Smaller accounts may experience uneven position sizing due to XAU lot minimums. Larger capital allows proper risk distribution across simultaneous trades.

────────────────────

🚀 Also Available on Darwinex Zero

The same strategy runs on Darwinex Zero under the ticker REQW, where performance is risk-normalised and accessible to both traders building a track record and investors looking for structured exposure.

👉 Register here:

💸 Use discount code: TECHNOTRADER_20 (20% off)

Suitable for traders who want to build a track record and for investors looking for a structured, long-term approach.

────────────────────

⚠️ Risk Disclaimer

Trading involves substantial risk.
Past performance does not guarantee future results.
Only trade with capital you can afford to lose.
Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.28 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 23:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.09 18:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 10:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 12:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.23 00:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.13 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.13 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.12 00:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 18:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.10 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Techno SteadyFlow
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
123K
USD
27
100%
982
77%
58%
1.21
23.59
USD
13%
1:200
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