- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
982
Прибыльных трейдов:
763 (77.69%)
Убыточных трейдов:
219 (22.30%)
Лучший трейд:
5 568.39 USD
Худший трейд:
-2 033.86 USD
Общая прибыль:
128 954.98 USD (513 980 pips)
Общий убыток:
-105 794.06 USD (387 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 861.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 670.83 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
57.50%
Макс. загрузка депозита:
75.12%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.52
Длинных трейдов:
469 (47.76%)
Коротких трейдов:
513 (52.24%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
23.59 USD
Средняя прибыль:
169.01 USD
Средний убыток:
-483.08 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 705.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 839.40 USD (7)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 624.07 USD
Максимальная:
15 207.26 USD (12.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (15 199.94 USD)
По эквити:
3.19% (3 357.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|806
|EURUSD
|105
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|9
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|8
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|6
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|2
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|-474
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|691
|GBPCAD
|-2.5K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPAUD
|-1K
|GBPNZD
|310
|EURAUD
|765
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-149
|CADJPY
|327
|NZDCAD
|561
|USDCAD
|157
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|107
|EURGBP
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|EURUSD
|-688
|AUDCAD
|3.4K
|AUDUSD
|949
|GBPCAD
|-3.2K
|EURJPY
|-1.6K
|GBPAUD
|-1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|EURAUD
|1.4K
|AUDJPY
|-928
|GBPUSD
|-412
|CADJPY
|604
|NZDCAD
|909
|USDCAD
|219
|GBPCHF
|141
|EURCAD
|163
|EURGBP
|168
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 568.39 USD
Худший трейд: -2 034 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 861.57 USD
Макс. убыток в серии: -3 705.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5278
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.69 × 208
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
📊 Techno SteadyFlow — LIVE Signal
Fully automated trading signal running live on Darwinex, focused on risk-controlled growth with active drawdown management.
All trades are executed by Expert Advisors. No manual intervention, no emotional decisions.
────────────────────
🔹 Primary Instruments
- Gold (XAUUSD) — core strategy, ~75% of all activity
- EURUSD — secondary breakout strategy
- Selected forex majors and crosses — trend-following component
❌ Indices are not traded
────────────────────
🔹 Trading Style
- Intraday execution with automated entries and exits
- Average holding time: ~4 hours
- Strategy operates across H1–H4 timeframes
- ATR-based Stop Loss and Take Profit on every trade
- Positions may extend overnight when structure supports it
────────────────────
🔹 Risk Management
✔ No Martingale
✔ No Grid
✔ No Hedging
✔ Hard stop-loss on every position
✔ Risk sized per trade, adjusted for volatility
✔ Maximum drawdown kept under control (historical max: ~6.5%)
✔ Capital preservation prioritised over aggressive returns
────────────────────
🔹 Strategy Philosophy
The goal is a steady, risk-normalised equity curve — not short-term spikes.
✔ Higher win-rate entries on XAUUSD breakouts
✔ Losing trades cut through fixed stops
✔ Drawdown actively managed through position sizing
This is a consistency-focused signal, not a high-frequency grower. Expected monthly performance is modest and stable rather than explosive.
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💰 Recommended Capital
Minimum suggested: 3000+ USD / EUR
Smaller accounts may experience uneven position sizing due to XAU lot minimums. Larger capital allows proper risk distribution across simultaneous trades.
────────────────────
🚀 Also Available on Darwinex Zero
The same strategy runs on Darwinex Zero under the ticker REQW, where performance is risk-normalised and accessible to both traders building a track record and investors looking for structured exposure.
👉 Register here:
💸 Use discount code: TECHNOTRADER_20 (20% off)
Suitable for traders who want to build a track record and for investors looking for a structured, long-term approach.
────────────────────
⚠️ Risk Disclaimer
Trading involves substantial risk.
Past performance does not guarantee future results.
Only trade with capital you can afford to lose.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
123K
USD
USD
27
100%
982
77%
58%
1.21
23.59
USD
USD
13%
1:200