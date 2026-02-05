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Сигналы / MetaTrader 5 / Audacity capital 60
Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital 60

Manuel De Huerta De La Cruz
Manuel De Huerta De La Cruz

Manuel De Huerta De La Cruz

Welcome to my MQL5 profile – where experience, discipline, and data come together to create robust algorithmic trading systems
0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
386
Прибыльных трейдов:
177 (45.85%)
Убыточных трейдов:
209 (54.15%)
Лучший трейд:
1 510.27 USD
Худший трейд:
-971.20 USD
Общая прибыль:
23 472.92 USD (3 712 093 pips)
Общий убыток:
-23 903.97 USD (3 938 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 810.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 941.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
97.27%
Макс. загрузка депозита:
36.08%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
165 (42.75%)
Коротких трейдов:
221 (57.25%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
132.62 USD
Средний убыток:
-114.37 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-3 831.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 831.58 USD (26)
Прирост в месяц:
-4.45%
Годовой прогноз:
-53.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 234.99 USD
Максимальная:
5 099.66 USD (7.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.91% (5 055.25 USD)
По эквити:
4.51% (2 824.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 58
EURUSD 38
AUDUSD 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 22
AUDCAD 19
XAUUSD 19
WTI 16
USDCAD 15
GBPCAD 13
CADJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
TECH100 7
NZDCAD 5
ETHUSD 4
GBPNZD 4
EURGBP 3
EURAUD 3
CADCHF 3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
GER30 2
XAGUSD 2
EURCHF 1
GBPAUD 1
SOLUSD 1
DJ30 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -158
EURUSD 412
AUDUSD -516
USDCHF 1.4K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 856
AUDCAD 689
XAUUSD -172
WTI -460
USDCAD -822
GBPCAD -535
CADJPY -462
GBPJPY 63
NZDUSD -380
EURJPY -238
EURCAD -371
EURNZD -105
AUDJPY 875
TECH100 -443
NZDCAD 215
ETHUSD 16
GBPNZD -834
EURGBP -610
EURAUD 141
CADCHF -14
NZDJPY -208
CHFJPY 361
GER30 2
XAGUSD -22
EURCHF -183
GBPAUD -96
SOLUSD -45
DJ30 115
GBPCHF -45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -236K
EURUSD 2.4K
AUDUSD -851
USDCHF 4K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 3.4K
AUDCAD -222
XAUUSD 11K
WTI -2.9K
USDCAD -1.3K
GBPCAD -73
CADJPY -1.1K
GBPJPY 2.2K
NZDUSD 29
EURJPY -481
EURCAD -2.5K
EURNZD -1.8K
AUDJPY 3.2K
TECH100 -14K
NZDCAD 110
ETHUSD 2.1K
GBPNZD -7.5K
EURGBP -1.2K
EURAUD -237
CADCHF 432
NZDJPY -678
CHFJPY 2.7K
GER30 2.7K
XAGUSD -253
EURCHF -155
GBPAUD -646
SOLUSD -270
DJ30 5.7K
GBPCHF -161
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 510.27 USD
Худший трейд: -971 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +1 810.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 831.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Estarategia en una cuenta de fondeo
Нет отзывов
2026.08.07 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.15 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 20:57
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.23 07:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 05:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 00:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.23 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.05 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.05 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Audacity capital 60
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
60K
USD
28
0%
386
45%
97%
0.98
-1.12
USD
8%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.