- Прирост
- Баланс
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- Просадка
Всего трейдов:
386
Прибыльных трейдов:
177 (45.85%)
Убыточных трейдов:
209 (54.15%)
Лучший трейд:
1 510.27 USD
Худший трейд:
-971.20 USD
Общая прибыль:
23 472.92 USD (3 712 093 pips)
Общий убыток:
-23 903.97 USD (3 938 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 810.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 941.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
97.27%
Макс. загрузка депозита:
36.08%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
165 (42.75%)
Коротких трейдов:
221 (57.25%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
132.62 USD
Средний убыток:
-114.37 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-3 831.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 831.58 USD (26)
Прирост в месяц:
-4.45%
Годовой прогноз:
-53.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 234.99 USD
Максимальная:
5 099.66 USD (7.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.91% (5 055.25 USD)
По эквити:
4.51% (2 824.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|22
|AUDCAD
|19
|XAUUSD
|19
|WTI
|16
|USDCAD
|15
|GBPCAD
|13
|CADJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|9
|EURCAD
|9
|EURNZD
|8
|AUDJPY
|7
|TECH100
|7
|NZDCAD
|5
|ETHUSD
|4
|GBPNZD
|4
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GER30
|2
|XAGUSD
|2
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|1
|SOLUSD
|1
|DJ30
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-158
|EURUSD
|412
|AUDUSD
|-516
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|856
|AUDCAD
|689
|XAUUSD
|-172
|WTI
|-460
|USDCAD
|-822
|GBPCAD
|-535
|CADJPY
|-462
|GBPJPY
|63
|NZDUSD
|-380
|EURJPY
|-238
|EURCAD
|-371
|EURNZD
|-105
|AUDJPY
|875
|TECH100
|-443
|NZDCAD
|215
|ETHUSD
|16
|GBPNZD
|-834
|EURGBP
|-610
|EURAUD
|141
|CADCHF
|-14
|NZDJPY
|-208
|CHFJPY
|361
|GER30
|2
|XAGUSD
|-22
|EURCHF
|-183
|GBPAUD
|-96
|SOLUSD
|-45
|DJ30
|115
|GBPCHF
|-45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-236K
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|-851
|USDCHF
|4K
|GBPUSD
|6.7K
|USDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|-222
|XAUUSD
|11K
|WTI
|-2.9K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPCAD
|-73
|CADJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|2.2K
|NZDUSD
|29
|EURJPY
|-481
|EURCAD
|-2.5K
|EURNZD
|-1.8K
|AUDJPY
|3.2K
|TECH100
|-14K
|NZDCAD
|110
|ETHUSD
|2.1K
|GBPNZD
|-7.5K
|EURGBP
|-1.2K
|EURAUD
|-237
|CADCHF
|432
|NZDJPY
|-678
|CHFJPY
|2.7K
|GER30
|2.7K
|XAGUSD
|-253
|EURCHF
|-155
|GBPAUD
|-646
|SOLUSD
|-270
|DJ30
|5.7K
|GBPCHF
|-161
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 510.27 USD
Худший трейд: -971 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +1 810.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 831.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
28
0%
386
45%
97%
0.98
-1.12
USD
USD
8%
1:100