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Signals / MetaTrader 5 / Audacity capital 60
Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital 60

Manuel De Huerta De La Cruz
Manuel De Huerta De La Cruz

Manuel De Huerta De La Cruz

Welcome to my MQL5 profile – where experience, discipline, and data come together to create robust algorithmic trading systems
0 reviews
28 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -1%
AudaCityGlobal-Live
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
386
Profit Trades:
177 (45.85%)
Loss Trades:
209 (54.15%)
Best trade:
1 510.27 USD
Worst trade:
-971.20 USD
Gross Profit:
23 472.92 USD (3 712 093 pips)
Gross Loss:
-23 903.97 USD (3 938 193 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (1 810.60 USD)
Maximal consecutive profit:
1 941.39 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
97.27%
Max deposit load:
36.08%
Latest trade:
9 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.08
Long Trades:
165 (42.75%)
Short Trades:
221 (57.25%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-1.12 USD
Average Profit:
132.62 USD
Average Loss:
-114.37 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-3 831.58 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 831.58 USD (26)
Monthly growth:
-4.45%
Annual Forecast:
-53.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 234.99 USD
Maximal:
5 099.66 USD (7.99%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.91% (5 055.25 USD)
By Equity:
4.51% (2 824.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
BTCUSD 58
EURUSD 38
AUDUSD 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 22
AUDCAD 19
XAUUSD 19
WTI 16
USDCAD 15
GBPCAD 13
CADJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
TECH100 7
NZDCAD 5
ETHUSD 4
GBPNZD 4
EURGBP 3
EURAUD 3
CADCHF 3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
GER30 2
XAGUSD 2
EURCHF 1
GBPAUD 1
SOLUSD 1
DJ30 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -158
EURUSD 412
AUDUSD -516
USDCHF 1.4K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 856
AUDCAD 689
XAUUSD -172
WTI -460
USDCAD -822
GBPCAD -535
CADJPY -462
GBPJPY 63
NZDUSD -380
EURJPY -238
EURCAD -371
EURNZD -105
AUDJPY 875
TECH100 -443
NZDCAD 215
ETHUSD 16
GBPNZD -834
EURGBP -610
EURAUD 141
CADCHF -14
NZDJPY -208
CHFJPY 361
GER30 2
XAGUSD -22
EURCHF -183
GBPAUD -96
SOLUSD -45
DJ30 115
GBPCHF -45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -236K
EURUSD 2.4K
AUDUSD -851
USDCHF 4K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 3.4K
AUDCAD -222
XAUUSD 11K
WTI -2.9K
USDCAD -1.3K
GBPCAD -73
CADJPY -1.1K
GBPJPY 2.2K
NZDUSD 29
EURJPY -481
EURCAD -2.5K
EURNZD -1.8K
AUDJPY 3.2K
TECH100 -14K
NZDCAD 110
ETHUSD 2.1K
GBPNZD -7.5K
EURGBP -1.2K
EURAUD -237
CADCHF 432
NZDJPY -678
CHFJPY 2.7K
GER30 2.7K
XAGUSD -253
EURCHF -155
GBPAUD -646
SOLUSD -270
DJ30 5.7K
GBPCHF -161
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 510.27 USD
Worst trade: -971 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 26
Maximal consecutive profit: +1 810.60 USD
Maximal consecutive loss: -3 831.58 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AudaCityGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Estarategia en una cuenta de fondeo
No reviews
2026.08.07 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.15 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 20:57
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.23 07:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 05:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 00:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.23 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.05 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.05 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Audacity capital 60
30 USD per month
-1%
0
0
USD
60K
USD
28
0%
386
45%
97%
0.98
-1.12
USD
8%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.