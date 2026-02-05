- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
387
盈利交易:
177 (45.73%)
亏损交易:
210 (54.26%)
最好交易:
1 510.27 USD
最差交易:
-971.20 USD
毛利:
23 472.92 USD (3 712 093 pips)
毛利亏损:
-23 928.06 USD (3 938 198 pips)
最大连续赢利:
13 (1 810.60 USD)
最大连续盈利:
1 941.39 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
97.27%
最大入金加载:
36.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.09
长期交易:
165 (42.64%)
短期交易:
222 (57.36%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-1.18 USD
平均利润:
132.62 USD
平均损失:
-113.94 USD
最大连续失误:
26 (-3 831.58 USD)
最大连续亏损:
-3 831.58 USD (26)
每月增长:
-4.23%
年度预测:
-51.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 234.99 USD
最大值:
5 099.66 USD (7.99%)
相对跌幅:
结余:
7.91% (5 055.25 USD)
净值:
4.51% (2 824.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|EURUSD
|39
|AUDUSD
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|22
|AUDCAD
|19
|XAUUSD
|19
|WTI
|16
|USDCAD
|15
|GBPCAD
|13
|CADJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|10
|EURJPY
|9
|EURCAD
|9
|EURNZD
|8
|AUDJPY
|7
|TECH100
|7
|NZDCAD
|5
|ETHUSD
|4
|GBPNZD
|4
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GER30
|2
|XAGUSD
|2
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|1
|SOLUSD
|1
|DJ30
|1
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-158
|EURUSD
|400
|AUDUSD
|-516
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|856
|AUDCAD
|689
|XAUUSD
|-172
|WTI
|-460
|USDCAD
|-822
|GBPCAD
|-535
|CADJPY
|-462
|GBPJPY
|63
|NZDUSD
|-380
|EURJPY
|-238
|EURCAD
|-371
|EURNZD
|-105
|AUDJPY
|875
|TECH100
|-443
|NZDCAD
|215
|ETHUSD
|16
|GBPNZD
|-834
|EURGBP
|-610
|EURAUD
|141
|CADCHF
|-14
|NZDJPY
|-208
|CHFJPY
|361
|GER30
|2
|XAGUSD
|-22
|EURCHF
|-183
|GBPAUD
|-96
|SOLUSD
|-45
|DJ30
|115
|GBPCHF
|-45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-236K
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|-851
|USDCHF
|4K
|GBPUSD
|6.7K
|USDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|-222
|XAUUSD
|11K
|WTI
|-2.9K
|USDCAD
|-1.3K
|GBPCAD
|-73
|CADJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|2.2K
|NZDUSD
|29
|EURJPY
|-481
|EURCAD
|-2.5K
|EURNZD
|-1.8K
|AUDJPY
|3.2K
|TECH100
|-14K
|NZDCAD
|110
|ETHUSD
|2.1K
|GBPNZD
|-7.5K
|EURGBP
|-1.2K
|EURAUD
|-237
|CADCHF
|432
|NZDJPY
|-678
|CHFJPY
|2.7K
|GER30
|2.7K
|XAGUSD
|-253
|EURCHF
|-155
|GBPAUD
|-646
|SOLUSD
|-270
|DJ30
|5.7K
|GBPCHF
|-161
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 510.27 USD
最差交易: -971 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +1 810.60 USD
最大连续亏损: -3 831.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
29
0%
387
45%
97%
0.98
-1.18
USD
USD
8%
1:100