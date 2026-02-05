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Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital 60

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交易:
387
盈利交易:
177 (45.73%)
亏损交易:
210 (54.26%)
最好交易:
1 510.27 USD
最差交易:
-971.20 USD
毛利:
23 472.92 USD (3 712 093 pips)
毛利亏损:
-23 928.06 USD (3 938 198 pips)
最大连续赢利:
13 (1 810.60 USD)
最大连续盈利:
1 941.39 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
97.27%
最大入金加载:
36.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.09
长期交易:
165 (42.64%)
短期交易:
222 (57.36%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-1.18 USD
平均利润:
132.62 USD
平均损失:
-113.94 USD
最大连续失误:
26 (-3 831.58 USD)
最大连续亏损:
-3 831.58 USD (26)
每月增长:
-4.23%
年度预测:
-51.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 234.99 USD
最大值:
5 099.66 USD (7.99%)
相对跌幅:
结余:
7.91% (5 055.25 USD)
净值:
4.51% (2 824.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 58
EURUSD 39
AUDUSD 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 22
AUDCAD 19
XAUUSD 19
WTI 16
USDCAD 15
GBPCAD 13
CADJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 10
EURJPY 9
EURCAD 9
EURNZD 8
AUDJPY 7
TECH100 7
NZDCAD 5
ETHUSD 4
GBPNZD 4
EURGBP 3
EURAUD 3
CADCHF 3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
GER30 2
XAGUSD 2
EURCHF 1
GBPAUD 1
SOLUSD 1
DJ30 1
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -158
EURUSD 400
AUDUSD -516
USDCHF 1.4K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 856
AUDCAD 689
XAUUSD -172
WTI -460
USDCAD -822
GBPCAD -535
CADJPY -462
GBPJPY 63
NZDUSD -380
EURJPY -238
EURCAD -371
EURNZD -105
AUDJPY 875
TECH100 -443
NZDCAD 215
ETHUSD 16
GBPNZD -834
EURGBP -610
EURAUD 141
CADCHF -14
NZDJPY -208
CHFJPY 361
GER30 2
XAGUSD -22
EURCHF -183
GBPAUD -96
SOLUSD -45
DJ30 115
GBPCHF -45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -236K
EURUSD 2.4K
AUDUSD -851
USDCHF 4K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 3.4K
AUDCAD -222
XAUUSD 11K
WTI -2.9K
USDCAD -1.3K
GBPCAD -73
CADJPY -1.1K
GBPJPY 2.2K
NZDUSD 29
EURJPY -481
EURCAD -2.5K
EURNZD -1.8K
AUDJPY 3.2K
TECH100 -14K
NZDCAD 110
ETHUSD 2.1K
GBPNZD -7.5K
EURGBP -1.2K
EURAUD -237
CADCHF 432
NZDJPY -678
CHFJPY 2.7K
GER30 2.7K
XAGUSD -253
EURCHF -155
GBPAUD -646
SOLUSD -270
DJ30 5.7K
GBPCHF -161
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
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最好交易: +1 510.27 USD
最差交易: -971 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +1 810.60 USD
最大连续亏损: -3 831.58 USD

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2026.08.07 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.15 18:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 20:57
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.06 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.23 07:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 05:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 00:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.23 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.11 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.05 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.05 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Audacity capital 60
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60K
USD
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387
45%
97%
0.98
-1.18
USD
8%
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