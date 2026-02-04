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Сигналы / MetaTrader 5 / Titan Gravity and Titan Gold Explosion
Marco De Donno

Titan Gravity and Titan Gold Explosion

Marco De Donno
Marco De Donno

Marco De Donno

1 (1)
Hi, my name is Marco 🙋‍♂️
I am an independent developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms some time ago.
I am a developer specializing in the design of trading algorithms.
8 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
298 (73.21%)
Убыточных трейдов:
109 (26.78%)
Лучший трейд:
16.92 EUR
Худший трейд:
-23.01 EUR
Общая прибыль:
968.87 EUR (241 836 pips)
Общий убыток:
-808.43 EUR (481 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (74.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
74.55 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.11%
Макс. загрузка депозита:
9.73%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
168 (41.28%)
Коротких трейдов:
239 (58.72%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
3.25 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-33.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.72 EUR (4)
Прирост в месяц:
30.87%
Годовой прогноз:
374.60%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.64 EUR
Максимальная:
65.73 EUR (12.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.69% (65.73 EUR)
По эквити:
22.91% (107.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 295
AUDCAD 41
BTCUSD 32
NZDCAD 30
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPCHF 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 281
AUDCAD 40
BTCUSD -117
NZDCAD 30
AUDJPY 8
NZDJPY -51
GBPCHF 2
AUDCHF 1
AUDNZD -1
GBPCAD -11
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
AUDCAD 2.2K
BTCUSD -260K
NZDCAD 1.9K
AUDJPY 624
NZDJPY -3.1K
GBPCHF 195
AUDCHF 109
AUDNZD -65
GBPCAD -733
EURCAD 28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.92 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +74.55 EUR
Макс. убыток в серии: -33.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.23 × 111
ICMarketsEU-MT5-5
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 36
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.76 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Headway-Real
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3693
еще 135...
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This account is managed by the Titan Gravity EA and the Titan Gold Explosion EA.
Both strategies are designed for long-term investments with safety features (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop).
Нет отзывов
2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 14:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.22 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 01:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 02:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 00:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.28 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.23 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.20 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Titan Gravity and Titan Gold Explosion
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
660
EUR
27
79%
407
73%
28%
1.19
0.39
EUR
23%
1:500
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