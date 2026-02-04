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Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
298 (73.21%)
Убыточных трейдов:
109 (26.78%)
Лучший трейд:
16.92 EUR
Худший трейд:
-23.01 EUR
Общая прибыль:
968.87 EUR (241 836 pips)
Общий убыток:
-808.43 EUR (481 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (74.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
74.55 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.11%
Макс. загрузка депозита:
9.73%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
168 (41.28%)
Коротких трейдов:
239 (58.72%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
3.25 EUR
Средний убыток:
-7.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-33.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.72 EUR (4)
Прирост в месяц:
30.87%
Годовой прогноз:
374.60%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.64 EUR
Максимальная:
65.73 EUR (12.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.69% (65.73 EUR)
По эквити:
22.91% (107.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|AUDCAD
|41
|BTCUSD
|32
|NZDCAD
|30
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|281
|AUDCAD
|40
|BTCUSD
|-117
|NZDCAD
|30
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|-51
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-11
|EURCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|2.2K
|BTCUSD
|-260K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDJPY
|624
|NZDJPY
|-3.1K
|GBPCHF
|195
|AUDCHF
|109
|AUDNZD
|-65
|GBPCAD
|-733
|EURCAD
|28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.92 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +74.55 EUR
Макс. убыток в серии: -33.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.23 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 36
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.76 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3693
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This account is managed by the Titan Gravity EA and the Titan Gold Explosion EA.
Both strategies are designed for long-term investments with safety features (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop).
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
660
EUR
EUR
27
79%
407
73%
28%
1.19
0.39
EUR
EUR
23%
1:500