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Marco De Donno

Titan Gravity and Titan Gold Explosion

Marco De Donno
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Marco De Donno

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Hi, my name is Marco 🙋‍♂️
I am an independent developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms some time ago.
I am a developer specializing in the design of trading algorithms.
8 产品 4 信号
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交易:
418
盈利交易:
304 (72.72%)
亏损交易:
114 (27.27%)
最好交易:
16.92 EUR
最差交易:
-23.01 EUR
毛利:
1 001.78 EUR (242 490 pips)
毛利亏损:
-848.54 EUR (482 130 pips)
最大连续赢利:
17 (74.55 EUR)
最大连续盈利:
74.55 EUR (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
27.08%
最大入金加载:
9.73%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.33
长期交易:
176 (42.11%)
短期交易:
242 (57.89%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.37 EUR
平均利润:
3.30 EUR
平均损失:
-7.44 EUR
最大连续失误:
7 (-33.32 EUR)
最大连续亏损:
-54.72 EUR (4)
每月增长:
25.82%
年度预测:
313.30%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
47.64 EUR
最大值:
65.73 EUR (12.69%)
相对跌幅:
结余:
12.69% (65.73 EUR)
净值:
22.91% (107.12 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 306
AUDCAD 41
BTCUSD 32
NZDCAD 30
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPCHF 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 273
AUDCAD 40
BTCUSD -117
NZDCAD 30
AUDJPY 8
NZDJPY -51
GBPCHF 2
AUDCHF 1
AUDNZD -1
GBPCAD -11
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 19K
AUDCAD 2.2K
BTCUSD -260K
NZDCAD 1.9K
AUDJPY 624
NZDJPY -3.1K
GBPCHF 195
AUDCHF 109
AUDNZD -65
GBPCAD -733
EURCAD 28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
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最好交易: +16.92 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +74.55 EUR
最大连续亏损: -33.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
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easyMarkets-Live
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Exness-MT5Real29
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Exness-MT5Real26
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Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
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ICMarketsEU-MT5-4
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
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BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
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ICMarketsEU-MT5-5
0.31 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 36
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.76 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Headway-Real
1.00 × 6
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3693
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This account is managed by the Titan Gravity EA and the Titan Gold Explosion EA.
Both strategies are designed for long-term investments with safety features (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop).
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2026.08.12 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 14:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.22 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 01:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 02:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 00:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.28 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 11:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.23 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
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Titan Gravity and Titan Gold Explosion
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EUR
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79%
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72%
27%
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0.37
EUR
23%
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