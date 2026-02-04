- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
418
盈利交易:
304 (72.72%)
亏损交易:
114 (27.27%)
最好交易:
16.92 EUR
最差交易:
-23.01 EUR
毛利:
1 001.78 EUR (242 490 pips)
毛利亏损:
-848.54 EUR (482 130 pips)
最大连续赢利:
17 (74.55 EUR)
最大连续盈利:
74.55 EUR (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
27.08%
最大入金加载:
9.73%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.33
长期交易:
176 (42.11%)
短期交易:
242 (57.89%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.37 EUR
平均利润:
3.30 EUR
平均损失:
-7.44 EUR
最大连续失误:
7 (-33.32 EUR)
最大连续亏损:
-54.72 EUR (4)
每月增长:
25.82%
年度预测:
313.30%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
47.64 EUR
最大值:
65.73 EUR (12.69%)
相对跌幅:
结余:
12.69% (65.73 EUR)
净值:
22.91% (107.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|306
|AUDCAD
|41
|BTCUSD
|32
|NZDCAD
|30
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|273
|AUDCAD
|40
|BTCUSD
|-117
|NZDCAD
|30
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|-51
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|-1
|GBPCAD
|-11
|EURCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|2.2K
|BTCUSD
|-260K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDJPY
|624
|NZDJPY
|-3.1K
|GBPCHF
|195
|AUDCHF
|109
|AUDNZD
|-65
|GBPCAD
|-733
|EURCAD
|28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.92 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +74.55 EUR
最大连续亏损: -33.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.23 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 36
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.76 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3693
This account is managed by the Titan Gravity EA and the Titan Gold Explosion EA.
Both strategies are designed for long-term investments with safety features (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop).
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
653
EUR
EUR
27
79%
418
72%
27%
1.18
0.37
EUR
EUR
23%
1:500