Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server 0.00 × 3 Exness-Real25 0.00 × 2 Just2Trade-Real 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 172 OctaFX-Real3 0.00 × 82 Exness-Real15 0.00 × 21 KOT-Live3 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 20 FOXMarkets-Live 0.00 × 70 CabanaCapitals-Live 0.00 × 6 Tickmill-Live10 0.00 × 1 GMI-Live08 0.00 × 53 MaxrichGroup-Real 0.00 × 21 DooPrime-Live 2 0.00 × 21 HantecMarkets-Server1 0.00 × 15 MFMSecurities-Real 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 OxSecurities-Demo 0.00 × 5 EightcapLtd-Real2 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 31 Graphene-Server 0.00 × 1 MEXAtlantic-Real 0.00 × 3 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 26 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 12 еще 376... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика