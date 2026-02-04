- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
83 (93.25%)
Убыточных трейдов:
6 (6.74%)
Лучший трейд:
312.98 USD
Худший трейд:
-1 534.70 USD
Общая прибыль:
7 273.14 USD (207 016 pips)
Общий убыток:
-5 621.99 USD (181 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (3 293.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 293.30 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
2.08%
Макс. загрузка депозита:
29.68%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
42 (47.19%)
Коротких трейдов:
47 (52.81%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
18.55 USD
Средняя прибыль:
87.63 USD
Средний убыток:
-937.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 808.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 808.64 USD (2)
Прирост в месяц:
-57.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 721.94 USD (68.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.56% (3 721.94 USD)
По эквити:
42.99% (1 385.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +312.98 USD
Худший трейд: -1 535 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 293.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 808.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
700 USD в месяц
330%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
40
100%
89
93%
2%
1.29
18.55
USD
USD
69%
1:500