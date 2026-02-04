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Сигналы / MetaTrader 4 / Theorem AI EA
Anton Vizzhachii

Theorem AI EA

Anton Vizzhachii
Anton Vizzhachii

Anton Vizzhachii

4.5 (8)
Quantix Engineering Team — Profile Description
We are a small independent engineering team focused on the development of structured algorithmic trading systems.
Our work is built around one core principle:
risk management comes before performance.
7 продуктов 7 сигналов
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 700 USD в месяц
прирост с 2025 330%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
83 (93.25%)
Убыточных трейдов:
6 (6.74%)
Лучший трейд:
312.98 USD
Худший трейд:
-1 534.70 USD
Общая прибыль:
7 273.14 USD (207 016 pips)
Общий убыток:
-5 621.99 USD (181 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (3 293.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 293.30 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
2.08%
Макс. загрузка депозита:
29.68%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
42 (47.19%)
Коротких трейдов:
47 (52.81%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
18.55 USD
Средняя прибыль:
87.63 USD
Средний убыток:
-937.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 808.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 808.64 USD (2)
Прирост в месяц:
-57.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 721.94 USD (68.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.56% (3 721.94 USD)
По эквити:
42.99% (1 385.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +312.98 USD
Худший трейд: -1 535 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 293.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 808.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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Нет отзывов
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 00:44
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.66% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 19:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 04:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.02 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.26 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 02:00
No swaps are charged
2026.05.26 02:00
No swaps are charged
2026.05.26 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Theorem AI EA
700 USD в месяц
330%
0
0
USD
2.2K
USD
40
100%
89
93%
2%
1.29
18.55
USD
69%
1:500
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