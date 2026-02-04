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Anton Vizzhachii

Theorem AI EA

Anton Vizzhachii
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4.5 (9)
Quantix Engineering Team — Profile Description
We are a small independent engineering team focused on the development of structured algorithmic trading systems.
Our work is built around one core principle:
risk management comes before performance.
7 产品 8 信号
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可靠性
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增长自 2025 330%
Weltrade-Live
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交易:
89
盈利交易:
83 (93.25%)
亏损交易:
6 (6.74%)
最好交易:
312.98 USD
最差交易:
-1 534.70 USD
毛利:
7 273.14 USD (207 016 pips)
毛利亏损:
-5 621.99 USD (181 679 pips)
最大连续赢利:
34 (3 293.30 USD)
最大连续盈利:
3 293.30 USD (34)
夏普比率:
0.25
交易活动:
2.08%
最大入金加载:
29.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.44
长期交易:
42 (47.19%)
短期交易:
47 (52.81%)
利润因子:
1.29
预期回报:
18.55 USD
平均利润:
87.63 USD
平均损失:
-937.00 USD
最大连续失误:
2 (-1 808.64 USD)
最大连续亏损:
-1 808.64 USD (2)
每月增长:
-57.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 721.94 USD (68.56%)
相对跌幅:
结余:
68.56% (3 721.94 USD)
净值:
42.99% (1 385.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
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最好交易: +312.98 USD
最差交易: -1 535 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 293.30 USD
最大连续亏损: -1 808.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
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2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 00:44
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.66% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 00:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 19:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 04:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.02 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.26 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 02:00
No swaps are charged
2026.05.26 02:00
No swaps are charged
2026.05.26 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
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交易
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Theorem AI EA
每月700 USD
330%
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0
USD
2.2K
USD
40
100%
89
93%
2%
1.29
18.55
USD
69%
1:500
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