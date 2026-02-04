- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
83 (93.25%)
亏损交易:
6 (6.74%)
最好交易:
312.98 USD
最差交易:
-1 534.70 USD
毛利:
7 273.14 USD (207 016 pips)
毛利亏损:
-5 621.99 USD (181 679 pips)
最大连续赢利:
34 (3 293.30 USD)
最大连续盈利:
3 293.30 USD (34)
夏普比率:
0.25
交易活动:
2.08%
最大入金加载:
29.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.44
长期交易:
42 (47.19%)
短期交易:
47 (52.81%)
利润因子:
1.29
预期回报:
18.55 USD
平均利润:
87.63 USD
平均损失:
-937.00 USD
最大连续失误:
2 (-1 808.64 USD)
最大连续亏损:
-1 808.64 USD (2)
每月增长:
-57.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 721.94 USD (68.56%)
相对跌幅:
结余:
68.56% (3 721.94 USD)
净值:
42.99% (1 385.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +312.98 USD
最差交易: -1 535 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 293.30 USD
最大连续亏损: -1 808.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月700 USD
330%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
40
100%
89
93%
2%
1.29
18.55
USD
USD
69%
1:500