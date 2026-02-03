- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
95 (64.18%)
Убыточных трейдов:
53 (35.81%)
Лучший трейд:
3 577.86 USD
Худший трейд:
-1 093.01 USD
Общая прибыль:
28 083.09 USD (160 412 pips)
Общий убыток:
-17 134.32 USD (114 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (8 663.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 663.01 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
12.63%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
78 (52.70%)
Коротких трейдов:
70 (47.30%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
73.98 USD
Средняя прибыль:
295.61 USD
Средний убыток:
-323.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-595.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 329.05 USD (4)
Прирост в месяц:
8.40%
Годовой прогноз:
101.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.57 USD
Максимальная:
2 824.80 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.06% (2 824.80 USD)
По эквити:
12.50% (826.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.m
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.m
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 577.86 USD
Худший трейд: -1 093 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8 663.01 USD
Макс. убыток в серии: -595.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
251%
1
8
USD
USD
13K
USD
USD
28
98%
148
64%
13%
1.63
73.98
USD
USD
25%
1:300