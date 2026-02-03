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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Rider DensFridel
Denis Adha

Gold Rider DensFridel

Denis Adha
Denis Adha

Denis Adha

4 (6)
I constantly strive to enhance my skills and knowledge in areas such as market analysis, risk management, and EA/Indicator development. I am committed to continuous learning and growth in the world of trading, with the goal of developing smarter and more effective trading strategies.
7 продуктов 1 сигнал 1 код 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
28 недель
1 / 8 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 251%
InstaFinance-UK.com
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
95 (64.18%)
Убыточных трейдов:
53 (35.81%)
Лучший трейд:
3 577.86 USD
Худший трейд:
-1 093.01 USD
Общая прибыль:
28 083.09 USD (160 412 pips)
Общий убыток:
-17 134.32 USD (114 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (8 663.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 663.01 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
12.63%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
78 (52.70%)
Коротких трейдов:
70 (47.30%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
73.98 USD
Средняя прибыль:
295.61 USD
Средний убыток:
-323.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-595.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 329.05 USD (4)
Прирост в месяц:
8.40%
Годовой прогноз:
101.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.57 USD
Максимальная:
2 824.80 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.06% (2 824.80 USD)
По эквити:
12.50% (826.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.m 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.m 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.m 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 577.86 USD
Худший трейд: -1 093 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8 663.01 USD
Макс. убыток в серии: -595.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

https://densfridel.com
Нет отзывов
2026.06.22 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.23 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.13 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.06 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.05 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.26 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.19 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 10:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.11 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.11 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.09 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.09 10:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.02.09 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.09 09:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.02.05 03:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.05 02:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.03 09:03
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rider DensFridel
30 USD в месяц
251%
1
8
USD
13K
USD
28
98%
148
64%
13%
1.63
73.98
USD
25%
1:300
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