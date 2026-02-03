- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
149
盈利交易:
95 (63.75%)
亏损交易:
54 (36.24%)
最好交易:
3 577.86 USD
最差交易:
-1 093.01 USD
毛利:
28 083.09 USD (160 412 pips)
毛利亏损:
-17 380.28 USD (116 404 pips)
最大连续赢利:
12 (8 663.01 USD)
最大连续盈利:
8 663.01 USD (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
12.63%
最大入金加载:
5.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.79
长期交易:
78 (52.35%)
短期交易:
71 (47.65%)
利润因子:
1.62
预期回报:
71.83 USD
平均利润:
295.61 USD
平均损失:
-321.86 USD
最大连续失误:
6 (-595.06 USD)
最大连续亏损:
-2 329.05 USD (4)
每月增长:
6.34%
年度预测:
76.92%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
107.57 USD
最大值:
2 824.80 USD (19.79%)
相对跌幅:
结余:
25.06% (2 824.80 USD)
净值:
12.50% (826.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.m
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.m
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 577.86 USD
最差交易: -1 093 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +8 663.01 USD
最大连续亏损: -595.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-UK.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
245%
1
8
USD
USD
13K
USD
USD
28
98%
149
63%
13%
1.61
71.83
USD
USD
25%
1:300