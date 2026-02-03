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Сигналы / MetaTrader 4 / Auto Assist AFA by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist AFA by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Kristianus Nugroho Pudyantoro

0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 69 USD в месяц
прирост с 2026 -60%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
221 (45.37%)
Убыточных трейдов:
266 (54.62%)
Лучший трейд:
249.20 USD
Худший трейд:
-251.00 USD
Общая прибыль:
23 370.84 USD (768 873 pips)
Общий убыток:
-25 795.49 USD (807 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (881.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
890.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
50.35%
Макс. загрузка депозита:
28.57%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
289 (59.34%)
Коротких трейдов:
198 (40.66%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-4.98 USD
Средняя прибыль:
105.75 USD
Средний убыток:
-96.98 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 062.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 062.34 USD (15)
Прирост в месяц:
34.24%
Годовой прогноз:
415.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 767.15 USD
Максимальная:
6 695.36 USD (84.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.60% (6 695.36 USD)
По эквити:
12.79% (361.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 475
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
EURUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.3K
GBPJPY 57
CHFJPY -21
AUDJPY -29
NZDJPY -59
EURUSD 0
CADJPY -21
EURJPY -38
USDJPY -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -37K
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 0
AUDJPY -418
NZDJPY -1.5K
EURUSD 53
CADJPY -525
EURJPY -955
USDJPY -210
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.20 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +881.86 USD
Макс. убыток в серии: -2 062.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
еще 320...
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Auto Assist Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $5.000
Start Trade : February 3, 2026
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup



Нет отзывов
2026.04.14 10:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.15 23:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.12 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.11 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.06 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.04 19:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 18:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 16:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 12:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 00:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.02 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Auto Assist AFA by TF ID
69 USD в месяц
-60%
0
0
USD
3.2K
USD
27
0%
487
45%
50%
0.90
-4.98
USD
86%
1:50
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