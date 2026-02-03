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Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
221 (45.37%)
Убыточных трейдов:
266 (54.62%)
Лучший трейд:
249.20 USD
Худший трейд:
-251.00 USD
Общая прибыль:
23 370.84 USD (768 873 pips)
Общий убыток:
-25 795.49 USD (807 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (881.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
890.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
50.35%
Макс. загрузка депозита:
28.57%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
289 (59.34%)
Коротких трейдов:
198 (40.66%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-4.98 USD
Средняя прибыль:
105.75 USD
Средний убыток:
-96.98 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 062.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 062.34 USD (15)
Прирост в месяц:
34.24%
Годовой прогноз:
415.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 767.15 USD
Максимальная:
6 695.36 USD (84.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.60% (6 695.36 USD)
По эквити:
12.79% (361.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|57
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|-29
|NZDJPY
|-59
|EURUSD
|0
|CADJPY
|-21
|EURJPY
|-38
|USDJPY
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-37K
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|-418
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|53
|CADJPY
|-525
|EURJPY
|-955
|USDJPY
|-210
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.20 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +881.86 USD
Макс. убыток в серии: -2 062.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
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Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : February 3, 2026
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
69 USD в месяц
-60%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
27
0%
487
45%
50%
0.90
-4.98
USD
USD
86%
1:50