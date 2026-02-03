- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
492
盈利交易:
222 (45.12%)
亏损交易:
270 (54.88%)
最好交易:
249.20 USD
最差交易:
-251.00 USD
毛利:
23 390.34 USD (769 283 pips)
毛利亏损:
-26 078.83 USD (815 665 pips)
最大连续赢利:
10 (881.86 USD)
最大连续盈利:
890.70 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
50.35%
最大入金加载:
28.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
294 (59.76%)
短期交易:
198 (40.24%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.46 USD
平均利润:
105.36 USD
平均损失:
-96.59 USD
最大连续失误:
15 (-2 062.34 USD)
最大连续亏损:
-2 062.34 USD (15)
每月增长:
23.78%
年度预测:
288.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 767.15 USD
最大值:
6 695.36 USD (84.45%)
相对跌幅:
结余:
85.60% (6 695.36 USD)
净值:
12.79% (361.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|480
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|57
|CHFJPY
|-21
|AUDJPY
|-29
|NZDJPY
|-59
|EURUSD
|0
|CADJPY
|-21
|EURJPY
|-38
|USDJPY
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-45K
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|-418
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|53
|CADJPY
|-525
|EURJPY
|-955
|USDJPY
|-210
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.20 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +881.86 USD
最大连续亏损: -2 062.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Balance : $5.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : February 3, 2026
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月69 USD
-63%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
28
0%
492
45%
50%
0.89
-5.46
USD
USD
86%
1:50