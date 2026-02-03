信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Auto Assist AFA by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist AFA by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Kristianus Nugroho Pudyantoro

0条评论
28
0 / 0 USD
每月复制 69 USD per 
增长自 2026 -63%
MaxrichGroup-Real
1:50
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
492
盈利交易:
222 (45.12%)
亏损交易:
270 (54.88%)
最好交易:
249.20 USD
最差交易:
-251.00 USD
毛利:
23 390.34 USD (769 283 pips)
毛利亏损:
-26 078.83 USD (815 665 pips)
最大连续赢利:
10 (881.86 USD)
最大连续盈利:
890.70 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
50.35%
最大入金加载:
28.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
294 (59.76%)
短期交易:
198 (40.24%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.46 USD
平均利润:
105.36 USD
平均损失:
-96.59 USD
最大连续失误:
15 (-2 062.34 USD)
最大连续亏损:
-2 062.34 USD (15)
每月增长:
23.78%
年度预测:
288.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 767.15 USD
最大值:
6 695.36 USD (84.45%)
相对跌幅:
结余:
85.60% (6 695.36 USD)
净值:
12.79% (361.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 480
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
EURUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -2.6K
GBPJPY 57
CHFJPY -21
AUDJPY -29
NZDJPY -59
EURUSD 0
CADJPY -21
EURJPY -38
USDJPY -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -45K
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 0
AUDJPY -418
NZDJPY -1.5K
EURUSD 53
CADJPY -525
EURJPY -955
USDJPY -210
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +249.20 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +881.86 USD
最大连续亏损: -2 062.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
321 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Auto Assist Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $5.000
Start Trade : February 3, 2026
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup



没有评论
2026.04.14 10:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.15 23:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.12 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.11 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.06 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.05 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.04 19:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 18:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.04 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 16:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 12:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 00:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 16:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.02 16:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Auto Assist AFA by TF ID
每月69 USD
-63%
0
0
USD
2.9K
USD
28
0%
492
45%
50%
0.89
-5.46
USD
86%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载