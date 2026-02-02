- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 043
Прибыльных трейдов:
552 (52.92%)
Убыточных трейдов:
491 (47.08%)
Лучший трейд:
102.84 USD
Худший трейд:
-91.08 USD
Общая прибыль:
5 552.17 USD (535 761 pips)
Общий убыток:
-5 023.39 USD (476 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (203.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.98 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
20.80%
Макс. загрузка депозита:
5.20%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
511 (48.99%)
Коротких трейдов:
532 (51.01%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
10.06 USD
Средний убыток:
-10.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-50.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.92 USD (11)
Прирост в месяц:
10.18%
Годовой прогноз:
123.55%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.38 USD
Максимальная:
310.10 USD (21.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.64% (310.10 USD)
По эквити:
5.75% (95.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1043
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|529
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.84 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +203.98 USD
Макс. убыток в серии: -50.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
28
98%
1 043
52%
21%
1.10
0.51
USD
USD
22%
1:500