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Сигналы / MetaTrader 4 / PBX Alpha2
KITTINU MUAYTENG

PBX Alpha2

KITTINU MUAYTENG
KITTINU MUAYTENG

KITTINU MUAYTENG

0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 53%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 043
Прибыльных трейдов:
552 (52.92%)
Убыточных трейдов:
491 (47.08%)
Лучший трейд:
102.84 USD
Худший трейд:
-91.08 USD
Общая прибыль:
5 552.17 USD (535 761 pips)
Общий убыток:
-5 023.39 USD (476 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (203.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.98 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
20.80%
Макс. загрузка депозита:
5.20%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
511 (48.99%)
Коротких трейдов:
532 (51.01%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
10.06 USD
Средний убыток:
-10.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-50.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.92 USD (11)
Прирост в месяц:
10.18%
Годовой прогноз:
123.55%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.38 USD
Максимальная:
310.10 USD (21.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.64% (310.10 USD)
По эквити:
5.75% (95.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1043
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 529
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.84 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +203.98 USD
Макс. убыток в серии: -50.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Нет отзывов
2026.04.23 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 09:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.23 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.22 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.21 05:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.20 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 06:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.06 03:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 11:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 17:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.24 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 13:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.24 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 05:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.17 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.12 11:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.02 04:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 00:15
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PBX Alpha2
999 USD в месяц
53%
0
0
USD
1.5K
USD
28
98%
1 043
52%
21%
1.10
0.51
USD
22%
1:500
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