- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 058
盈利交易:
561 (53.02%)
亏损交易:
497 (46.98%)
最好交易:
102.84 USD
最差交易:
-123.00 USD
毛利:
5 627.09 USD (543 313 pips)
毛利亏损:
-5 224.40 USD (487 585 pips)
最大连续赢利:
14 (203.98 USD)
最大连续盈利:
203.98 USD (14)
夏普比率:
0.03
交易活动:
20.80%
最大入金加载:
5.20%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.87
长期交易:
526 (49.72%)
短期交易:
532 (50.28%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
10.03 USD
平均损失:
-10.51 USD
最大连续失误:
15 (-50.52 USD)
最大连续亏损:
-327.88 USD (10)
每月增长:
-0.95%
年度预测:
-11.56%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
95.38 USD
最大值:
462.31 USD (25.71%)
相对跌幅:
结余:
25.71% (462.31 USD)
净值:
6.92% (100.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1058
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|403
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.84 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +203.98 USD
最大连续亏损: -50.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
98%
1 058
53%
21%
1.07
0.38
USD
USD
26%
1:500