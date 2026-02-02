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Сигналы / MetaTrader 5 / RollBack
Anton Efremov

RollBack

Anton Efremov
Anton Efremov

Anton Efremov

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
49 (66.21%)
Убыточных трейдов:
25 (33.78%)
Лучший трейд:
24.17 USD
Худший трейд:
-25.78 USD
Общая прибыль:
299.21 USD (21 212 pips)
Общий убыток:
-140.86 USD (7 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (80.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
67.42%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.77
Длинных трейдов:
27 (36.49%)
Коротких трейдов:
47 (63.51%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-5.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.76 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.26%
Годовой прогноз:
-3.15%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
42.00 USD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (41.18 USD)
По эквити:
7.86% (44.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 9
EURCAD 9
AUDUSD 8
AUDNZD 6
EURUSD 5
EURNZD 5
USDCHF 5
AUDCHF 4
AUDCAD 4
NZDUSD 4
USDCAD 4
NZDCHF 3
EURAUD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 20
EURCAD 14
AUDUSD 31
AUDNZD 2
EURUSD 14
EURNZD -14
USDCHF 10
AUDCHF -9
AUDCAD 27
NZDUSD -22
USDCAD 7
NZDCHF 17
EURAUD 14
GBPCHF 20
CADCHF 11
GBPUSD 5
EURCHF 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 2.2K
EURCAD 1.3K
AUDUSD 1.8K
AUDNZD 608
EURUSD 1.6K
EURNZD -1K
USDCHF 515
AUDCHF 323
AUDCAD 2.2K
NZDUSD -325
USDCAD 591
NZDCHF 618
EURAUD 2.1K
GBPCHF 532
CADCHF 337
GBPUSD 468
EURCHF 289
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.17 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +80.61 USD
Макс. убыток в серии: -28.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
RannForex-Server
0.00 × 3
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.06 × 49
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 112
Exness-MT5Real3
0.09 × 175
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.11 × 142
AlpariEvrasia-MT5
0.16 × 243
OctaFX-Real2
0.20 × 44
TitanFX-MT5-01
0.28 × 674
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.43 × 7
HTOTAL.RU-MT5
0.43 × 65
FusionMarkets-Live
0.43 × 88
AdmiralMarkets-MT5
0.44 × 39
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
RoboForex-ECN
0.47 × 138
QTrade-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 341
Exness-MT5Real5
0.53 × 214
GoMarkets-Live
0.69 × 32
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
еще 51...
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Нет отзывов
2026.06.23 11:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.18 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 02:39
No swaps are charged
2026.06.01 02:39
No swaps are charged
2026.06.01 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.01 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
No swaps are charged on the signal account
2026.05.27 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.07 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 03:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.15 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.15 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.13 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.13 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RollBack
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
1.9K
USD
27
79%
74
66%
67%
2.12
2.14
USD
8%
1:500
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