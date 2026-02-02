- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
49 (66.21%)
Убыточных трейдов:
25 (33.78%)
Лучший трейд:
24.17 USD
Худший трейд:
-25.78 USD
Общая прибыль:
299.21 USD (21 212 pips)
Общий убыток:
-140.86 USD (7 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (80.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
67.42%
Макс. загрузка депозита:
2.23%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.77
Длинных трейдов:
27 (36.49%)
Коротких трейдов:
47 (63.51%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-5.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.76 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.26%
Годовой прогноз:
-3.15%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
42.00 USD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (41.18 USD)
По эквити:
7.86% (44.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|9
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURNZD
|5
|USDCHF
|5
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|4
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|20
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|31
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|14
|EURNZD
|-14
|USDCHF
|10
|AUDCHF
|-9
|AUDCAD
|27
|NZDUSD
|-22
|USDCAD
|7
|NZDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPCHF
|20
|CADCHF
|11
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.8K
|AUDNZD
|608
|EURUSD
|1.6K
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|515
|AUDCHF
|323
|AUDCAD
|2.2K
|NZDUSD
|-325
|USDCAD
|591
|NZDCHF
|618
|EURAUD
|2.1K
|GBPCHF
|532
|CADCHF
|337
|GBPUSD
|468
|EURCHF
|289
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.17 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +80.61 USD
Макс. убыток в серии: -28.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.06 × 49
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 112
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 175
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 142
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.16 × 243
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 674
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.43 × 7
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.43 × 65
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 88
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 39
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
RoboForex-ECN
|0.47 × 138
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 341
|
Exness-MT5Real5
|0.53 × 214
|
GoMarkets-Live
|0.69 × 32
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
27
79%
74
66%
67%
2.12
2.14
USD
USD
8%
1:500