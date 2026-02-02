- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
49 (66.21%)
亏损交易:
25 (33.78%)
最好交易:
24.17 USD
最差交易:
-25.78 USD
毛利:
299.21 USD (21 212 pips)
毛利亏损:
-140.86 USD (7 153 pips)
最大连续赢利:
9 (80.61 USD)
最大连续盈利:
80.61 USD (9)
夏普比率:
0.31
交易活动:
66.33%
最大入金加载:
2.23%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.77
长期交易:
27 (36.49%)
短期交易:
47 (63.51%)
利润因子:
2.12
预期回报:
2.14 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
-5.63 USD
最大连续失误:
3 (-28.76 USD)
最大连续亏损:
-28.76 USD (3)
每月增长:
0.35%
年度预测:
4.29%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
42.00 USD (5.85%)
相对跌幅:
结余:
2.12% (41.18 USD)
净值:
7.86% (44.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|9
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|8
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURNZD
|5
|USDCHF
|5
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|4
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|2
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|20
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|31
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|14
|EURNZD
|-14
|USDCHF
|10
|AUDCHF
|-9
|AUDCAD
|27
|NZDUSD
|-22
|USDCAD
|7
|NZDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPCHF
|20
|CADCHF
|11
|GBPUSD
|5
|EURCHF
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.8K
|AUDNZD
|608
|EURUSD
|1.6K
|EURNZD
|-1K
|USDCHF
|515
|AUDCHF
|323
|AUDCAD
|2.2K
|NZDUSD
|-325
|USDCAD
|591
|NZDCHF
|618
|EURAUD
|2.1K
|GBPCHF
|532
|CADCHF
|337
|GBPUSD
|468
|EURCHF
|289
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.17 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +80.61 USD
最大连续亏损: -28.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.06 × 49
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 112
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 175
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 142
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.16 × 243
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 674
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 90
|
Tickmill-Live
|0.43 × 7
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.43 × 65
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 39
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
RoboForex-ECN
|0.47 × 138
|
Darwinex-Live
|0.50 × 2
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 341
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
27
79%
74
66%
66%
2.12
2.14
USD
USD
8%
1:500