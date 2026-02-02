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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold V2 EBC 260 Fixed lot MT5 M30
Qi Kai Fan

Gold V2 EBC 260 Fixed lot MT5 M30

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 99%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
153 (67.10%)
Убыточных трейдов:
75 (32.89%)
Лучший трейд:
44.42 USD
Худший трейд:
-17.24 USD
Общая прибыль:
886.99 USD (82 067 pips)
Общий убыток:
-613.83 USD (55 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.28 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.08%
Макс. загрузка депозита:
8.30%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.68
Длинных трейдов:
108 (47.37%)
Коротких трейдов:
120 (52.63%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
5.80 USD
Средний убыток:
-8.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-52.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.90 USD (8)
Прирост в месяц:
-15.79%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
74.20 USD (12.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.48% (73.96 USD)
По эквити:
2.48% (6.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 273
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.42 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +16.85 USD
Макс. убыток в серии: -52.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold V2  fixed lot for more smooth curve for lower risk to copy.

Risk :  fixed 0.01

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.



2026-2-9, made withdrawal 277 for another system. Before was 500 usd deposit and fixed 0.02 lot, now 0.01 lot.

2026-3-31, made withdrawal 160 to test Gold V3 on EBC. 

2026-5-22，Gen V Gold V2 EA was released : https://www.mql5.com/en/market/product/178089 
Нет отзывов
2026.07.13 14:43
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 03:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.15 21:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.08 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.05 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 15:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 14:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.20 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.04 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.02 02:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.02 02:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.02.02 02:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.02 02:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold V2 EBC 260 Fixed lot MT5 M30
50 USD в месяц
99%
0
0
USD
336
USD
28
100%
228
67%
1%
1.44
1.20
USD
18%
1:500
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