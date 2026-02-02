- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
231
盈利交易:
155 (67.09%)
亏损交易:
76 (32.90%)
最好交易:
44.42 USD
最差交易:
-17.24 USD
毛利:
889.74 USD (82 342 pips)
毛利亏损:
-621.25 USD (55 918 pips)
最大连续赢利:
14 (16.85 USD)
最大连续盈利:
92.28 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.08%
最大入金加载:
8.30%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
3.62
长期交易:
111 (48.05%)
短期交易:
120 (51.95%)
利润因子:
1.43
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-8.17 USD
最大连续失误:
8 (-52.90 USD)
最大连续亏损:
-52.90 USD (8)
每月增长:
-14.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
74.20 USD (12.14%)
相对跌幅:
结余:
18.48% (73.96 USD)
净值:
2.48% (6.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.42 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +16.85 USD
最大连续亏损: -52.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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96%
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0
USD
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USD
USD
28
100%
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1%
1.43
1.16
USD
USD
18%
1:500