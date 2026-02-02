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Qi Kai Fan

Gold V2 EBC 260 Fixed lot MT5 M30

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
大家好，很高兴能在mql5社区遇见各位外汇交易爱好者。
我发布了一定数量的信号，有一些只是为了方便我管理，比如有些1000杠杆的帐号是不能跟单的，系统限制。
如果您有兴趣跟我的信号，每个系统都添加了描述，有资金要求说明的，建议按照要求，不建议太小。或者具体可以私信。
而排名相对靠后的，不一定差，这是因为资金更多的帐号，设置的仓位更低，为了进一步控制风险。
如果您不想支付每个月的订阅费，也是可以的，最好注册帐号在我的代理名下，直接在我开设信号的交易平台跟单即可，具体可私信。
1 产品 24 信号 1 主题
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可靠性
28
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每月复制 50 USD per 
增长自 2026 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
231
盈利交易:
155 (67.09%)
亏损交易:
76 (32.90%)
最好交易:
44.42 USD
最差交易:
-17.24 USD
毛利:
889.74 USD (82 342 pips)
毛利亏损:
-621.25 USD (55 918 pips)
最大连续赢利:
14 (16.85 USD)
最大连续盈利:
92.28 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.08%
最大入金加载:
8.30%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
3.62
长期交易:
111 (48.05%)
短期交易:
120 (51.95%)
利润因子:
1.43
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-8.17 USD
最大连续失误:
8 (-52.90 USD)
最大连续亏损:
-52.90 USD (8)
每月增长:
-14.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
74.20 USD (12.14%)
相对跌幅:
结余:
18.48% (73.96 USD)
净值:
2.48% (6.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 268
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.42 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +16.85 USD
最大连续亏损: -52.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold V2  fixed lot for more smooth curve for lower risk to copy.

Risk :  fixed 0.01

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

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Then I will PM you the details, thanks.



2026-2-9, made withdrawal 277 for another system. Before was 500 usd deposit and fixed 0.02 lot, now 0.01 lot.

2026-3-31, made withdrawal 160 to test Gold V3 on EBC. 

2026-5-22，Gen V Gold V2 EA was released : https://www.mql5.com/en/market/product/178089 
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2026.07.13 14:43
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 03:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.15 21:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.08 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.05 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 15:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 14:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.20 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.04 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.02 02:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.02 02:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.02.02 02:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.02 02:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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Gold V2 EBC 260 Fixed lot MT5 M30
每月50 USD
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