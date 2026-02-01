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Сигналы / MetaTrader 4 / Solo levelling
Lai Yin Wong

Solo levelling

Lai Yin Wong
Lai Yin Wong

Lai Yin Wong

4 комментария
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 191%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 597
Прибыльных трейдов:
1 162 (72.76%)
Убыточных трейдов:
435 (27.24%)
Лучший трейд:
335.34 USD
Худший трейд:
-612.96 USD
Общая прибыль:
27 862.11 USD (1 094 276 pips)
Общий убыток:
-20 760.28 USD (956 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (236.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
426.97 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
50.22%
Макс. загрузка депозита:
8.17%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
708 (44.33%)
Коротких трейдов:
889 (55.67%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
4.45 USD
Средняя прибыль:
23.98 USD
Средний убыток:
-47.72 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 427.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 427.96 USD (12)
Прирост в месяц:
8.17%
Годовой прогноз:
99.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.88 USD
Максимальная:
3 014.27 USD (27.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.93% (3 014.27 USD)
По эквити:
21.19% (850.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 138K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +335.34 USD
Худший трейд: -613 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +236.81 USD
Макс. убыток в серии: -2 427.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Нет отзывов
2026.05.25 03:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.22 17:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 17:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 00:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.13 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 21:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 16:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.03 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 12:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.06 01:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.02 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.13 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.13 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.12 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.07 06:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Solo levelling
30 USD в месяц
191%
0
0
USD
6.7K
USD
27
100%
1 597
72%
50%
1.34
4.45
USD
37%
1:500
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