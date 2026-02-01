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Всего трейдов:
1 597
Прибыльных трейдов:
1 162 (72.76%)
Убыточных трейдов:
435 (27.24%)
Лучший трейд:
335.34 USD
Худший трейд:
-612.96 USD
Общая прибыль:
27 862.11 USD (1 094 276 pips)
Общий убыток:
-20 760.28 USD (956 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (236.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
426.97 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
50.22%
Макс. загрузка депозита:
8.17%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.36
Длинных трейдов:
708 (44.33%)
Коротких трейдов:
889 (55.67%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
4.45 USD
Средняя прибыль:
23.98 USD
Средний убыток:
-47.72 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 427.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 427.96 USD (12)
Прирост в месяц:
8.17%
Годовой прогноз:
99.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.88 USD
Максимальная:
3 014.27 USD (27.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.93% (3 014.27 USD)
По эквити:
21.19% (850.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1597
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|138K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +335.34 USD
Худший трейд: -613 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +236.81 USD
Макс. убыток в серии: -2 427.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
191%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
27
100%
1 597
72%
50%
1.34
4.45
USD
USD
37%
1:500